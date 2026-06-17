ラフィーニャは厳しい日々を送っている。大会では期待された役割を得られず、モロッコ戦の1－1の引き分けでチームパフォーマンスの低さが露呈。多くの選手に批判が集まる中、特に彼への非難が激しい。

ブラジルのメディアやサポーターの多くは、彼を先発から外すよう求めている。土曜日にフィラデルフィアでグループC最弱のハイチ代表と対戦するブラジルは、失敗が許されない状況だ。アンチェロッティ監督は、チームとサポーターの信頼を取り戻すため、説得力のある勝利を目指す。