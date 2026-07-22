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モーガン・ロジャースは、シャビ・アロンソに説得されてチェルシー移籍を決めたと明かした。英国史上最高額で加入した彼は、「親友」コール・パーマーと再会した。
記録的移籍の鍵はアロンソ
他のプレミアリーグ強豪からも注目されていたが、ロンドン名門クラブで、特にアロンソ監督の下でプレーできる魅力は大きかった。イングランド代表のロジャースは移籍後初のインタビューで、戦術が自分に合っていることを強調した。
「監督がどんな人物で、どんなサッカーを求めるのかを理解することが大切だ」とロジャースはチェルシーの公式サイトで語った。「それは、私がサッカーをどう捉え、どうプレーしたいか、そして自分らしく自由に表現したいという思いと完全に一致している。 彼がチームの一員であることは、私がここに来る大きな要因でした」
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「親友」パーマーと再会
アロンソの戦術的な魅力に加え、この移籍はパーマーとの再会も実現する。2人はマンチェスター・シティ時代から続く伝説的な友情で結ばれている。ロジャース氏は、パーマーが移籍成立のために執念で交渉し、記録的な結末へ導いたと語った。
「コールとは14歳の頃から知り合いだ。最初はイングランドのユース代表で、その後、二人ともマンチェスター・シティに所属していた頃だ。 ずっと一緒にプレーしたいと話してきたし、ついに実現して二人ともワクワクしている」とロジャースは語った。「彼は電話やメッセージを送り続けてくれた。僕も待ちきれない。親友と毎日過ごせるのが一番特別なことで、本当に楽しみだ。」
英国で過去最高額を記録した取引
チェルシーはアストン・ヴィラのロジャースを1億1700万ポンドで獲得することで合意した。これは2023年のカイセド（1億1500万ポンド）を超え、クラブ史上最高額。また、英国人選手としても最高で、今夏アンダーソン（1億1600万ポンド）の記録を更新した。 ロジャースは2033年までチェルシーに残る7年契約を結んだ。
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国際的な成功を糧に
ロジャースは2024年にミドルズブラからアストン・ヴィラへ移籍し、ウナイ・エメリ監督の下で急成長を遂げた。その活躍が評価され、2026年W杯を目指すトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表に選ばれた。 大会では飛躍し、準決勝アルゼンチン戦で先発しアンソニー・ゴードンへアシスト。この経験とプレミアでの安定感が評価され、チェルシーは来季の攻撃陣を任せるのにふさわしいと判断した。
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