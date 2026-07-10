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モーガン・ロジャースが1億3000万ポンドで移籍しても、アストン・ヴィラがフィル・フォーデンやエベレチ・エゼを獲得する可能性は低い。スタン・コリーモアが移籍計画を解説。
ロジャースの移籍報道を受け、アーセナルは代替案を検討している。
ヴィラはW杯に出場中のロジャースを故郷ウェスト・ミッドランズに残す方策を模索している。アーセナルも関心を示したが、プレミア王者はニューカッスルのMFブルーノ・ギマランイスにターゲットを切り替えた。
アーセナルはヴィラの破格な移籍金を敬遠したともされ、噂は収束へ。ただ、「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」を守るため、夏に選手を売却して資金を調達し、収支を合わせる必要がある。
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ロジャースがヴィラ・パークを去れば、フォーデンやエゼの獲得が検討されるか
ヴィラ・パークを去る可能性が少しでもあれば、ロジャースには選択肢が豊富にある。ヨーロッパの強豪が彼の去就を注視していると報じられているからだ。彼が移籍すれば、エメリ監督は後任獲得に多額の資金を投入できる。
一部のファンは、イングランド代表の2026年W杯メンバー入りを逃したシティのフォーデンが新天地を求める可能性を指摘する。ロジャースがエミレーツ・スタジアムへ移れば、アルテタ体制で出場機会が少ないエゼも移籍を検討するだろう。
補強候補：アストン・ヴィラが必要とするタイプの選手
元ヴィラFWコリーモアは、BetGoodwin提供のGOAL独占インタビューで「ヴィラはPSR遵守のため資金の多くを充てるだろう」と語った。
実際、ヴィラはモーガン・ロジャースのようなワイド寄りのMFの代役として、驚異的なスピードを持つ選手を探していると思う。 ヴィラがワイドの攻撃的ポジションで欠いていたのは、相手を抜き去れる選手だ。［エヴァン］・ゲッサンドは失敗しクリスタル・パレスへレンタルされた。レオン・バイリーも振るわず、ドニエル・マレンも放出した。
フォーデンやエゼのような大物ではなく、ブンデスリーガやセリエAでプレーする21～23歳の注目度の低い選手をエメリが育てる方向になるだろう。
マーカス・ラッシュフォードが短期レンタルで加入したときのように、短期間だけ高年俸を負担する“目玉選手”の加入は想像できない。ヴィラは次世代のチーム作りを優先しており、他クラブで余剰となり高年俸を要求する選手がシステムに合うとも思えない。 モーガン・ロジャース自身もミドルズブラから加入した際、クラブは長期間観察し、適切なタイミングで適正な移籍金で獲得して育成した。
ヴィラが求めるのは、まさにその「型にはまったプロトタイプ」だ。高額年俸の既成品ではなく、育成可能な選手だ。」
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退団説が浮上する中、ロジャースは長期契約を結んだ
ヴィラは昨季30年ぶりとなるヨーロッパリーグ制覇を達成し、プレミアリーグ挑戦を検討する選手にとって魅力的な選択肢となっている。
ロジャーズ監督は2031年まで契約があり、移籍を示す兆候はない。しかし財政ルールがあるため、複数の強豪クラブが注目している。
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