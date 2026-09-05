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ヤコブ・ラムジーがボーンマス戦でニューカッスルに劇的な勝ち点1をもたらす一方、マティアス・ヤイスレはその追い上げに複雑な心境を認めた
ニューカッスル、ボーンマス相手に終盤の逆転劇を演じる
ニューカッスルは立ち上がりに完全に圧倒された。ボーンマスは中盤の主導権を握り、とりわけアレックス・スコットの見事なパフォーマンスが大きかった。
アウェーのボーンマスは35分までに2点をリードした。マーカス・タバーニアーがディフレクションの後、至近距離から押し込んでネットを揺らすと、その直後にはスコットのクロスがマリック・ティアウの足に当たってゴールに吸い込まれ、不運なオウンゴールとなった。
それでもホームのニューカッスルは、2失点目の直後の再開からわずか25秒後、ハーヴィー・バーンズが見事なカーブシュートで1点を返し、前半終了に向けて試合に踏みとどまった。
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ジェイスルのチーム、ジェイコブ・ラムジーのゴールで勝ち点1を確保
その猶予があったにもかかわらず、ニューカッスルは決定機を生み出すのに苦しみ続けた。ジャイスレはベンチに目を向け、攻撃に必要とされていたエネルギーを注入すべく、5100万ポンドのデビュー戦となったマティアス・フェルナンデス＝パルドを投入した。
この交代は極めて重要なものとなったが、最終的に貴重な同点弾を決めたのはラムジーだった。後半43分、ボールがペナルティーエリア内でこぼれたところ、ラムジーはフェルナンデス＝パルドのつま先からボールをかすめ取り、ネットの奥へ叩き込んだ。この土壇場のゴールは、今季ジャイスレの下で途中出場選手が得点した4度目のケースとなり、ニューカッスルが結果を求める中で、ベンチオプションの層の厚さと影響力を浮き彫りにした。
ジャイスレ監督、ドロー後の複雑な心境を振り返る
2-2のドロー後、ジャイスレはTNTスポーツに対し、このジェットコースターのような試合について次のように語った。「複雑な気持ちだ。最後まで選手たちが見せたスピリットと信念、そして観客と一体になって戦ったことはうれしい。エネルギーを感じていたし、あと5分か10分あればこの試合に勝てたと思う。ただ、前半は想定していたものではなかった。ここは改善しなければならない。これもプロセスの一部だ。ボーンマスが全力で来ることは分かっていたし、彼らは常に高い強度を見せる。そこに対抗できなければ問題が生じる。前半はそこに苦しめられたが、選手たちは正しいリアクションを見せてくれた」
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ニューカッスルにとって次に来るものは何か？
この結果により、ニューカッスルはプレミアリーグ順位表で勝ち点5の8位となり、ボーンマスは勝ち点2で14位につけている。ニューカッスルは今季開幕からの無敗を維持しており、EFLカップでミルウォールと対戦した後、リーズ・ユナイテッドとのリーグ戦に臨む中で、この気迫あふれる後半のパフォーマンスを今後につなげたいところだ。
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