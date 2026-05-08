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モーガン・ギブス＝ホワイトはエリオット・アンダーソンより優れるか？ ノッティンガム・フォレストの引き抜き話が流れる中、マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスの後継指名について助言を求めた。
ワールドカップを目指すアンダーソンの移籍金は1億ポンド。
2024年のタインサイドからトレントサイドへの移籍を機に頭角を現したアンダーソンは、現在イングランド代表の主力として定着し、今夏のワールドカップでも「スリー・ライオンズ」の中心となるだろう。
大会で存在感を示せば、移籍金はさらに跳ね上がるとされ、フォレストはすでに1億ポンド（約1億3600万ドル）超の移籍金を要求すると報じられている。
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マンチェスター・ユナイテッドのファンであるギブス＝ホワイトは、オールド・トラッフォードに移籍するのだろうか？
シティ・グラウンドで注目される若手はアンダーソンだけではない。ギブス＝ホワイトも2025-26後半戦で得点を量産し、10番の座とワールドカップ出場権を争っている。
彼は以前も高額移籍の噂があり、熱狂的なマンチェスター・ユナイテッドファンとして育ったことも公言している。果たしてオールド・トラッフォードでプレーするチャンスが訪れるのか。
現時点では主将のフェルナンデスがその役目を務めており、新司令塔は必要ない。だが彼の契約は2027年まで（延長オプション12ヶ月）で、サウジ・プロリーグ移籍の噂が絶えない。
マンチェスター・ユナイテッドはフェルナンデスの後継者計画を策定する必要がある
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ制覇へ向け、後継者計画を整備し、試合を左右する「ゲームチェンジャー」を世界中で探し続ける。
フェルナンデスがいない未来をすでに検討しているのか、後継候補は誰なのかという問いに、元ユナイテッドコーチのムールステーンは、『Best Betting Bonuses』提供によるGOALの独占インタビューでこう語った。「常に考えるべきだ。まず分析が必要だ。
まず分析し、細かく分解する必要がある。ブルーノがチームに何をもたらしているのか。それこそが後任に求めるべき資質だ。 彼はハードワーカーで、常に高いコンディションを保ち、常にプレーする。ピッチでは60～70ヤードの正確なワンパスで後方から前方へ最速で攻撃を繋げる。さらにドリブルで運べ、持ち運び、アシストもゴールも決める。こうした総合力が不可欠だ。
では、現在ブルーノと同等の選手がいるか。プレミアリーグで最も近いのはアーセナルのマーティン・オデガードだ。シティのライアン・シェルキやベルナルド・シルバも似た役割を担える。
モーガン・ギブス＝ホワイトも候補だが、ブルーノはやはり特別だ」
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フェルナンデスがレッド・デビルズをチャンピオンズリーグへ導く
フォレストは、キャプテンマークを巻くギブス＝ホワイトと2028年まで契約を結んでいる。多くの選手が退団する見込みだが、クラブは今夏の売却には消極的だ。しかし、マンチェスター・ユナイテッドなどビッグクラブからオファーがあれば、将来的に売却を余儀なくされる可能性がある。
今季プレミアリーグでティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネの1シーズンアシスト記録更新を狙うフェルナンデスは、2026年にマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場へ導くとされ、少なくとももう1年は残留すると見込まれる。