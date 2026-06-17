ブラジル代表は2026年W杯ハイチ戦へ大幅なメンバー変更が予想される。
アンチェロッティ監督は、開幕戦の失速を受け、チームバランスを取り戻すため、ラフィーニャの先発落ちを検討している。
ブラジル代表は2026年W杯ハイチ戦へ大幅なメンバー変更が予想される。
アンチェロッティ監督は、開幕戦の失速を受け、チームバランスを取り戻すため、ラフィーニャの先発落ちを検討している。
ラフィーニャは厳しい日々を送っている。大会では期待された役割を得られず、モロッコ戦の1－1の引き分けでチームパフォーマンスの低さが露呈。多くの選手に批判が集まる中、特に彼への非難が激しい。
ブラジルのメディアやサポーターの多くは、彼を先発から外すよう求めている。土曜日にフィラデルフィアでグループC最弱のハイチ代表と対戦するブラジルは、失敗が許されない状況だ。アンチェロッティ監督は、チームとサポーターの信頼を取り戻すため、説得力のある勝利を目指す。
スペイン紙「スポルト」によると、水曜日の最終練習でイタリア人監督は開幕戦から5人を入れ替えた新布陣を試した。次戦の予想スタメンは以下の通り。
GK：アリソン。
DF：ダニーロ、マルキーニョス、レオ・ペレイラ、ダグラス・サントス。
中盤：ファビーニョ、ブルーノ・ジマライシュ。
フォワード：マルティネッリ、ヴィニシウス、イゴール、ルイス・エンリケ
モロッコ戦で期待外れだったカシミーロ、ラフィーニャ、ルーカス・パケタ、ガブリエル・マガリャエスは外れる。
アンチェロッティ監督は、代表チームで採用した攻撃的布陣4-2-4に戻し、 負傷のロドリゴ、エステヴァオに代わり、フィネシウス、マルティネリ、ルイス・エンリケの快速3人を起用し、スピードと縦への推進力を重視する。
それでもブラジル代表は、まだ明確な戦術アイデンティティを模索中だ。アルゼンチン、フランス、スペインのような安定したスタイルはなく、大会を通じて段階的にチームを構築している。タイトル争いに加わるレベル到達が目標だ。