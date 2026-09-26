Getty Images Sport
翻訳者：
モーガン・ロジャーズ、コール・パーマーのイングランド不在を冗談交じりに語るも、トーマス・トゥヘルの批判からチェルシーのチームメートを擁護
トゥヘル、パーマー不在にいら立ちを示す
トゥヘルは、パーマーがイングランドの最新合宿を欠席する決断を下したことへの失望を隠さなかった。この合宿には、スペインとの注目の親善試合や重要なネーションズリーグの試合が含まれている。チェルシーのスターは、前季に負傷で中断を強いられた影響を受け、「負荷管理」が必要だとして、トッテナムのトレーニング施設に合流する代わりにカリブ海で個人的なリハビリ期間を選んだ。イングランド代表指揮官は、この選手が自身の新体制の下でチームに溶け込む機会をあまりにも多く逃しているとの見方を示した。
このドイツ人指揮官は、クラブの必要性と代表の要求の間で緊張が高まっていることを強調した。とりわけ、デクラン・ライスやマーカス・ラッシュフォードといった他の著名選手たちも、軽微なコンディション面の不安を理由に今回の招集を辞退しているだけに、その傾向は際立っている。
- Getty Images Sport
ロジャーズ、冗談交じりの軽いからかいにもかかわらずチームメートを擁護
トゥヘルが指揮官の視点から不在を批判する一方で、ロジャーズは長年の友人をすぐさま擁護した。イングランドのユース年代でともに過ごした時期にパーマーと同部屋だったロジャーズは、司令塔を欠くことへの失望は認めつつも、選手の健康が何よりも優先されるべきだと強調。24歳のロジャーズは、現代サッカーの過密な要求の中では長期的なダメージを避けるために慎重な自己管理が必要だと説明し、とりわけロンドンでブレークを果たした昨季にパーマーが経験した強度を踏まえればなおさらだとした。
「残念ながら彼はここに来られなかった。でも、昨年のあれだけの経験を踏まえれば、自分の体に集中しないといけないと思う。彼は良いフィジカルコンディションでいる必要があるし、選手としてはそれが明らかに最優先だ。可能なら、最高の戦える状態でいたいものだからね」とロジャーズは報道陣に語った。 ただ、元アストン・ヴィラの選手であるロジャーズは、親しい仲間と数日離れて過ごすことについて冗談を飛ばすことも忘れなかった。笑みを浮かべながら、こう話している。「いや、正直に言えば、彼と少し離れられるのは全然いいよ。24時間ずっと一緒にいるのはかなり大変なこともあるから、少し離れられるのは結構いい。でももちろん、コールとプレーするのは大好きだし、一緒にいるのも大好きだ」
クラブと代表の双方にもたらす長期的な利益
今季のチェルシーでこの2人は大きな役割を果たしており、シャビ・アロンソの戦術の下で好調を維持しながら、合計7ゴール6アシストを記録している。ロジャーズは、いまパーマーに回復の時間を与えることが、今後のチェルシーとイングランドの双方にとって大きな利益になると考えている。シーズン終盤の重要局面や今後の主要大会で最高のパフォーマンスを発揮させるために目先の試合を欠場することになったとしても、万全の状態にあるパーマーは代表の成功に不可欠だと強調した。
この休養の必要性についてロジャーズはさらに、「自分勝手な見方をすれば、彼がここにいないのはもちろん残念だ。だが、今後を考えれば彼にとってより良いことになるのは分かっているし、そうすることでシーズンを通して、そして今後イングランド代表のユニフォームを着る中でも、最高の彼を見られるようになる。国としてはコール・パーマーのような選手にイングランドのユニフォームを着てほしいと思うものだが、試合日程やこれから控えているものを考えれば、それが常に可能とは限らない。自分自身を管理しなければならない。特に昨年の彼が経験したことの後では、彼は同じことをもう一度経験したくないはずだ。だからこそ、自分の体を守るために自ら決断したんだ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
イングランド、ワールドカップの失意の後に雪辱を期す
パーマー不在のなか、世界王者スペインの高い技術力に対抗しようとするイングランドで、ロジャーズがより重要な役割を担う見通しだ。チームは依然として、アルゼンチン戦でのワールドカップ敗退による精神的な余波と向き合っており、その試合ではプレッシャー下で主導権を維持できるのかという疑問も投げかけられた。
「その点についてはチーム内で話し合ったし、間違いなくそこから学んでいくつもりだ。あの環境を初めて経験した選手が多かった。自分がどう戦い、どう反応するかは、その場になってみないと分からない。あのつらい経験ではあったが、実際にそれを経験したことで、今後に向けて自分やチームにとって大きな支えになることを願っている。ああした状況になった時、あの試合で笛が鳴った瞬間にどう感じたか、最後の30分間がどんなものだったかを思い出せるようになるはずだ」とロジャーズは語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。