モロッコ対セネガルをめぐる論争：両チームに制裁が科されたが、ワールドカップ出場は危ぶまれない見通し

ここ数日、モロッコとセネガルの代表チームを巻き込んだ論争が収まる気配を見せていない。その争いの焦点は、マネらセネガル代表がピッチ上で勝利を収めたにもかかわらず、数日前にCAF（アフリカサッカー連盟）によってモロッコに公式に授与された、物議を醸しているアフリカネイションズカップ決勝戦をめぐるものだ。 アフリカサッカー連盟（CAF）がモロッコに優勝を授与する決定を下した後、セネガル代表はローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（TAS）に提訴することを決めたが、CAFが科した制裁措置も大きな話題となっている。