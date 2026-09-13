モンツァ、ユリッチ「レッチェは一度も枠内シュートを打っていない」

「チームは素晴らしいサッカーをしているし、それは今日も示した。個々のミスの代償を払っているが、サッカーとはそういうものだ。統計はあまり意味を持たないし、レベルを上げれば改善できる」と、アルフレード・ペドゥッラーが伝えたユリッチ監督は付け加えた。「相手はセットプレーで攻撃に向かう際の激しさがあり、こちらは守備でその激しさが足りなかった。こちらは多くのチャンスを作ったし、ミスはあったとはいえファルコーネは素晴らしいセーブを見せた。守備の局面は非常にうまくやれているし、うちのGKのセーブは記憶にない。特定の状況については取り組んでいく。前半には6度の決定機があった」



