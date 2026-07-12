AFP
翻訳者：
モーガン・ロジャースは、W杯で6得点を挙げたスーパースターがイングランド代表10番の座を争う中、ジュード・ベリンガムを巡る「ばかげた」議論に言及した。
ベリンガム、ノルウェー戦でマラドーナの記録に並ぶ
ベリンガムはイングランドがノルウェーを2－1で破った準々決勝で2得点を挙げ、ワールドカップでの好調を維持し、ディエゴ・マラドーナが40年前に樹立した記録に並んだ。ノックアウトステージ2試合連続で2得点を奪ったレアル・マドリードのスターは、1986年メキシコ大会でアルゼンチン伝説が達成した偉業を再現した。
23歳のベリンガムは、ハーランド擁するノルウェーを相手にイングランドの逆転勝利を牽引。7回のドリブル成功と複数のファウルを誘い、中盤を支配してベスト4進出の原動力となった。
- Getty Images Sport
ロジャース、先発の座をめぐる「ばかげた」議論を痛烈に批判
現在6得点を挙げ、イングランド代表の軸となっているベリンガム。それでも大会前は厳しい視線を向けられていた。一部メディアはロジャースが「10番」で彼に代わるべきだと示唆したが、本人は否定した。
ノルウェー戦後のFOXスポーツの取材でロジャースは、ベリンガムの出場が危ぶまれたという見方を一蹴。「大会最優秀選手？ 彼が大会に出ない、メンバーに選ばれないと考える人がいるなんて、とんでもない」と語り、大会前の議論に苛立ちをにじませた。
最高のチームプレーヤー
得点が話題になるが、ロジャース監督はベリンガムの献身的な守備と肉体的負担を強調した。
「彼は世界的な舞台で自分の価値を何度も証明してきた。努力し、チームに献身し、成果を手にしている。ゴールだけでなく、試合の終わりには全力を出し尽くし、完全に疲れ切っている。だからこそ報われているのだ。 本当に素晴らしい選手であり、人間性もいい。みんな彼を愛している」とロジャースは語った。
- Getty Images Sport
次は何が起こるのでしょうか？
イングランドは、ベリンガムがチームの要として定着し、準決勝を待つ。ロジャースらにとって、攻撃の軸は誰かという議論はピッチ上で決着がつき、批判は意味を失った。
水曜日のアルゼンチン戦でも好調を維持し、決勝進出を狙う。
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