サイバリは背番号34を着用する理由を、親友アブデルハク・ヌリへの敬意だと明かした。ヌリは2017年のヴェルダー・ブレーメンとの親善試合で倒れ、不可逆的な脳損傷を負って現役を引退した。

サイバリは「彼は一命を取り留めたが、自力では動けない。34番を着て彼を支えたい。それが彼の最後の背番号だった」と語った。この行動は、ヌーリの功績を称え、ピッチで彼の記憶を生き続けさせるため同じ背番号を着用した欧州の多くの選手たちによる深い追悼と共鳴する。



