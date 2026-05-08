マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ制覇へ向け、後継者計画を整備し、試合を左右する「ゲームチェンジャー」を世界中で探し続ける。

フェルナンデスがいない未来をすでに検討しているのか、後継候補は誰なのかという問いに、元ユナイテッドコーチのムールステーンは、『Best Betting Bonuses』提供によるGOALの独占インタビューでこう語った。「常に考えるべきだ。まず分析が必要だ。

まず分析し、細かく分解する必要がある。ブルーノがチームに何をもたらしているのか。それこそが後任に求めるべき資質だ。 彼はハードワーカーで、常に高いコンディションを保ち、常にプレーする。ピッチでは60～70ヤードの正確なワンパスで後方から前方へ最速で攻撃を繋げる。さらにドリブルで運べ、持ち運び、アシストもゴールも決める。こうした総合力が不可欠だ。

では、現在ブルーノと同等の選手がいるか。プレミアリーグで最も近いのはアーセナルのマーティン・オデガードだ。シティのライアン・シェルキやベルナルド・シルバも似た役割を担える。

モーガン・ギブス＝ホワイトも候補だが、ブルーノはやはり特別だ」