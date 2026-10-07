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モンテッラは万事休す。トルコ、ネーションズリーグでの不振を受けて監督解任へ
モンテッラ、低調な結果の代償を払う
トルコ代表を率いるモンテッラ監督の任期は終わりを迎えつつあるようだ。報道によれば、トルコサッカー連盟（TFF）はこのイタリア人指揮官を解任する決断を下したという。 月曜夜のボローニャでのイタリア戦で喫した1-3の敗戦が、ここ数カ月で代表チームの成績悪化を見てきた当局にとって、ついに我慢の限界となったようだ。
TFFは移行対応を極めて迅速に進めており、ローマの元FWに対する退職金パッケージでも合意に達したと伝えられている。さらにイタリアメディア『Calciomercato』によれば、統括団体はすでに後任の最有力候補としてシャフタール・ドネツクのトゥラン監督をリストアップしているという。
- AFP
ネーションズリーグでの急速な低下
モンテッラの退任が迫る現状を裏づける成績は厳しいものがあり、とりわけ直近のUEFAネーションズリーグでの戦いぶりは深刻だ。ボローニャでの敗戦は、この大会における三日月星の4連敗目。ホームのブルサでイタリアに1-4で大敗した一戦に加え、フランス、ベルギーという欧州の強豪相手にも黒星を喫していた。
こうした欧州での低調な戦いは、アメリカ、オーストラリア、パラグアイと同組となったワールドカップのグループステージを最下位で終えた不本意な夏に続くものでもある。大会を通じて挙げた勝利はわずか1つで、それは開催国アメリカ合衆国戦だった。
契約の詳細と退任補償
モンテッラは当初、2025年6月に契約延長にサインしており、その契約はユーロ2028終了までベンチにとどまることを想定したものだった。この比較的新しい契約があるため、TFFは退任を成立させるべく、5カ月分の給与に相当する91万5000ユーロの補償金を支払うことになる。
同職は、指揮官として3年を過ごした末に退くことになった。その期間は極端な栄光と低迷に彩られたものだった。モンテッラは40試合で指揮を執り、21勝5分け14敗を記録した。
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イタリア人指揮官に残る功罪入り交じるレガシー
苦い別れ方となったにもかかわらず、モンテッラのトルコ代表での時間は、ファンに確かな前進を感じさせる瞬間をもたらした。とりわけ、同代表をEURO2024の準々決勝へ導いたことは広く知られており、この躍進は人々の心をつかみ、チームを一時的に欧州サッカー界でも屈指の魅力を放つ存在として印象づけた。
さらに、同氏は24年ぶりの空白を終わらせ、同国を通算3度目となるワールドカップ出場へ導いた人物でもあった。その後の本大会でのパフォーマンスは期待外れに終わったものの、予選突破を成し遂げた功績によって、その名は歴史に刻まれることになった。
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