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モーガン・ロジャース加入、マーティン・オデゴール退団？ 元アーセナルMFが、キャプテンとアストン・ヴィラ司令塔を巡る驚きの移籍報道に反応。
プレミアリーグ王者のアーセナル、戦力強化に意欲
5月、オデガードはイングランド1部リーグの優勝トロフィーを掲げ、ロンドン北部の「赤」のチームが22年ぶりに国内制覇を達成した。3年連続準優勝を経て、アーセナルはマンチェスター・シティやリヴァプールなどを退けて優勝した。
リーグ優勝の喜びは大きく、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに敗れたことも、その熱気を冷ますには至らなかった。今後はアルテタ監督の下、さらに安定した成功時代を築く計画だ。
スター軍団は目標に近づいているが、さらに高みを目指すなら補強が必要だ。そのため、移籍市場が開くたびに実績ある選手を獲得し、戦力を底上げする方針だ。
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2026年の夏、オデガードは売却されるのか？
オデガードはキャプテンだが、資金と選手枠を確保するため放出される可能性があると指摘されている。27歳の彼は契約残り2年で、最近の怪我も懸念材料だ。
レアル・マドリードからレンタル加入して5年半がたったこのノルウェー人MFについて、シュワルツ監督はスポンサーのベティニアを通じてGOALにこう語った。「どの監督も良い選手は手元に残したい。
監督やコーチはタイトルを取るために最善の選択肢を残したい。彼もあと1年はチームに必要だ。
「時にはお金がすべてではない。スポーツとしての成功が重要で、それがあれば財政も改善する。来シーズンにチームが優勝すれば彼の価値も上がるし、優勝チームでプレーすれば来年は移籍市場で注目されるだろう。」
ロジャースへの巨額移籍がオデガードの将来に影響を与えるか？
アーセナルは補強次第で退団者が決まる。最優先候補はすでに絞られている。ヴィラのロジャースが有力で、移籍金は1億3000万ポンド（1億7200万ドル）とされる。
そこでまたクラブレコードの移籍が成立した場合、大型補強の余地を作るためにオデガードが放出される可能性はあるのか？その質問を受けたシュワルツはこう語った。「オデガードではないと思う。だが、もちろん財政のバランスは取らなければならない。クラブとしては、賢明かつ持続可能な運営を心がける必要がある。
ピッチ上の成功だけを考えればオデゴールは残留する。タイトルを持つチームなら、少し高くても必要な選手を獲得するべきだ。
各ポジションに1〜2人の選手を確保し、不足や補強ポイントを見極めた上で、必要になる前に先手を打つべきだ。
ロジャースはプレミアリーグで実績があり、非常に評価している。ヴィラでの活躍も目覚ましい。
「アーセナルが誰かを売却する必要があるかは不明です。ただ、財政バランスを取る必要があるなら検討するでしょう。新しいシーズンに向けて新戦力を迎え、チームワークを再構築する必要があります。全員が昨季と同じ位置に安住しないよう、競争を促し、各ポジションで最高パフォーマンスを引き出すべきです。」
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アーセナル試合日程：2026-27シーズン開幕まであとわずか
アーセナルは8月16日のコミュニティ・シールド・マンチェスターC戦、21日のホーム開幕戦・コヴェントリー戦に向け、今後数週間でプレシーズン準備を本格化する。
オデガードら多くの選手が現在W杯代表に合流しており、イングランド代表のロジャースも同大会の計画に含まれるため、スリー・ライオンズの戦いが終わるまで移籍交渉は難しい見込みだ。