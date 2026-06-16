モロッコ戦の失態で深刻な懸念。ネイマールのポジションは変わるか？

同紙によると、テレビのスポーツ番組ではネイマールが新ポジションでプレーするとの予想が出始めた。モロッコ戦ではブラジル代表の主力FWイゴール・ティアゴが先発したが、最近は精彩を欠いていた。

このためアンチェロッティ監督は記者会見で、ネイマールを「9番」のポジションで起用する可能性に言及した。彼の技術は狭いスペースを攻略し、攻撃に新しい可能性をもたらすはずだ。

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また、守備の負担も軽減できる。中盤で起用した場合、必須の役割だが、前線なら最小限に抑えられる。

記事は「ネイマールはイタリア人監督の下でまだ試されていない。モロッコ戦の初出場はメディアやファンに不安を残した。彼が回復し、チームの問題を解決できるかはまだ不明だ」と結んでいる。