アロンソ体制でのチェルシーの新時代は、攻撃的な姿勢の爆発的な表れとともに幕を開けた。チェルシーは白熱のウェストロンドン・ダービーでフラムを下して勝利を収めた。見出しを飾ったのはロジャーズで、先月アストン・ヴィラから加入した後、その高額な移籍金に見合う働きを見せた。ロジャーズはキックオフ直後から鋭さを見せ、前半終了4分前にはついにゴールネットを揺らした。マクセンス・ラクロワの巧みな折り返しを受け、見事に流し込んだ。この一撃は、敵地に乗り込んだチェルシーが見せた支配的な前半の締めくくりとなった。新たに就任したスペイン人指揮官の下で、チームは生気を取り戻したように映った。

試合は猛烈なペースで始まり、ブラジル人FWジョアン・ペドロが開始わずか32秒でチェルシーに先制点をもたらし、フラム守備陣の不意を突いた。しかし、ホームのフラムは簡単には崩れず、前半半ばにジョシュ・キングのゴールで同点に追いついた。その後、チェルシーは再び主導権を握る。間違いなくこの日の出色のパフォーマーの一人だったコール・パーマーが、個の輝きを見せた。ペドロのパスに走り込んだパーマーは、後半4分に驚くほど角度のない位置からシュートを突き刺した。