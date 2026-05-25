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モーガン・ギブス＝ホワイトとムリージョは、降格争いとヨーロッパリーグ準決勝進出、4人の監督交代というシーズンを経たノッティンガム・フォレストの「さらなる飛躍」計画を担う。
ヌノ、ポステコグルー、ダイチ、ペレイラが監督に就任した。
ヌノ・エスピリト・サント監督が欧州カップ戦出場権を獲得し、フォレストは希望を持って2025-26シーズンを迎えた。しかし30年ぶりの欧州初戦前に解任され、アンジェ・ポステコグルーが後任となった。
しかしオーストラリア人監督は8試合未勝利で解任。ショーン・ダイチがチームを立て直したものの、スタイルが支持されず短期間で去った。
ヴィトール・ペレイラはチームをプレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出に導き、来季も続投の見込みだ。
謎めいたオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスはチーム編成に大きな影響を与える見込みで、ビジネスでは妥協を許さない姿勢で知られる。クラブにスポーツ面・財政面の利益がなければ売却を承認しないだろう。
ブラジル人DFムリージョは新契約にサインし、移籍の噂は消えた。今季18得点を挙げながらイングランド代表W杯メンバーから外れたギブス＝ホワイトの残留交渉も進む。
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フォレストはギブス＝ホワイト、ムリージョ、アンダーソンをシティ・グラウンドに留めておけるだろうか？
エリオット・アンダーソンはマンチェスター・シティやユナイテッドへの移籍が噂され、チームを離れる可能性もある。しかしフォレストにはチームを築く基盤があり、ハットンはそれを前向きに捉えている。2013年にレッズで7試合出場した彼は、アラビック・カジノとの提携でGOALにこう語った。「監督が頻繁に代わると、哲学や戦術が揺れ、カウンターから低ブロックへなど、チームスタイルが大きく変わり、安定性が失われる」。 カウンターから低ブロックへの転換は難しい。
ペレイラ監督が就任してからはチームが落ち着き、結果も出ている。ヨーロッパリーグ準決勝進出が現状の限界だろうが、さらに飛躍できると感じている。主力を残留させ、定期的に起用しながら補強すれば、来季も期待できる。」
ペレイラ監督は、夏の移籍市場で不要な放出を避けたいと考えている。
ペレイラ監督は、特にアンダーソンとギブス＝ホワイトの去就が注目される中、主力選手たちをチームに残す取り組みについて語った。「彼らは世界最高峰の選手だ。クラブが次の目標へ進むには、そんな選手たちを残すことが不可欠だ。
そうでなければ、毎シーズンメンバーが変わり、戦力の安定やチーム強化は難しい。移籍市場を完全にコントロールはできないが、クラブとして選手の大半を残し、市場に影響を与えたい。
「選手たちは誇りだ。多くのクラブがモーガンやエリオットを話題にするのは、チームと個人が良い仕事をした証拠だ。私たちは一緒に素晴らしい仕事をした。」
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プレミアリーグの試合日程発表：2026-27シーズンの日程はいつ発表されるのか？
ペレイラ監督は、シティ・グラウンドで「安定」と「チームスピリット」が不可欠だと強調する。歴史的変革のシーズンを終え、その重責を担う最新指揮官となった。
マリナキス会長は主力の放出を避け、年間最優秀選手ネコ・ウィリアムズとの新契約も検討する。欧州カップ戦のない2026-27シーズンを迎え、6月19日の日程発表に期待が高まる。