ここ数日、モロッコとセネガルの代表チームを巻き込んだ論争が収まる気配を見せていない。その争いの焦点は、マネらセネガル代表がピッチ上で勝利を収めたにもかかわらず、数日前にCAF（アフリカサッカー連盟）によってモロッコに公式に授与された、物議を醸しているアフリカネイションズカップ決勝戦をめぐるものだ。 アフリカサッカー連盟（CAF）がモロッコに優勝を授与する決定を下した後、セネガル代表はローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（TAS）に提訴することを決めたが、CAFが科した制裁措置も大きな話題となっている。
AFP
翻訳者：
モロッコ対セネガルをめぐる論争：両チームに制裁が科されたが、ワールドカップ出場は危ぶまれない見通し
ワールドカップへの影響
RMC Sportの報道によると、モロッコとセネガル間の紛争は、ワールドカップおよび両代表チームの大会出場には影響を及ぼさない見通しだ。両国のサッカー協会にはCAF（アフリカサッカー連盟）の規律委員会から重い制裁が科されたが、これらはCAFが主催する大会にのみ適用される。したがって、制裁の対象となるのは次回のアフリカネイションズカップであり、次回のサッカーワールドカップではない。
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