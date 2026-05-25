ヌノ・エスピリト・サント監督が欧州カップ戦出場権を獲得し、フォレストは希望を持って2025-26シーズンを迎えた。しかし30年ぶりの欧州初戦前に解任され、アンジェ・ポステコグルーが後任となった。

しかしオーストラリア人監督は8試合未勝利で解任。ショーン・ダイチがチームを立て直したものの、スタイルが支持されず短期間で去った。

ヴィトール・ペレイラはチームをプレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出に導き、来季も続投の見込みだ。

謎めいたオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスはチーム編成に大きな影響を与える見込みで、ビジネスでは妥協を許さない姿勢で知られる。クラブにスポーツ面・財政面の利益がなければ売却を承認しないだろう。

ブラジル人DFムリージョは新契約にサインし、移籍の噂は消えた。今季18得点を挙げながらイングランド代表W杯メンバーから外れたギブス＝ホワイトの残留交渉も進む。