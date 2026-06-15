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モロッコ代表でPSVのスター、イスマエル・サイバリがバイエルン・ミュンヘンへ5500万ユーロで移籍合意。メディカルチェックの日程も決定。
エールディヴィジのスター選手との契約が成立
5500万ユーロの移籍はPSVにとって歴史的瞬間となった。これはクラブ史上最高額で、 previous recordを大幅に上回る。25歳のMFは1年で評価が急上昇し、欧州トップクラブから注目されていた。 『Voetbal International』によると、バイエルンは素早く交渉し、2031年夏までの長期契約で獲得を確定させた。
ワールドカップ期間中の医療物流計画
ワールドカップで代表戦に忙しいサイバリだが、移籍に大きな遅れは生じない見込みだ。モロッコ代表のスターはブラジル戦で1-1の同点弾を決め、大舞台での実力を示した。
ファブリツィオ・ロマーノによると、サイバリは米国でメディカルチェックを受ける段取りが整っており、バイエルンのチームドクターがドイツ代表に帯同しているため、本人がすぐにミュンヘンへ行く必要はない。
エル・ハヌース氏、「妥当な」措置を支持
以前、ブンデスリーガに詳しいモロッコ代表チームメイトのビラル・エル・ハヌスが、この移籍噂に賛同を示した。シュトゥットガルトのMFはメディアに、サイバリがドイツで共にプレーする可能性に期待感を語った。
「正直、人のキャリアには口出ししない」とエル・カンヌースはスカイ・スポーツ・ドイツに語った。「彼は親しい友人だが、個人的なことには干渉しない。 実現すれば彼のためにもなる。彼はそれだけの価値がある。もちろんドイツでも通用する。素晴らしい選手だから、ビッグクラブでプレーできるよう心から願っている」
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PSVアイントホーフェンの目覚ましい成績
オランダでプレーするサイバリの成績は圧巻だ。PSVでは公式戦142試合に出場し、42得点29アシストを記録。モロッコ代表として過去3シーズン連続でPSVのエールディヴィジ優勝に貢献し、KNVBカップでも2度優勝している。
将来が安泰となったサイバリは、今後も代表チームに注力する。モロッコは6月19日のグループC第2戦スコットランド戦で今大会初勝利を目指す。