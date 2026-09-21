Getty Images Sport
翻訳者：
モーガン・ギブス＝ホワイトがイングランド復帰へ。チェルシーのスター、コール・パーマーはトーマス・トゥヘルの代表メンバーから離脱の見込み。
パーマーが軽傷で離脱
『BBC』によると、ギブス＝ホワイトが今後行われるネーションズリーグに向け、イングランド代表に再招集される見通しとなっている。フォレストのMFは、代表ウィークに向けたトゥヘル監督のメンバーでパーマーに代わって招集される見込みだ。パーマーは軽傷のため、代表活動を辞退する見通しとなっている。
24歳の同選手は金曜日、チェルシーがブレントフォードに0-3で敗れた試合でフル出場したばかりだった。夏にはワールドカップのメンバー選考から漏れたことでオフを過ごしていたパーマーだが、チェルシーで重要な存在となっていた。今季はここまで7試合中6試合に先発し、4ゴール2アシストを記録している。
- Getty Images
トゥヘルはパーマーに奮起を求めていた
この離脱はパーマーにとって痛恨の打撃となった。パーマーは直近のワールドカップに臨むイングランド代表メンバーから物議を醸す形で外れていたが、トゥヘルはこのチェルシーFWを再びA代表に呼び戻し、もう一度国際舞台でのプレーを見極めようとしていた。
負傷前に取材に応じたトゥヘルは、復帰するパーマーには「証明すべきものがある」と認めていた。イングランド代表指揮官は、このアタッカーが「その座を維持し、招集を正当化するため」に「一段階レベルを上げる必要がある」と述べていた。
パーマーが代表で最後にプレーしたのは、3月に行われた日本との国際親善試合での0-1の敗戦だった。この直近の痛手によって、パーマーの代表での野望は回復まで持ち越しとなる。
ギブス＝ホワイトがイングランド代表に追加招集へ
パーマーのコンディションは以前から話題となっていた。2025-26シーズンを通じて再発を繰り返す鼠径部の負傷に悩まされていたためだ。現在はマンチェスター・シティを率いるチェルシー時代の指揮官エンツォ・マレスカ監督も、以前この状況は理解できないと主張していた。
このチェルシーのスターの不運によって、ギブス＝ホワイトに道が開かれた。26歳は当初メンバーから外れていたが、トゥヘル監督は金曜日、フォレストのプレーメーカーが最終メンバー入りに極めて近かったことを明かした。
ギブス＝ホワイトは国内シーズンの滑り出しも好調で、リーグ戦5試合で1ゴール2アシストを記録している。イングランドでの最後の出場は、2025年10月のウェールズ戦での親善試合3-0勝利だった。
- Getty Images
過密なネーションズリーグ日程
ギブス＝ホワイトは今後、厳しい長期のインターナショナルブレイクに向けて準備を進めるイングランド代表に合流する。トゥヘル監督のチームは、今後数週間で過酷な4試合に臨む。
イングランド代表は9月26日（土）、ウェンブリーでワールドカップ王者スペインを迎えてこの連戦をスタートする。その後、9月29日にはチェコ代表とのアウェー戦に臨む。さらに敵地での戦いは続き、10月3日にはクロアチア代表と対戦する。イングランド代表はその後ホームに戻り、10月6日にチェコ代表を迎えてこのブレイクを締めくくる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。