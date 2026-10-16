FIFA評議会のメンバーは、組織の現行の財政制度と選挙制度を批判から強く擁護した。平等な資金配分と平等な投票権は、世界のサッカー運営において不可侵の原則であり続けると主張した。

制度改革を求める欧州からの声に対し、ヤヒヤは、あらゆるレベルで行われるのであれば変革を歓迎すると述べた。また、透明性と民主性を高める措置について、インファンティーノ会長と評議会は引き続き全面的に受け入れる姿勢だと強調した。

「この提案を最終的に撤回した後、ジャンニ・インファンティーノ会長は執行委員会のメンバーに謝罪した」とヤヒヤは述べた。「その後、責任ある議論が行われ、この問題はほぼ棚上げされた。そして、サッカーの利益のために、執行委員会は前を向き、何よりも前向きな姿勢で、今日のサッカーが持つ良い面に目を向けながら、解決策を探し、前進しようとしていると私は考えている。

「そして今日、すべての協会に2500万ドルを支給する提案が議題に上がった。4年間にわたるこの額は、10年前に利用可能だった額の25倍だ。今後さらに別のプロジェクトが続くかもしれないが、我々にとって重要なのは、そしてあなたの質問への答えは、ジャンニこそが引き続きサッカーを率いるのにふさわしい人物だと考えていることだ」

「私は、ジャンニ・インファンティーノ会長が世界中でサッカーを前進させていると言った。あなたが軽視しているこの資金によって、今の若者たちは石や砂利に覆われたピッチではなく、芝生のピッチでサッカーができるようになる。それこそが重要なのだ。FIFA評議会にいる我々には、倫理基準を守り、FIFAの規約と規則を順守しながら、サッカーをさらに発展させる責任がある」