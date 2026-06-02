AFP
翻訳者：
モーガン・ロジャースはアーセナル移籍に前向きだが、ジュリアン・アルバレスは依然としてガンナーズにとって夢のフォワード補強だ。
アーセナル、攻撃陣の補強を急ぐ
プレミアリーグ制覇直後、アーセナルは移籍市場へ照準を移した。アルテタ監督は単発の成功に終わらせず、攻撃陣の補強で飛躍を狙う。
BBCによると、アストン・ヴィラのFWロジャースが有力候補に浮上。23歳の彼は左ウイングをはじめ複数の攻撃ポジションをこなす万能性が評価されている。本人も今夏のエミレーツ・スタジアム移籍に前向きと報じられる。
それでも最優先はアトレティコ・マドリードのアルバレスで、バルセロナも興味を示すこのアルゼンチン人の評価額は1億2000万ポンド超と報じられている。
- Getty Images Sport
選手放出が、アーセナルの計画を実現する鍵となる可能性がある
アーセナルの補強は財政状況に左右されている。昨季は約2億5000万ポンドを支出、ボーナスも支払ったため、今夏は予算を慎重に管理する必要がある。
そのため、ガブリエル・ジェズス、ガブリエル・マルティネッリ、レアンドロ・トロサールらが放出候補に挙げられ、アカデミー出身のイーサン・ヌワネリも育成枠の移籍金メリットから売却が検討されている。
その他の役職における主な変更点
大規模な刷新は攻撃陣だけではない。ベン・ホワイト、クリスチャン・ノルガード、ファビオ・ヴィエイラ、リース・ネルソンは退団の可能性がある。ヤクブ・キウィオルはすでにポルトへ移籍した。アーセナルは長期計画も進める。ボーンマスのエリ・ジュニア・クロウピ、レスター・シティの10代FWジェレミー・モンガも獲得候補だ。
- (C)Getty images
アーセナルは移籍市場で重要な決断を迫られている
今後数週間でアーセナルの今夏再建の規模が明確になる。ロジャースやアルバレスなど優先候補の獲得は、選手売却による資金調達次第だ。同時にアーセナルは、実績あるスターと若手有望株を加えながら、短期目標と長期計画のバランスを取るだろう。