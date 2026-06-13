モロッコ戦の去就表明後、ネイマール熱がブラジルを席巻

報告書は続ける。「その決定の背景には何があるのか？ アンチェロッティは才能ある選手への投資を好む。監督として、彼は常に最高の選手を集め、時が来れば成功すると確信している」。

現在もネイマールの可能性は他の選手を上回ると言える。たとえ短期間でも、彼の才能を引き出せれば大きな違いが生まれるだろう。ミラン時代を共にしたカフォはアンチェロッティを信頼している。

この判断が正しかったかと問われると、彼は「そう思う」と答えた。

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「アンチェロッティは経験豊富な監督で、大会に向けた準備を知っている。ブラジル代表に新風を吹き込んでくれると期待している」と語った。

しかし、記事は「アンチェロッティがネイマールを招集したのにはもう一つの理由がある」と付け加えている。 バルセロナやパリ・サンジェルマンでプレーした彼を巡る騒動は、選出の有無に関わらず夏も収まらないだろう。起用しつつ特別扱いをしないと宣言することで、アンチェロッティはネイマール自身に準備万端であることを証明させている。 好パフォーマンスを示し、チームメイトを鼓舞し、プレッシャーを軽減することを期待している。疑問の声は絶えないが、それはリスクのある決断だ」。

さらに「代表入りはしたものの、試合に出られるコンディションなのか。先発できる状態なのか。すべてがうまくいき、目標を達成できるよう願っている」と語った。