ワールドカップで代表戦に忙しいサイバリだが、移籍に大きな遅れは生じない見込みだ。モロッコ代表のスターはブラジル戦で1-1の同点弾を決め、大舞台での実力を示した。

ファブリツィオ・ロマーノによると、サイバリは米国でメディカルチェックを受ける段取りが整っており、バイエルンのチームドクターがドイツ代表に帯同しているため、本人がすぐにミュンヘンへ行く必要はない。



