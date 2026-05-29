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モーガン・ギブス＝ホワイトは「お金では買えない」夢を追い続けるよう励まされた。元ノッティンガム・フォレストのチームメイトは、彼のレジェンドとしての地位と「最大の長所」を語った。
ギブス＝ホワイトは4200万ポンドの移籍金に見合う活躍をしている。
ギブス＝ホワイトは、プロキャリアで最も成果のあったシーズンを終えた。53試合に出場し18得点を挙げ、フォレストの主将としてチームをヨーロッパリーグ準決勝へ導き、降格も回避した。
その活躍にもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督の2026年W杯構想には選ばれなかった。それでも、彼は自身のポテンシャルをさらに引き出し、周囲を鼓舞するリーダーへと成長している。
フォレストは、各種ボーナスで最大4200万ポンド（約5600万ドル）に達する移籍契約の価値を十分に得ていると判断し、彼の残留に全力を尽くしている。
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フォレストの守護神、ギブス＝ホワイトの何が特別なのか？
2022年の昇格時にウルブズアカデミー出身のMGWがフォレストに加入した際、チームにいたコルバックはBally Betとの提携インタビューでGOALの取材に答えた。彼はMGWについてこう語った。「モーガンが加入した直後から、彼は特別だった。トレーニングを始めて数日で、本当に優れた選手だと感じた。私が指導し、共にプレーした中で最高の選手の一人だ。
彼の最大の長所は、誰よりもハードに働きチームを前へ押し進める点だ。今シーズン、彼はそれを証明した。10番の選手はそのような働きを好まないことが多いが、彼はその先例を示している。
「移籍金は当時高く感じたが、今は価値がある。技術的にも私が一緒にプレーした中で最高の選手の一人だ」
ギブス＝ホワイトは、ピアースやコリーモアと共に歴代の名選手リストに名を連ねることができるだろうか？
コルバックは、バリー・ベット主催のイベントで語った。この試合では、マーク・クロスリーらフォレストのレジェンドがオールスター・ベテランズと対戦し、シティ・グラウンドには馴染みの顔がそろった。
トレントサイドで4シーズンを過ごしたギブス＝ホワイトも、クラブのアイコンへの道を歩んでいる。スチュアート・ピアースやロイ・キーン、スタン・コリーモアのように歴史に名を残せるか問われたコルバックは、「エリオット・アンダーソンの場合と似ている。彼には残ってほしい」と語った。
「彼はトッテナムへ移籍するチャンスがあったが残留した。ここでの暮らしやクラブを気に入っているはずだ。選手たちは“ビッグクラブ”に飛びつきすぎることもある。だが、ここで築くレガシーはお金では買えない。
ただ、将来は分からない。彼はワールドカップに出場できなかった。それが今の環境が原因かどうかは不明だ。彼の代理はできないが、フォレスト全員が彼の残留を望んでいる。
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契約延長は、いずれ話し合われる見込みだ。
ノッティンガム・フォレストのフロントスポンサー「Bally Bet」は、長年草の根サッカーを支えてきた選手たちにふさわしい栄誉を与えることを使命としています。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリーは、草の根サッカーの魅力を示すため、真の草サッカー選手で構成する初の「オールスター・ベテランズ」チームを結成しました。
クロスリーはクラブのレジェンドたちの協力を得てメンバーを選出し、5月28日、オールスターズはシティ・グラウンドで厳選されたフォレストレジェンドと対戦。普段は地域のグラウンドでプレーする選手たちが、プレミアリーグ並みの待遇を経験した。
ギブス＝ホワイトはフォレストで通算171試合に出場し、その舞台を常に輝かせてきた。彼の契約は2028年夏までだが、エヴァンゲロス・マリナキス率いるクラブは、この「魔法の足」を持つ選手がクラブのレジェンドとして長く活躍できるよう、近い将来に契約延長の交渉を開始する見込みだ。