モロッコ戦の失態で深刻な懸念。ネイマールのポジションは変わるか？

2026年ワールドカップ初戦でブラジルがモロッコと引き分けた。この結果と前半の精彩を欠いた内容は、5度の優勝経験を誇るチームに不安をもたらした。
「危機」と断じるのは尚早だが、不透明感は高まっている。第2戦までに疑念を払拭するには、ネイマール問題が最大の課題だ。
サントス育ちの彼は、早期にピッチに復帰し、コンディションを取り戻す必要がある。
2026年ワールドカップ初戦でブラジルがモロッコと引き分けた。この結果と前半の精彩を欠いた内容は、5度の優勝経験を誇るチームに不安をもたらした。
「危機」と断じるのは尚早だが、不透明感は高まっている。第2戦までに疑念を払拭するには、ネイマール問題が最大の課題だ。
サントス育ちの彼は、早期にピッチに復帰し、コンディションを取り戻す必要がある。
ネイマールは回復最終段階にあり、まだアンチェロッティ監督の下で練習に参加していない。W杯でブラジル代表が苦戦したため、ブラジルサッカー界の著名人は解決策としてネイマールの起用を提案している。
ブラジルの著名なテレビパーソナリティで元代表のフィリペ・ミロは、ネイマールを支持する一方でコンディションを懸念している。
スペイン紙『AS』によると、ミロ氏は「ハイチ戦で少し出場していればよかった。次の試合に出場できるとしても、彼はプレーする必要がある。早期復帰を願っているが、とても心配だ」と語った。
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同紙によると、テレビのスポーツ番組ではネイマールが新ポジションでプレーするとの予想が出始めた。モロッコ戦ではブラジル代表の主力FWイゴール・ティアゴが先発したが、最近は精彩を欠いていた。
このためアンチェロッティ監督は記者会見で、ネイマールを「9番」のポジションで起用する可能性に言及した。彼の技術は狭いスペースを攻略し、攻撃に新しい可能性をもたらすはずだ。
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また、守備の負担も軽減できる。中盤で起用した場合、必須の役割だが、前線なら最小限に抑えられる。
記事は「ネイマールはイタリア人監督の下でまだ試されていない。モロッコ戦の初出場はメディアやファンに不安を残した。彼が回復し、チームの問題を解決できるかはまだ不明だ」と結んでいる。