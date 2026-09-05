ニューカッスルは立ち上がりに完全に圧倒された。ボーンマスは中盤の主導権を握り、とりわけアレックス・スコットの見事なパフォーマンスが大きかった。

アウェーのボーンマスは35分までに2点をリードした。マーカス・タバーニアーがディフレクションの後、至近距離から押し込んでネットを揺らすと、その直後にはスコットのクロスがマリック・ティアウの足に当たってゴールに吸い込まれ、不運なオウンゴールとなった。

それでもホームのニューカッスルは、2失点目の直後の再開からわずか25秒後、ハーヴィー・バーンズが見事なカーブシュートで1点を返し、前半終了に向けて試合に踏みとどまった。