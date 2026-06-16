後半開始直後、状況は一変。約2か月ぶりに復帰したフランス人監督エルヴェ・レナールが采配を振るうかのように、サウジアラビア代表は守勢に回った。

後半、サウジアラビアはレナール時代のように守備を固め、ボールをウルグアイに譲った。ウルグアイはクロスを多用し、モハメド・アル・オワイスが守るゴールに連続攻撃を仕掛けた。

ドニス監督はムサブ・アルジュワイールを下げ、ナセル・アルドスリを投入して左サイドのムタブ・アルハルビの守備を補強。右ではモハメド・アブ・シャマットがサウード・アブドゥルハミドと連携した。

それでも南米代表のクロスは止まらず、 Saudi Arabia が攻撃に移れないまま同点弾を許した。