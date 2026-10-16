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モーリタニアサッカー連盟会長アハメド・ヤヒヤ、ジャンニ・インファンティーノのFIFA会長職を支持。拡大と資金提供を批判する人々を非難
インファンティーノ氏、強い支持を維持
ヤヒヤは、FIFA評議会での最近の議論を受け、FIFA会長のインファンティーノを公に支持した。ヤヒヤによると、インファンティーノは議論を呼んだ提案を撤回した後、理事会のメンバーに謝罪し、その後、建設的な議論が再開された。
ヤヒヤは、評議会が世界のサッカーの発展を促す前向きな解決策に引き続き注力していると強調。進展の証しとして、各加盟協会に4年間で2500万ドルを提供する新たな資金パッケージを挙げた。
ヤヒヤによると、この額は10年前に利用できた額の25倍に当たる。また、参加チームが48に拡大されたワールドカップなどの取り組みが、小規模な国々にとって重要な収入を生み出していると評価した。
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世界的な平等を守る
FIFA評議会のメンバーは、組織の現行の財政制度と選挙制度を批判から強く擁護した。平等な資金配分と平等な投票権は、世界のサッカー運営において不可侵の原則であり続けると主張した。
制度改革を求める欧州からの声に対し、ヤヒヤは、あらゆるレベルで行われるのであれば変革を歓迎すると述べた。また、透明性と民主性を高める措置について、インファンティーノ会長と評議会は引き続き全面的に受け入れる姿勢だと強調した。
「この提案を最終的に撤回した後、ジャンニ・インファンティーノ会長は執行委員会のメンバーに謝罪した」とヤヒヤは述べた。「その後、責任ある議論が行われ、この問題はほぼ棚上げされた。そして、サッカーの利益のために、執行委員会は前を向き、何よりも前向きな姿勢で、今日のサッカーが持つ良い面に目を向けながら、解決策を探し、前進しようとしていると私は考えている。
「そして今日、すべての協会に2500万ドルを支給する提案が議題に上がった。4年間にわたるこの額は、10年前に利用可能だった額の25倍だ。今後さらに別のプロジェクトが続くかもしれないが、我々にとって重要なのは、そしてあなたの質問への答えは、ジャンニこそが引き続きサッカーを率いるのにふさわしい人物だと考えていることだ」
「私は、ジャンニ・インファンティーノ会長が世界中でサッカーを前進させていると言った。あなたが軽視しているこの資金によって、今の若者たちは石や砂利に覆われたピッチではなく、芝生のピッチでサッカーができるようになる。それこそが重要なのだ。FIFA評議会にいる我々には、倫理基準を守り、FIFAの規約と規則を順守しながら、サッカーをさらに発展させる責任がある」
最近の論争について言及
ヤヒヤはまた、規則と平和賞をめぐる最近の論争や、フォラリン・バログンのレッドカードをめぐる論争が評議会で検討されたことを認めた。規則違反の可能性を調査するよう、関係する委員会に指示したという。
「これらすべてに対処した」と認めた。「あなた方が提起した問題はすべて、今日の評議会で議論された。そして、関係する委員会が調査するよう措置を講じた。何よりもまず、規則違反はあったのか、ということだ。
「誰もが理解しているわけではないので、改めて説明したい。レッドカードの判定を覆したのは懲戒委員会だ。懲戒委員会は規則に基づいて判断を下す。そのことは、懲戒委員会の手続き規則に明確に定められている。
「これは他の協会や統括団体にも当てはまる。サッカーの歴史でレッドカードが取り消されたのは、これが初めてではない。ただ、もう一度繰り返す。われわれはこれらすべてを議論し、評議会はあらゆる問題の解決策を見いだそうとしている」
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焦点は大統領選挙へ移る
立候補予定者の届け出期限が近づくなか、注目は今後のFIFA会長選出手続きに移っている。各協会は11月18日までに、会長職の候補者を正式に推薦する必要がある。
各連盟が11月の期限を前に正式な回答を準備するなか、インファンティーノ会長は引き続き会長職を確固として掌握する見通しだ。FIFA理事会は今後数カ月間、内部委員会による審査を引き続き注視する。
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