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モロッコ戦で何が起きたのか？ アンチェロッティ監督はラフィーニャのサプライズ起用を準備中。

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「セリサオ」の強力な布陣は復活するのか？

ブラジル代表は2026年W杯ハイチ戦へ大幅なメンバー変更が予想される。 

アンチェロッティ監督は、開幕戦の失速を受け、チームバランスを取り戻すため、ラフィーニャの先発落ちを検討している。

  • ラヴェニアにとって厳しいワールドカップの日々

    ラフィーニャは厳しい日々を送っている。大会では期待された役割を得られず、モロッコ戦の1－1の引き分けでチームパフォーマンスの低さが露呈。多くの選手に批判が集まる中、特に彼への非難が激しい。

    ブラジルのメディアやサポーターの多くは、彼を先発から外すよう求めている。土曜日にフィラデルフィアでグループC最弱のハイチ代表と対戦するブラジルは、失敗が許されない状況だ。アンチェロッティ監督は、チームとサポーターの信頼を取り戻すため、説得力のある勝利を目指す。

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  • スタメン最大5人変更

    スペイン紙「スポルト」によると、水曜日の最終練習でイタリア人監督は開幕戦から5人を入れ替えた新布陣を試した。次戦の予想スタメンは以下の通り。

    GK：アリソン。

    DF：ダニーロ、マルキーニョス、レオ・ペレイラ、ダグラス・サントス。

    中盤：ファビーニョ、ブルーノ・ジマライシュ。

    フォワード：マルティネッリ、ヴィニシウス、イゴール、ルイス・エンリケ

    モロッコ戦で期待外れだったカシミーロ、ラフィーニャ、ルーカス・パケタ、ガブリエル・マガリャエスは外れる。

  • 攻撃的4-2-4フォーメーションへの回帰

    アンチェロッティ監督は、代表チームで採用した攻撃的布陣4-2-4に戻し、 負傷のロドリゴ、エステヴァオに代わり、フィネシウス、マルティネリ、ルイス・エンリケの快速3人を起用し、スピードと縦への推進力を重視する。

    それでもブラジル代表は、まだ明確な戦術アイデンティティを模索中だ。アルゼンチン、フランス、スペインのような安定したスタイルはなく、大会を通じて段階的にチームを構築している。タイトル争いに加わるレベル到達が目標だ。

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