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モロッコ代表のエース、イスマエル・サイバリがバイエルン・ミュンヘンで背番号34を選んだ理由
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アブデルハク・ヌリへの追悼
サイバリは背番号34を着用する理由を、親友アブデルハク・ヌリへの敬意だと明かした。ヌリは2017年のヴェルダー・ブレーメンとの親善試合で倒れ、不可逆的な脳損傷を負って現役を引退した。
サイバリは「彼は一命を取り留めたが、自力では動けない。34番を着て彼を支えたい。それが彼の最後の背番号だった」と語った。この行動は、ヌーリの功績を称え、ピッチで彼の記憶を生き続けさせるため同じ背番号を着用した欧州の多くの選手たちによる深い追悼と共鳴する。
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バイエルンの足跡をたどって
34番はサイバリにとって個人的な意味が大きく、サベナー・シュトラーセのクラブでも歴史ある番号だ。FCバイエルンでは若手選手が34番を着ることが多く、後に伝統的な先発番号へ移る前の踏み台とされてきた。
これまでにサンドロ・ヴァグナー（2007/08）、ピエール＝エミール・ホイベルグ（2012-16）、マルコ・フリードル（2016-18）、デニズ・オフリ（2025/26）らが着用した。 しかしサイバリは即戦力として加入し、ヴィンセント・コンパニ監督の先発に名を連ねると期待されている。この背番号はブンデスリーガで新たな注目を集めるだろう。
5000万ユーロの男への大きな期待
絶好調のモロッコ代表エースがバイエルンに加入した。2026年W杯では自国最多得点を記録。移籍金は約5000万ユーロで、クラブ近年屈指の大型投資となる。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「イスマエル・サイバリはPSVアイントホーフェンで3年連続リーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグでも経験がある。今大会でも価値を示した。彼は多才で、情熱と大胆さを持ち、FCバイエルンが求めるハングリー精神もある。得点力とメンタリティでチームを盛り上げてくれる」と強調した。 ファンがスタジアムに足を運ぶのも、彼のような選手がいるからこそだ」
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コンパニ、ミュンヘン移籍の鍵
エールディヴィジでの活躍後、サイバリには多くのオファーがあったが、現バイエルン監督の下でプレーできるチャンスは魅力的すぎた。メディカルチェックを終えたフォワードは、移籍の経緯とバイエルンの魅力について語った。
「子供の頃、FCバイエルンのようなクラブと契約することを夢見ていました。毎年チャンピオンズリーグなど大きなタイトルを争う世界有数のクラブですから」とサイバリは語った。「ここでできる限り多くのトロフィーを勝ち取りたいです。 バイエルンのスタイルは自分に合っており、毎日全力でチームに貢献したいです。ヴィンセント・コンパニー監督の誘いが移籍の決め手でした。一緒に働ける日が楽しみです」