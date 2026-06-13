モロッコ戦の去就表明後、ネイマール熱がブラジルを席巻

ネイマールはワールドカップ制覇を目指しブラジル代表に選出されたが、カルロ・アンチェロッティ監督の招集決定は物議を醸している。
スカイスポーツはレジェンドのカフーと共に、アンチェロッティがネイマールの復活を後押しする理由を分析した。
ブラジルは日曜の早朝、スター軍団モロッコと初戦を迎え、2026年W杯の幕開けとなる。両チームはハイチ、スコットランドとグループCで対戦する。
ネイマールはワールドカップ制覇を目指しブラジル代表に選出されたが、カルロ・アンチェロッティ監督の招集決定は物議を醸している。
スカイスポーツはレジェンドのカフーと共に、アンチェロッティがネイマールの復活を後押しする理由を分析した。
ブラジルは日曜の早朝、スター軍団モロッコと初戦を迎え、2026年W杯の幕開けとなる。両チームはハイチ、スコットランドとグループCで対戦する。
2002年にブラジルをW杯制した元主将カフーはスカイスポーツに「ネイマールはどのチームでも重要な選手だ。彼がフィジカルも技術も高いレベルでプレーする姿は代表にもプラス」と語った。だが、そんなパフォーマンスを見てから久しい。
ブラジルではいまだ「ネイマール熱」が衰えず、5度の優勝を誇る代表チームもその影響から逃れられないとの声もある。それでも、歴代最多得点を誇る彼が現役を終える瞬間を見届けたいという思いは、もはや執念だ。
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、ネイマールが開幕戦のモロッコ戦に出場できないと明言したが、来週には練習に復帰する可能性があると述べた。代表チームとの関係ではこれが最新の展開だ。
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2010年、世間は選出を望んだが、10代だったネイマールは代表から外された。2014年、自国開催大会では負傷で出場機会を逃し、ドイツに1-7で屈する一因となった。この敗北は今もブラジルサッカー界を悩ませている。
2018年も前後して負傷したが、2022年カタール大会では回復し準々決勝延長で鮮やかな得点を挙げた。しかしクロアチアは117分に同点とし、PK戦でブラジルを破った。
つまり、ネイマールと代表の物語は感情にあふれ、有終の美を飾るにふさわしい。パフォーマンスやフィジカルの低下、長年の過労や疲労が彼の道を阻むことを許してはならない。
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2023年以降代表から遠ざかっていたネイマールだが、アンチェロッティ監督は突如招集を表明。以前「コンディションを示してから」と語っていたが、結局は彼を選んだ。
今年、ブラジル・セリエAでサントス8試合出場は、代表復帰の根拠としては不十分だ。すべてホームゲームであり、過酷な環境での実力証明とは言い難い。
スカイスポーツは「ネイマールは1試合あたりのチャンス創出数でリーグトップ10だが、アンチェロッティもその実情を知っている」と指摘した。
また、代表落ちが疑問視されたジョアン・ペドロも「チャンスを生かせず、運もなかった」と語った。
報告書は続ける。「その決定の背景には何があるのか？ アンチェロッティは才能ある選手への投資を好む。監督として、彼は常に最高の選手を集め、時が来れば成功すると確信している」。
現在もネイマールの可能性は他の選手を上回ると言える。たとえ短期間でも、彼の才能を引き出せれば大きな違いが生まれるだろう。ミラン時代を共にしたカフォはアンチェロッティを信頼している。
この判断が正しかったかと問われると、彼は「そう思う」と答えた。
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「アンチェロッティは経験豊富な監督で、大会に向けた準備を知っている。ブラジル代表に新風を吹き込んでくれると期待している」と語った。
しかし、記事は「アンチェロッティがネイマールを招集したのにはもう一つの理由がある」と付け加えている。 バルセロナやパリ・サンジェルマンでプレーした彼を巡る騒動は、選出の有無に関わらず夏も収まらないだろう。起用しつつ特別扱いをしないと宣言することで、アンチェロッティはネイマール自身に準備万端であることを証明させている。 好パフォーマンスを示し、チームメイトを鼓舞し、プレッシャーを軽減することを期待している。疑問の声は絶えないが、それはリスクのある決断だ」。
さらに「代表入りはしたものの、試合に出られるコンディションなのか。先発できる状態なのか。すべてがうまくいき、目標を達成できるよう願っている」と語った。
ブラジルでは、地元の人気選手が注目されるドラマが繰り返されてきた。2010年、ドンガ監督はペレやロマーリオの「ネイマールを起用せよ」という要求を無視したが、成績不振で解任された。
ネイマールのサントス復帰で物語は一周したが、その前からも続いている。かつてはロマーリオが同じように注目され、代表招集の可否が4年ごとに議論された。
1994年、カルロス・アルベルト・ペレイラ監督は、以前ベンチ入りを拒否したロマーリオを代表から外すつもりだった。ロマーリオは予選決勝の前日まで復帰を拒んだ。ブラジルは勝利すれば本戦出場だった。 しかし、ミュラーの負傷で方針が変わった。カフーはその場面を鮮明に覚えている。
カフーはこう語る。「最終予選はマラカナンでのウルグアイ戦だった。復帰したロマーリオは『問題を解決する』と言い、実際に2得点を挙げて2-0で勝った」。 その後、ロマーリオは1994年W杯で輝き、ブラジルは優勝。ペレイラはこれを「神の導き」と語った。
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4年後の1998年、負傷したロマーリオを直前に外したザガロ監督。
ロマーリオの代役ビビートはロナウドと前線を組んだが、その穴は大きく、ブラジルは決勝でフランスに0-3で敗れた。 しかしロマーリオはすぐにフラメンゴで得点を量産。リオのカフェのトイレにザガロを揶揄する風刺画を描いて皮肉った。
2002年、36歳になったロマーリオを招集せよという声は高まったが、スコラーリは無視。批判が収まったのは優勝した後だった。アンチェロッティには、ネイマールという代案がある。
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果たして成功するだろうか？
3大会連続で決勝に進出した唯一の選手であるカフォは楽観的だ。今年の夏、誰がワールドカップを制するか尋ねられると、彼は微笑んでから力強く答えた。「間違いなくブラジルだ。このチームの実力に、私は微塵の疑いも抱いていない」。
だが、特に34歳になったネイマールについては、ポテンシャルと現実は別物だ。