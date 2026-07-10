モーガン・ロジャースが1億3000万ポンドで移籍しても、アストン・ヴィラがフィル・フォーデンやエベレチ・エゼを獲得する可能性は低い。スタン・コリーモアが移籍計画を解説。

元ヴィラFWコリーモアは、BetGoodwin提供のGOAL独占インタビューで「ヴィラはPSR遵守のため資金の多くを充てるだろう」と語った。

実際、ヴィラはモーガン・ロジャースのようなワイド寄りのMFの代役として、驚異的なスピードを持つ選手を探していると思う。 ヴィラがワイドの攻撃的ポジションで欠いていたのは、相手を抜き去れる選手だ。［エヴァン］・ゲッサンドは失敗しクリスタル・パレスへレンタルされた。レオン・バイリーも振るわず、ドニエル・マレンも放出した。

フォーデンやエゼのような大物ではなく、ブンデスリーガやセリエAでプレーする21～23歳の注目度の低い選手をエメリが育てる方向になるだろう。

マーカス・ラッシュフォードが短期レンタルで加入したときのように、短期間だけ高年俸を負担する“目玉選手”の加入は想像できない。ヴィラは次世代のチーム作りを優先しており、他クラブで余剰となり高年俸を要求する選手がシステムに合うとも思えない。 モーガン・ロジャース自身もミドルズブラから加入した際、クラブは長期間観察し、適切なタイミングで適正な移籍金で獲得して育成した。

ヴィラが求めるのは、まさにその「型にはまったプロトタイプ」だ。高額年俸の既成品ではなく、育成可能な選手だ。」