アーセナルは補強次第で退団者が決まる。最優先候補はすでに絞られている。ヴィラのロジャースが有力で、移籍金は1億3000万ポンド（1億7200万ドル）とされる。

そこでまたクラブレコードの移籍が成立した場合、大型補強の余地を作るためにオデガードが放出される可能性はあるのか？その質問を受けたシュワルツはこう語った。「オデガードではないと思う。だが、もちろん財政のバランスは取らなければならない。クラブとしては、賢明かつ持続可能な運営を心がける必要がある。

ピッチ上の成功だけを考えればオデゴールは残留する。タイトルを持つチームなら、少し高くても必要な選手を獲得するべきだ。

各ポジションに1〜2人の選手を確保し、不足や補強ポイントを見極めた上で、必要になる前に先手を打つべきだ。

ロジャースはプレミアリーグで実績があり、非常に評価している。ヴィラでの活躍も目覚ましい。

「アーセナルが誰かを売却する必要があるかは不明です。ただ、財政バランスを取る必要があるなら検討するでしょう。新しいシーズンに向けて新戦力を迎え、チームワークを再構築する必要があります。全員が昨季と同じ位置に安住しないよう、競争を促し、各ポジションで最高パフォーマンスを引き出すべきです。」