ギブス＝ホワイトは今回の代表ウィークで途中出場し、イングランドがスペインに2-3で敗れた試合で13分間プレーした後、チェコとの2-0の勝利でも9分間出場した。

代表ウィーク終了前には、10月3日と10月6日にクロアチア戦、チェコ戦という重要な今後の試合が予定されており、ジュード・ベリンガム、コール・パーマー、アンソニー・ゴードンと並ぶ中盤で定位置を確保することがいかに難しいかを、彼自身も理解している。ノッティンガム・フォレストでは中心的な役割を担う一方で、代表では厳格な規律が求められることも認めている。「ここでは、より組織立っている。役割があり、ポジションがあり、それをこなす。もちろん、試合はその時々で異なるかもしれないし、違うことをしなければならない場合もある」と彼は述べた。