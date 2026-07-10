モーガン・ギブス＝ホワイトは、背番号10としてノッティンガム・フォレストが自分の自尊心をくすぐると語った。一方、デス・ウォーカーは「ビッグクラブ」への移籍説に言及した。

ギブス＝ホワイトは2022年の移籍以来、トレントサイドで存在感を強めている。移籍金は最大4200万ポンド（5600万ドル）に達する見込みだ。フォレストは、気まぐれながら才能豊かな背番号10がピッチ内外でチームを牽引し、契約条項を次々と達成していることに満足している。

ライアン・イェーツが不在の際にはキャプテンマークを巻くことも。ゴールとアシストの数字も上昇傾向だ。

昨季は自己ベストの18得点をマーク。うち15点がプレミアリーグ、残り3点はEL準決勝進出中に記録した。

この活躍は、オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏の判断でトッテナムへの移籍話が頓挫したことがきっかけとなった。ギブス＝ホワイトは残留して新契約を締結したが、イングランド代表の2026年W杯メンバーには選ばれなかった。

この落選を受け、ノッティンガムで個人とチームの目標を両立できるのかという疑問が浮上し、他クラブへの移籍も依然として噂されている。それでもMGWはファンに愛され、単なる選手以上の存在だ。