ベリンガムはイングランドがノルウェーを2－1で破った準々決勝で2得点を挙げ、ワールドカップでの好調を維持し、ディエゴ・マラドーナが40年前に樹立した記録に並んだ。ノックアウトステージ2試合連続で2得点を奪ったレアル・マドリードのスターは、1986年メキシコ大会でアルゼンチン伝説が達成した偉業を再現した。

23歳のベリンガムは、ハーランド擁するノルウェーを相手にイングランドの逆転勝利を牽引。7回のドリブル成功と複数のファウルを誘い、中盤を支配してベスト4進出の原動力となった。



