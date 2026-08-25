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モーガン・ロジャーズが輝く一方、エンソ・フェルナンデスは不満顔 シャビ・アロンソ率いるチェルシーがフラムに競り勝つ
ロジャーズがウェスト・ロンドンのスリラーで即座にインパクトを残す
アロンソ体制でのチェルシーの新時代は、攻撃的な姿勢の爆発的な表れとともに幕を開けた。チェルシーは白熱のウェストロンドン・ダービーでフラムを下して勝利を収めた。見出しを飾ったのはロジャーズで、先月アストン・ヴィラから加入した後、その高額な移籍金に見合う働きを見せた。ロジャーズはキックオフ直後から鋭さを見せ、前半終了4分前にはついにゴールネットを揺らした。マクセンス・ラクロワの巧みな折り返しを受け、見事に流し込んだ。この一撃は、敵地に乗り込んだチェルシーが見せた支配的な前半の締めくくりとなった。新たに就任したスペイン人指揮官の下で、チームは生気を取り戻したように映った。
試合は猛烈なペースで始まり、ブラジル人FWジョアン・ペドロが開始わずか32秒でチェルシーに先制点をもたらし、フラム守備陣の不意を突いた。しかし、ホームのフラムは簡単には崩れず、前半半ばにジョシュ・キングのゴールで同点に追いついた。その後、チェルシーは再び主導権を握る。間違いなくこの日の出色のパフォーマーの一人だったコール・パーマーが、個の輝きを見せた。ペドロのパスに走り込んだパーマーは、後半4分に驚くほど角度のない位置からシュートを突き刺した。
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クレイブン・コテージでエンソ・フェルナンデスに敵対的な反応
チェルシーの攻撃陣が歓喜に沸く一方で、フェルナンデスはそうではなかった。アルゼンチン代表MFは後半途中から投入されると、フラムのサポーターから容赦ないブーイングを浴びた。ホームのスタンドから向けられた敵意は、今夏の国際舞台での騒動を直接の原因とするものだった。クレイヴン・コテージのファンは、イングランドをワールドカップ敗退に追い込む役割を果たした25歳を明らかに許していなかった。フェルナンデスがボールに触れるたびに激しいヤジが飛び、フラムが試合終盤に追いつく道を探る中、ピッチには緊迫した空気が漂った。
フェルナンデスに対する敵意は、この選手にとって繰り返されるテーマになりつつある。わずか1週間前のレアル・ソシエダとのプレシーズンマッチでも、自軍サポーターからヤジを浴びていた。報道によれば、スタンフォード・ブリッジでの同選手の将来は依然として不透明であり、マンチェスター・シティがその状況を注視しているとされる。ピッチ外の雑音とスタンドからの大きな声がある中でも、フェルナンデスは最後の25分間、 midfieldに安定感をもたらそうとしていた。
- Imagn
アロンソが元レアル・マドリー指揮官同士の対決を制す
この一戦では、アロンソがかつてレアル・マドリーとスペイン代表でともにプレーしたアルバロ・アルベロアと初めて対戦監督として相まみえ、非常に興味深い戦術的な構図が生まれた。アルベロアもフラムで初の公式戦指揮となっており、両指揮官は昨季にサンティアゴ・ベルナベウで短期間だけベンチに立った後、プレミアリーグへと向かっていたが、この見応えある一戦で勝利を収めたのはアロンソだった。チェルシーが見せた戦術面での柔軟性は、過去数シーズンからの明確な改善と言えた。ホームのゴンサロ・ガルシアに的確なヘディングで1点差に詰め寄られた後も、終盤の猛攻をしのぎ切ったためである。
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チェルシーには依然として守備面の懸念が残る
アロンソは移籍市場で強力な後押しを受けており、チェルシーは首位との差を埋めるため、新戦力の獲得に3億ポンド超を投じた。これにより、連覇中のアーセナルに挑む早い段階での有力候補としての地位を築いている。だが、今季タイトル争いに加わるためには、チェルシーにまだ多くの改善点があることを示す場面もあった。マクサンス・ラクロワが3バックの中央に入っていても守備には大きな課題が残り、フルアムの最初のゴールでジョシュ・キングの得点を阻止しようとしたロベルト・サンチェスの弱々しい対応は、チェルシーに新たな正GKが必要だという見方をさらに強めている。
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