エルナニのパレルモ移籍と、フィオレンティーナから完全レンタルで加入したクアディオの獲得が正式決定。モンツァは正GK補強をはじめ、守備、中盤（攻撃的MF含む）、攻撃陣の強化に着手した。





正GK候補はアウデロ、ファルコーネ、モンティポーの3人。モンティポーは、かつてヴェローナで指導したユリッチ監督のお気に入りだ。





DFは複数候補を比較中。元フロジノーネ、アタランタのCBカレブ・オコリ（現レスター）が有力で、チャンピオンシップからリーグ・ワンに降格したばかり。元ローマ、ヴェローナのヴィクトル・ネルソン（ガラタサライ）も候補で、移籍金は500万ユーロとみられる。 フィオレンティーナから、レバンテへレンタル後戻った2003年生まれのCBマティアス・モレノも候補だ。サイドでは、ヴォイヴォダ、ザッパ、ラッツァーリの争奪戦にも参入するが、3人とも他クラブの注目も高い。





さらに、降格組からもう一人注目されているのがヴォルフスブルクの攻撃的MFロヴロ・マイヤー。28歳ながらブンデスリーガで主力として活躍するクロアチア代表で、モンツァは獲得を視野に入れている。インテル・マイアミのMFヤニック・ブライトも候補だ。





攻撃的MF候補は、ポーランド代表コズロフスキ、ユヴェントスを退団するアドジッチ、マンチェスター・シティの若手エチェベリなど多彩。さらに、クレモネーゼで好パフォーマンスを残したボナッツォーリも候補に挙がっている。