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モーガン・ギブス＝ホワイト、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表への緊急招集後、「ばかげた」休暇中の動画拡散を擁護
拡散した動画への反応
『デイリー・メール』の報道によると、ギブス＝ホワイトは、婚約者のブリトニー・デ・ヴィリエが、同選手の遅れてのイングランド代表招集に対する2人の反応を収めた動画を投稿し、それが拡散されたことで、オンライン上で批判にさらされた。トゥヘルは5選手が離脱した後、このMFをメンバーに加えた。
2人はドバイで休暇を過ごしており、動画には『ハイスクール・ミュージカル』の楽曲に合わせて口パクする様子が映っていた。ギブス＝ホワイトはすぐに状況を説明した。「ただ僕と妻が少しふざけ合っていただけだ。いつもやっていることだよ」とこのMFは説明し、代表チームへの自身のコミットメントはまったく揺るがないとファンに保証した。
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イングランド代表へのコミットメント
その招集により、ギブス＝ホワイトはほとんどすぐに飛行機で戻ることを余儀なくされたが、このMFに迷いはまったくなかったという。彼はさらに、「僕たちは、彼女と子どもたちにとって難しい状況を少しでも明るくしようとしていただけだけど、彼女は完全に理解してくれた」と付け加えた。「彼女も笑いにしてくれた。僕たちはいつもああいうばかげた、くだらないことをするんだ。それが一緒に面白がっている僕たちらしさであり、良い関係なんだ。［...］実際、ドバイにいた時間より飛行機に乗っていた時間のほうが長かったと思う。でも、自分の国、自分の国のためにプレーすることが最優先だ。100パーセント」
ポジション争いは熾烈を極める
ギブス＝ホワイトは今回の代表ウィークで途中出場し、イングランドがスペインに2-3で敗れた試合で13分間プレーした後、チェコとの2-0の勝利でも9分間出場した。
代表ウィーク終了前には、10月3日と10月6日にクロアチア戦、チェコ戦という重要な今後の試合が予定されており、ジュード・ベリンガム、コール・パーマー、アンソニー・ゴードンと並ぶ中盤で定位置を確保することがいかに難しいかを、彼自身も理解している。ノッティンガム・フォレストでは中心的な役割を担う一方で、代表では厳格な規律が求められることも認めている。「ここでは、より組織立っている。役割があり、ポジションがあり、それをこなす。もちろん、試合はその時々で異なるかもしれないし、違うことをしなければならない場合もある」と彼は述べた。
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イングランドの次戦は？
ギブス＝ホワイトは今後、10月3日と6日に行われるイングランドの今後の試合でインパクトを残し、その後ノッティンガム・フォレストでのクラブ活動に戻ることを目指す。今後を見据えると、トゥヘルが代表チームと今後の主要大会に向けた陣容づくりを続ける中で、彼の最終的な目標は明確だ。「それが目標だ。母国開催の欧州選手権だよ。僕たちの頭の中にあるのは、それに勝つことだけだ」と、そのスターは締めくくった。
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