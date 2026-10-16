チェルシーの攻撃陣は絶好のタイミングで調子を上げているようだ。ロジャースも、最近の好調におけるペドロの重要性をすぐさま指摘した。ブラジル人FWは負傷によりブレントフォードとのアウェー戦を欠場したが、回復後のボーンマス戦で先発に復帰。後半に決定力を示す2ゴールを挙げ、エンツォ・マレスカ監督率いるチームの5-1での大勝に貢献した。

ボーンマス戦で自身も得点したロジャースは、元ブライトンのペドロがゴールを決めるだけにとどまらない貢献をしていると考えている。イングランドの年代別代表選手であるロジャースは、攻撃のパートナーが見せる献身的な姿勢を称賛し、それがチーム全体の組織的なプレーに役立っていると語った。「彼のゴールへの意欲、チームのために働こうとする意欲は、とても大きいと思う」とロジャースは話した。