ギブス＝ホワイトは、プロキャリアで最も成果のあったシーズンを終えた。53試合に出場し18得点を挙げ、フォレストの主将としてチームをヨーロッパリーグ準決勝へ導き、降格も回避した。

その活躍にもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督の2026年W杯構想には選ばれなかった。それでも、彼は自身のポテンシャルをさらに引き出し、周囲を鼓舞するリーダーへと成長している。

フォレストは、各種ボーナスで最大4200万ポンド（約5600万ドル）に達する移籍契約の価値を十分に得ていると判断し、彼の残留に全力を尽くしている。