プレミアリーグ制覇直後、アーセナルは移籍市場へ照準を移した。アルテタ監督は単発の成功に終わらせず、攻撃陣の補強で飛躍を狙う。

BBCによると、アストン・ヴィラのFWロジャースが有力候補に浮上。23歳の彼は左ウイングをはじめ複数の攻撃ポジションをこなす万能性が評価されている。本人も今夏のエミレーツ・スタジアム移籍に前向きと報じられる。

それでも最優先はアトレティコ・マドリードのアルバレスで、バルセロナも興味を示すこのアルゼンチン人の評価額は1億2000万ポンド超と報じられている。