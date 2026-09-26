モーガン・ロジャーズ、コール・パーマーのイングランド不在を冗談交じりに語るも、トーマス・トゥヘルの批判からチェルシーのチームメートを擁護

トゥヘルが指揮官の視点から不在を批判する一方で、ロジャーズは長年の友人をすぐさま擁護した。イングランドのユース年代でともに過ごした時期にパーマーと同部屋だったロジャーズは、司令塔を欠くことへの失望は認めつつも、選手の健康が何よりも優先されるべきだと強調。24歳のロジャーズは、現代サッカーの過密な要求の中では長期的なダメージを避けるために慎重な自己管理が必要だと説明し、とりわけロンドンでブレークを果たした昨季にパーマーが経験した強度を踏まえればなおさらだとした。

「残念ながら彼はここに来られなかった。でも、昨年のあれだけの経験を踏まえれば、自分の体に集中しないといけないと思う。彼は良いフィジカルコンディションでいる必要があるし、選手としてはそれが明らかに最優先だ。可能なら、最高の戦える状態でいたいものだからね」とロジャーズは報道陣に語った。 ただ、元アストン・ヴィラの選手であるロジャーズは、親しい仲間と数日離れて過ごすことについて冗談を飛ばすことも忘れなかった。笑みを浮かべながら、こう話している。「いや、正直に言えば、彼と少し離れられるのは全然いいよ。24時間ずっと一緒にいるのはかなり大変なこともあるから、少し離れられるのは結構いい。でももちろん、コールとプレーするのは大好きだし、一緒にいるのも大好きだ」