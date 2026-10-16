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モーガン・ロジャーズがチェルシーの同僚ジョアン・ペドロを「決して手を緩めない」と絶賛。チェルシーの新たな攻撃陣がプレミアリーグのライバル勢に警告
チェルシーに必要だったハングリー精神
チェルシーの攻撃陣は絶好のタイミングで調子を上げているようだ。ロジャースも、最近の好調におけるペドロの重要性をすぐさま指摘した。ブラジル人FWは負傷によりブレントフォードとのアウェー戦を欠場したが、回復後のボーンマス戦で先発に復帰。後半に決定力を示す2ゴールを挙げ、エンツォ・マレスカ監督率いるチームの5-1での大勝に貢献した。
ボーンマス戦で自身も得点したロジャースは、元ブライトンのペドロがゴールを決めるだけにとどまらない貢献をしていると考えている。イングランドの年代別代表選手であるロジャースは、攻撃のパートナーが見せる献身的な姿勢を称賛し、それがチーム全体の組織的なプレーに役立っていると語った。「彼のゴールへの意欲、チームのために働こうとする意欲は、とても大きいと思う」とロジャースは話した。
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粘り強いブラジル人の影響力
元アストン・ヴィラのMFは、チームメイトが自身のプレーに大きな影響を与えていると強調した。ピッチ上で自然に連係できることが、絶えず攻撃のチャンスを生み出しているという。自身のポジションでは、信頼してパスを預けられる相手がいることで連係がスムーズになり、互いを生かしながら試合を通じて流動的に動けると説明した。
「特に僕がプレーする位置では、彼の存在が本当に大きな助けになる。いつもパスの選択肢になってくれるし、僕も彼を使える。彼も僕を使える。彼はチームにとって非常に重要な存在だと思う。得点するだけでなく、懸命に働いている。チャンネルへの絶え間ない走り込みに加え、チームのために守備でも貢献している。今の彼は最高の状態にある。それはチェルシーにとって本当に良いことだ」とロジャースは説明した。
アタッキングサードでの決定力
ボーンマス戦で2得点を挙げたペドロは、今季のプレミアリーグでわずか5試合にして得点数を5に伸ばした。ロンドンでのデビューシーズンに15得点を記録した25歳は、現在の好調を維持すれば自己最多記録を大きく更新しそうだ。ロジャーズは、その決定力は偶然ではなく、コブハムの練習場でポジショニングとタイミングに重点を置いた入念な準備の成果だと強調した。
「彼が取り組んでいるのはそれだけではないが、得点を取ること、ボックス内に入ることにかなり重点を置いている。タイミングよくボックス内に入って得点することを練習で磨いてきたし、私がここに来てからは毎試合それを実践している」とロジャーズは説明した。
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究極の攻撃トリオを築く
ロジャース、ジョアン・ペドロ、コール・パーマーの連係が深まっていることは、チェルシーのシーズン序盤の勢いを語る上で中心的な話題となっている。ボーンマス戦でジョーダン・ヘンダーソンが挙げた2得点にパーマーが重要な役割を果たすなど、前線の3人の流動的な動きは、トップリーグの守備陣にとって抑えるのが難しいものとなっている。ロジャースは3人の連係がかみ合っていると認める一方、チーム全体が得点の脅威を生み出しており、その危険性は増していると語った。
「攻撃の脅威となっているのは僕ら3人だけではないけど、そういう場面での僕らはかなり危険だ。大事なのは、どれだけ頻繁にそこへ入り込めるか。これまで以上にそうした場面を増やすことは、まだ取り組んでいる途中だ。でも、そこまで行ければ、互いに得点を決め、チャンスをつくれると強く信じている。シーズン開幕から得られた良い点だし、あとはそれを続けていくだけだ」とロジャースは語った。
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