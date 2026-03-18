モロッコサッカー協会、アフリカネイションズカップ決勝の結果を覆すCAFの衝撃的な裁定に反応

CAFがモロッコに3-0の勝利を認定した決定は、試合拒否に関する大会規定に基づくものである。『アフリカネイションズカップ規定』の第82条および第84条によれば、審判の許可なく試合の正規終了前にピッチを離れたチームは、自動的に敗北とみなされる。セネガルは、審判ジャン＝ジャック・ンダラの判定に抗議してピッチを去ったことで、これらの行政処分を招いたのである。

混乱は、VARによる判定の結果、通常時間の終了間際にモロッコにPKが与えられたことをきっかけに始まり、パペ・ティアウ監督が選手たちを率いてピッチを退場させた。その後、試合は再開され、エドゥアール・メンディがディアスのPKをセーブする場面もあったが、CAFは最初の違反行為だけで不戦敗を宣告するのに十分であると判断した。