トルコ代表を率いるモンテッラ監督の任期は終わりを迎えつつあるようだ。報道によれば、トルコサッカー連盟（TFF）はこのイタリア人指揮官を解任する決断を下したという。 月曜夜のボローニャでのイタリア戦で喫した1-3の敗戦が、ここ数カ月で代表チームの成績悪化を見てきた当局にとって、ついに我慢の限界となったようだ。

TFFは移行対応を極めて迅速に進めており、ローマの元FWに対する退職金パッケージでも合意に達したと伝えられている。さらにイタリアメディア『Calciomercato』によれば、統括団体はすでに後任の最有力候補としてシャフタール・ドネツクのトゥラン監督をリストアップしているという。