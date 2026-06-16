サウジアラビア代表の元監督、フランス人のエルヴェ・レナールは、ウルグアイ代表戦で自国がW杯で新たな歴史的勝利を挙げるのを阻んだ。
サウジアラビア代表はグループリーグ初戦でウルグアイ代表と1-1で引き分けた。試合は火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われた。
サウジアラビア代表の元監督、フランス人のエルヴェ・レナールは、ウルグアイ代表戦で自国がW杯で新たな歴史的勝利を挙げるのを阻んだ。
サウジアラビア代表はグループリーグ初戦でウルグアイ代表と1-1で引き分けた。試合は火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われた。
「グリーン」はディフェンダーのアブドゥルイラ・アル＝オマリのゴールなど、攻守で高いパフォーマンスを発揮し、2度のワールドカップ優勝国を相手に前半をリードして折り返した。
ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの指導の下、選手たちは高い気概を示し、ボールを支配する場面も作り、攻撃でもウルグアイと互角に戦った。
前半、日本はウルグアイゴールへ5本シュートし3本が枠内へ。ウルグアイも5本放ったが枠内2本だった。
後半開始直後、状況は一変。約2か月ぶりに復帰したフランス人監督エルヴェ・レナールが采配を振るうかのように、サウジアラビア代表は守勢に回った。
後半、サウジアラビアはレナール時代のように守備を固め、ボールをウルグアイに譲った。ウルグアイはクロスを多用し、モハメド・アル・オワイスが守るゴールに連続攻撃を仕掛けた。
ドニス監督はムサブ・アルジュワイールを下げ、ナセル・アルドスリを投入して左サイドのムタブ・アルハルビの守備を補強。右ではモハメド・アブ・シャマットがサウード・アブドゥルハミドと連携した。
それでも南米代表のクロスは止まらず、 Saudi Arabia が攻撃に移れないまま同点弾を許した。
試合終了時点で、ウルグアイ代表は28本シュートを放ち、10本がポストやクロスバーを直撃。一方、サウジアラビア代表は7本のみ、うち3本が枠内だった。
後半はサウジアラビアが2本のみだったのに対し、ウルグアイは23本も放った。
ギリシャ人監督は、今大会でモロッコとエジプトが犯した「リードを守れず引き分けに終わった」過ちを学ばなかった。
さらに悪いのは、モロッコとエジプトが同点前後も2点目を狙ったのに対し、サウジアラビアは決定力不足で追加点を奪えなかったことだ。
サウジアラビア代表はこれを教訓に、スペイン戦とカーボベルデ戦では、特にアフリカ勢相手に互角に戦う必要がある。次のラウンドへ進むには、勝利しかない。