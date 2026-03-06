モロッコ代表、若年層チーム監督を昇格させワリド・レグラギの後任に　退任する指揮官がW杯前に去る理由を説明

レグラギ監督は2022年の活躍で永遠に記憶される一方、アフリカネイションズカップでの不振により評価は低下した。今年初めに自国開催の決勝でセネガルに1-0で敗れたことで、彼の現実的な戦術アプローチに対する批判が噴出した。

1975年以来、大陸大会での優勝から遠ざかっている同国では、黄金世代の勢いを活かせなかったことが世論の分裂を招いた。サッカー連盟がここ数週間公式に否定を続けていたにもかかわらず、緊張はついに木曜日の辞任という形で頂点に達した。