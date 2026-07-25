例年通り過熱するプレミアリーグの夏において、最も物議を醸している補強は――ここ数回の移籍市場でもたびたびそうであったように――チェルシーが進めているものだ。来季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、総額10億ユーロの大台をはるかに超える狂乱の支出と、スカッドに抱える異常なまでの選手数で“際立って”きたクラブでありながら、依然としてやりたい放題に動き続けている。ファイナンシャル・フェアプレーのあらゆるルールも、ロッカールームを管理するうえでのあらゆる論理も意に介さずに。そんなチェルシーは、イングランド代表のモーガン・ロジャーズのような非常に優れた選手ではあっても、決して別格のスターではない存在に対して、明らかに払い過ぎた。ロジャーズは前季に14ゴール12アシストを記録し、シーズンをヨーロッパリーグ優勝で締めくくっている。そして偶然にも、チェルシーは余剰戦力の一部をまさにアストン・ヴィラへと放出しようとしている。ガルナチョ（ローマにも売り込み済み）に続き、ビジャレアルでウナイ・エメリの指導を受けたニコラス・ジャクソンも、まもなくその対象になる可能性がある。