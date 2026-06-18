モンテロ：「デル・ピエロがユヴェントスへ？準備中だ。俺が『超悪党』？当然のレッテルだ」

ユヴェントスにとって今シーズンは良い結果で終わらなかったとはいえ、ビアンコネリは再びスパレッティを監督に起用するのが正しい選択だろうか？

「忍耐が必要だ。我々ラテン系は忍耐強くない。リーグ序盤に『プロジェクト』と騒ぐが、それは偽善だ。待つ忍耐がないからだ」。





ヴラホヴィッチについては、モンテロなら彼に居場所を与えるか？

「私は彼に再び賭ける。あのような選手は多くない。私がユヴェントスでベンチ入りした2試合で最も印象に残った。1対1の能力に感心した。キエーザにも賭ける」。





イリチについてはどうですか。まだ若いのに、あの重い背番号を与えたのは正しかったと思いますか。

「私はプリマヴェーラで彼を指導した。加入したとき、技術だけでなくメンタリティも特別だと感じた。だが、ここでも忍耐が必要だ。ユヴェントスの10番は重い。プラティニやデル・ピエロが背負ってきた番号だからね」。





デル・ピエロの復帰を望む声もありますが、どう思いますか？

「素晴らしい補強になる。彼を知っている者として、今まさに準備を進めていると確信している。チームを助けるために戻ってくるはずだ。もし加入するなら、協力するためだ。現役時代も完璧主義者だったし、今もそうだ」。





一方、アントニオ・コンテが将来ユヴェントスに復帰する可能性はあるでしょうか？

「コンテがユベントスに復帰する可能性は常にあります。彼は選手としても監督としても偶像でした。今は答えられません。スパレッティ監督への敬意がありますから。しかし、コンテはユベントスのレジェンドです。私たちの世代はクラブと特別な絆を築いてきました」。





サッカー界の「悪役」というレッテルは、少し気になりましたか？

「いいえ、正直、自業自得です。子供の頃から人の意見は気にせず、自分の道を歩んできました」。