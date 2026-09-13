イバン・ユリッチ監督が、モンツァのレッチェ戦での3-2の敗戦後に記者会見に臨み、次のように語った。「守備面では何も許していない。レッチェは一度も枠内シュートを打っていない。軽率な形で3失点してしまったが、サッカーとはそういうものだ。チームは若くてハツラツとしていて、良いサッカーをしている。ただ、もっとしたたかにならなければ先には進めない」
Getty Images Sport
翻訳者：
モンツァ、ユリッチ「レッチェは一度も枠内シュートを打っていない」
「チームは素晴らしいサッカーをしているし、それは今日も示した。個々のミスの代償を払っているが、サッカーとはそういうものだ。統計はあまり意味を持たないし、レベルを上げれば改善できる」と、アルフレード・ペドゥッラーが伝えたユリッチ監督は付け加えた。「相手はセットプレーで攻撃に向かう際の激しさがあり、こちらは守備でその激しさが足りなかった。こちらは多くのチャンスを作ったし、ミスはあったとはいえファルコーネは素晴らしいセーブを見せた。守備の局面は非常にうまくやれているし、うちのGKのセーブは記憶にない。特定の状況については取り組んでいく。前半には6度の決定機があった」
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