アロンソの戦術的な魅力に加え、この移籍はパーマーとの再会も実現する。2人はマンチェスター・シティ時代から続く伝説的な友情で結ばれている。ロジャース氏は、パーマーが移籍成立のために執念で交渉し、記録的な結末へ導いたと語った。

「コールとは14歳の頃から知り合いだ。最初はイングランドのユース代表で、その後、二人ともマンチェスター・シティに所属していた頃だ。 ずっと一緒にプレーしたいと話してきたし、ついに実現して二人ともワクワクしている」とロジャースは語った。「彼は電話やメッセージを送り続けてくれた。僕も待ちきれない。親友と毎日過ごせるのが一番特別なことで、本当に楽しみだ。」