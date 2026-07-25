マクシム・ラクロワのクリスタル・パレスからチェルシーへの約6000万ユーロでの移籍は、直近の取引にすぎない。 しかも、提示された金額が決して小さくないにもかかわらず、アストン・ヴィラからの1億3700万ユーロでのモーガン・ロジャーズのチェルシー移籍――それに伴うアレハンドロ・ガルナチョのバーミンガム行き、さらにニコラス・ジャクソンへの強い関心――や、ニューカッスルからサンドロ・トナーリ、ウェストハムからマテウス・フェルナンデスを獲得した、総額2億ユーロ超のトッテナムによるダブル補強ほどの反応を呼ぶものではなかった。言うまでもなく、スパーズとブライトンの「交換」では、ファン・ヘッケが6000万ユーロでデ・ゼルビのもとへ渡り、同時にヴスコヴィッチが同程度の金額でブライトンへ移籍している。さらに、エリオット・アンダーソンのノッティンガム・フォレストからマンチェスター・シティへの1億3500万ユーロでの移籍もあった。
翻訳者：
モーガン・ロジャーズのケース、さらにガルナチョ、トナーリ、そしてローマにとって痛手となったサマーヴィル。プレミアリーグはいかにして国際移籍市場を歪めているのか
手の届かない金額
イングランドサッカーは、いまやヨーロッパ各地に点在するライバルたちにとって到底維持できないスピードで突き進んでいる。プレミアリーグの各クラブがそれぞれのスカッド強化に投じられる資金は、明らかに手の届かない水準にある。例外は、いつものパリ・サンジェルマンや、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、レアル・マドリーといった伝統的なビッグクラブくらいだ。そうしたクラブは、名声や健全な財務基盤（ドイツのクラブ）、そしてブランド力や特定の金融機関との特別な関係によって保証される莫大な収入を武器に、いまなお“ファラオ級”とも言える補強策の主役であり続けている。
これがスーパーリーグだ。
欧州サッカー界のその他の勢力、とりわけイタリアサッカー界の厳しい現実は、もはや収支を合わせる必要性、そして自らの技術的プロジェクトの財政的持続可能性を主に追求せざるを得ない状況にある。必然的に、移籍金への投資はもちろん、とりわけ選手の給与への投資もその影響を受けている。だが、ワールドカップによる生理的な中断を経た後の「本当の」移籍市場が始まって最初の数週間で強まっている印象は、プレミアリーグが、短期的にはもちろん、とりわけ中長期的に、イングランド国外の他クラブがビッグディールを狙う能力と意欲をさらにそぐことになるメカニズムを動かしているということだ。数年前にスーパーリーグ構想を恐怖と憤りをもって見ていた人々も、今日イングランドで起きていることが、最終的に公正な競争という概念を打ち砕くことになる排他的なサッカーの発想に大きく近づいていることを、少なくとも認めるべきだろう。
ベルルスコーニのミラン
黄金時代のセリエAでさえ、1980年代から2000年代初頭にかけて国際舞台で最も獲得が望まれた選手たちを手中に収めることを可能にしたあの時代でも、自国リーグの最高のタレントを「食い尽くす」ような仕組みは機能しておらず、その結果として移籍金がここまで高騰し、有力クラブではないチームが高額な1、2件の売却によって自らの収支を守ることができるような状況でもなかった。 イタリアでは確かにシルヴィオ・ベルルスコーニ時代のミランという例があった。1990年代前半には中堅レベルの他クラブから複数の選手を吸収していたが、近年のイングランド勢のクラブが到達したような国際移籍市場への影響力の水準には達していなかった。
チェルシーの問題
例年通り過熱するプレミアリーグの夏において、最も物議を醸している補強は――ここ数回の移籍市場でもたびたびそうであったように――チェルシーが進めているものだ。来季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、総額10億ユーロの大台をはるかに超える狂乱の支出と、スカッドに抱える異常なまでの選手数で“際立って”きたクラブでありながら、依然としてやりたい放題に動き続けている。ファイナンシャル・フェアプレーのあらゆるルールも、ロッカールームを管理するうえでのあらゆる論理も意に介さずに。そんなチェルシーは、イングランド代表のモーガン・ロジャーズのような非常に優れた選手ではあっても、決して別格のスターではない存在に対して、明らかに払い過ぎた。ロジャーズは前季に14ゴール12アシストを記録し、シーズンをヨーロッパリーグ優勝で締めくくっている。そして偶然にも、チェルシーは余剰戦力の一部をまさにアストン・ヴィラへと放出しようとしている。ガルナチョ（ローマにも売り込み済み）に続き、ビジャレアルでウナイ・エメリの指導を受けたニコラス・ジャクソンも、まもなくその対象になる可能性がある。
アラブへの逃避行
それだけではなく、サウジアラビアへのいくつかの超大型移籍という奇妙なケースもある。同国はここ数年、金融界とイングランドサッカー界との結びつきをますます強めており、プレミアリーグを離れた監督や幹部も、6桁の報酬で超富裕なサウジ・プロリーグへと活躍の場を移している。 もちろん選手たちのケースもあり、直近では元ウェストハムのクリセンシオ・サマーヴィルがそうだ。ローマがボーナス込み5000万ユーロの最後の再オファーで獲得成功を確信していたまさにその時、突如としてシモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルが参戦。移籍金として8000万ユーロを提示し、さらに年俸1500万ユーロ手取りという破格の条件を用意して、そのイングランド代表をさらっていった。そして同クラブの陣容には、いまなお――もっとも、それがいつまで続くかは分からないが――ダルウィン・ヌニェスもいる。リヴァプールでの期待外れの時期を経て、どこへでも行けたはずのもう一人の選手だが、最終的にはサウジのオイルマネーを選んだ。
プレミアリーグが移籍市場をゆがめている
先に述べた通り、こうした例は数多く、しかも多岐にわたる。そして、この仕組みがすべてのクラブに当てはまり、システム全体の健全性を保つことを目的としていることを示している。 リーグ優勝を争えないクラブが、歴史あるビッグクラブに（アーセナル、マンチェスター・シティ、ユナイテッド、リヴァプールに加え、チェルシーとトッテナムも間違いなく含まれる）自クラブの有望な若手にとっての自然な行き先を見いだし、しかもイングランド国外ではどこも払えないような金額で売却できるのだとすれば、それは最終的な目的が、プレミアリーグという惑星が欧州のライバルクラブには持続不可能な成長スピードを維持し続けることにあるからだ。もちろん、違法でも規則違反でもまったくない。だが、こうした状況が世界の移籍市場を「過熱」させる結果になっているのは確かであり、イングランド以外の大半のクラブは、必死に歩調を合わせようとする中で、目標や振る舞い方を変えざるを得なくなっている。
スカウティングが不可欠になる
自前の下部組織の強化と並んで、ここで話しているのはスカウティングのことだ。ベルギー、オランダ、フランス、ドイツ、ポルトガル、さらには北欧でもすでに多くの成果を生み出しており、プレミアリーグの支配に対抗しようとするうえで、必要かつほぼ不可欠な手段になっている。 世界中のU-17やU-19に対して、この2年ほど非常にアグレッシブに動いているチェルシーのようなクラブがまだ到達していない領域には、割って入る余地がなお残されている。そこでは、多くの原石のようなタレントを確保し、それを育てながら自らのプロジェクトを築いていくことができる。技術面だけでなく、選手売買を通じて財務を守り、すぐに別の選手へ再投資できるという経済面でもそうだ。
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