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モーガン・ギブス＝ホワイトは、背番号10としてノッティンガム・フォレストが自分の自尊心をくすぐると語った。一方、デス・ウォーカーは「ビッグクラブ」への移籍説に言及した。
キャプテン兼得点者：ギブス＝ホワイトはフォレストの象徴的存在となった
ギブス＝ホワイトは2022年の移籍以来、トレントサイドで存在感を強めている。移籍金は最大4200万ポンド（5600万ドル）に達する見込みだ。フォレストは、気まぐれながら才能豊かな背番号10がピッチ内外でチームを牽引し、契約条項を次々と達成していることに満足している。
ライアン・イェーツが不在の際にはキャプテンマークを巻くことも。ゴールとアシストの数字も上昇傾向だ。
昨季は自己ベストの18得点をマーク。うち15点がプレミアリーグ、残り3点はEL準決勝進出中に記録した。
この活躍は、オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏の判断でトッテナムへの移籍話が頓挫したことがきっかけとなった。ギブス＝ホワイトは残留して新契約を締結したが、イングランド代表の2026年W杯メンバーには選ばれなかった。
この落選を受け、ノッティンガムで個人とチームの目標を両立できるのかという疑問が浮上し、他クラブへの移籍も依然として噂されている。それでもMGWはファンに愛され、単なる選手以上の存在だ。
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フォレストはギブス＝ホワイトを説得し、シティ・グラウンドに残留させられるか？
ギブス＝ホワイトをトレント川沿いに留めるには敬意と賞賛だけで十分なのか？この質問に対し、フォレストのレジェンド、ウォーカーはワールドカップ賭けに関するGOALの独占インタビューでこう語った。 「結局は本人のエゴ次第だ。ビッグクラブに行ったらチームに溶け込み、『俺が主役』と堂々と振る舞える自信が必要だ。それがあれば成功する。
彼には優れた才能があり、フォレストでは愛されている。だが、プレーに一貫性のない試合は見過ごされがちだ。ビッグクラブではそれが許されず、常に厳しい監視下にある。
彼がどこまで行けると信じるかだ。世界では「10番」はスーパースターで、注目されることを好む。彼もそうだ。
フォレストでは十分に注目されているが、より大きな移籍を望むこともある。ただし、それは時に首を絞める縄にもなる。」
2026-27シーズン、フォレストは元マンチェスター・シティのスター、マカティーにさらなる活躍を期待できるだろうか？
ギブス＝ホワイトは、オーストリア人監督オリバー・グラスナー率いるフォレストで、新時代の先発候補筆頭だ。彼の存在により、他の創造的なプレイメーカーは出場機会を得にくくなっている。
2025年夏、ジェームズ・マカティーには約3000万ポンド（4000万ドル）が投じられ、元イングランドU-21代表キャプテンがマンチェスター・シティから引き抜かれた。イースト・ミッドランズでのデビューシーズン、彼は欧州カップ戦でPKによる1ゴールだけを記録し、プレミアリーグの出場時間はわずか289分だった。
それでも23歳の才能が2026-27シーズンにパフォーマンスを向上させる必要があるかと問われたウォーカーは、「移籍はいつだって難しい」と語った。 マンチェスター・シティではボール支配率が70％もあるから、ポジションを取っていればボールは自然と回る。だがフォレストでは50-50のボール争いが多く、空中戦にも巻き込まれる。チームは残留のために食らいつくだけだ。
難しいが、来季はピッチで存在感を示し、流れを変えるプレーをしなければならない。今のところ、彼はそのポジションにふさわしい違いを生み出せていない」
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ギブス＝ホワイトの契約：グラスナー体制が始まる中、契約はいつ満了するのか。
ギブス＝ホワイトは2028年までフォレストと契約しており、関係者が希望すれば延長交渉の可能性もある。
マカティーには再び移籍噂があったが、現在は沈静化。グラスナー監督の構想に入りそうだ。エリオット・アンダーソンがクラブ史上最高額1億1600万ポンド（1億5600万ドル）でマンチェスター・シティへ移籍したため、中盤補強が進む可能性もある。
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