この離脱はパーマーにとって痛恨の打撃となった。パーマーは直近のワールドカップに臨むイングランド代表メンバーから物議を醸す形で外れていたが、トゥヘルはこのチェルシーFWを再びA代表に呼び戻し、もう一度国際舞台でのプレーを見極めようとしていた。

負傷前に取材に応じたトゥヘルは、復帰するパーマーには「証明すべきものがある」と認めていた。イングランド代表指揮官は、このアタッカーが「その座を維持し、招集を正当化するため」に「一段階レベルを上げる必要がある」と述べていた。

パーマーが代表で最後にプレーしたのは、3月に行われた日本との国際親善試合での0-1の敗戦だった。この直近の痛手によって、パーマーの代表での野望は回復まで持ち越しとなる。