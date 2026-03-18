AFP
翻訳者：
モロッコサッカー協会、アフリカネイションズカップ決勝の結果を覆すCAFの衝撃的な裁定に反応
センegal、2025年アフリカネイションズカップの優勝タイトルを剥奪される――衝撃的な逆転劇
セネガル代表は1月、ピッチ上で1-0の勝利を祝っていたが、VARによるPK判定に抗議して一時ピッチを離れたことが、最終的に予想外の逆転劇を招く結果となった。こうした行政処分を受け、競技運営団体はモロッコに遡及して3-0の不戦勝を認定した。
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モロッコサッカー協会、CAFの画期的な決定を歓迎
判決に対する最初の反応として、FRMFは次のように述べた。「当連盟は、その対応が本大会に参加する各チームの競技成績に異議を唱えることを意図したものではなく、あくまで大会規定の適用を求めるものであったことを改めて強調したい。 当連盟は、規則を尊重し、競技枠組みの明確性を確保し、アフリカの大会における安定性を維持するという姿勢を改めて表明する。また、アフリカサッカーにとって重要な節目となった今大会のAFCONに参加したすべての国々を称賛したい。当連盟は明日、運営機関を招集した後、公式声明を発表する予定である。」
この内部検討を経て、FRMFは法的結論を正式に認める追加声明を発表した。試合の中断を受けて火曜日に会合を開き、大会規定の適用について検討したモロッコサッカー連盟は、この裁定を公式に歓迎した。「FRMFは、アフリカネイションズカップ決勝におけるモロッコ代表とセネガル代表の試合中に発生した事象に関して、CAF上訴委員会が下した決定を受領しました。 CAF上訴委員会は、アフリカネイションズカップ規定第84条に基づき、セネガル代表チームが『トータル・エナジーズ・アフリカネイションズカップ・モロッコ2025』決勝戦を不戦敗としたことを裁定し、モロッコ代表チームに3-0の勝利を認定した。」
没収判定の根拠となる規定
CAFがモロッコに3-0の勝利を認定した決定は、試合拒否に関する大会規定に基づくものである。『アフリカネイションズカップ規定』の第82条および第84条によれば、審判の許可なく試合の正規終了前にピッチを離れたチームは、自動的に敗北とみなされる。セネガルは、審判ジャン＝ジャック・ンダラの判定に抗議してピッチを去ったことで、これらの行政処分を招いたのである。
混乱は、VARによる判定の結果、通常時間の終了間際にモロッコにPKが与えられたことをきっかけに始まり、パペ・ティアウ監督が選手たちを率いてピッチを退場させた。その後、試合は再開され、エドゥアール・メンディがディアスのPKをセーブする場面もあったが、CAFは最初の違反行為だけで不戦敗を宣告するのに十分であると判断した。
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激怒したセネガル代表、CASへの上訴を正式に表明
当然のことながら、ダカールからの反応は激しい怒りに満ちたものだった。セネガルサッカー連盟（FSF）は直ちにこの裁定を非難し、アフリカのサッカー界の評判を傷つけるものだと断じた。公式声明の中で、FSFはこの決定を「不公正かつ前例のない、容認できないもの」として糾弾し、ローザンヌにあるスポーツ仲裁裁判所（CAS）を通じて直ちに法的措置を講じることを明らかにした。
FSFの声明は次のように述べている。「セネガルサッカー連盟は、アフリカのサッカーの信用を傷つけるこの不公正で前例のない、容認できない決定を非難する。連盟は、自らの権利とセネガルサッカーの利益を守るため、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に対し、できるだけ早く上訴を行う。 FSFは、誠実さとスポーツの公正という価値観に対する揺るぎないコミットメントを再確認し、本件の進展について引き続き一般に情報を提供していく。」
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