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モロッコは、バイエルン・ミュンヘンに新加入したイスマエル・サイバリがカナダ戦で早々に負傷退場し、大きな痛手を受けた。
サイバリのワールドカップ出場の夢が危ぶまれている
バイエルン・ミュンヘンに新加入したサイバリは、W杯ベスト16のカナダ戦で開始20分後に右太ももを痛め、途中交代した。
右太ももを押さえる場面が続き、결국 交代を余儀なくされた。苦痛を浮かべながらロッカールームへ直行し、モハメド・ウアビ監督はスフィアン・ラヒミを投入。ラヒミは試合終盤に3－0となる追加点を奪った。
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バイエルン・ミュンヘン、選手のコンディションに不安
サイバリの負傷は、選手本人と新クラブにとって最悪のタイミングだ。ドイツ最多優勝クラブは数日前、PSVからサイバリを獲得したと発表。2031年までの長期契約で、移籍金は約5000万ユーロと報じられている。
サイバリは今大会で「アトラス・ライオンズ」の主力として3得点を挙げていた。彼の欠場はモロッコの優勝の可能性を大きく損なうだけでなく、ブンデスリーガでの活躍を期待するバイエルン関係者の不安材料にもなる。
正式な診断を待っている
現時点では負傷の詳細は不明だ。数時間以内に予定されている検査の結果次第で、このMFが2026年W杯に引き続き出場できるかどうかが決まる。
軽度の肉離れなら大会後半の復帰も可能だが、断裂の場合は大会終了となり、ミュンヘンでのプレシーズン準備にも影響する。サイバリ退場後も2アシストを記録したブラヒム・ディアスの好調は、代表チームの戦術的柔軟性を高めるだろう。
- AFP
モロッコが準々決勝へ進出
サイバリの離脱は痛手だが、モロッコは圧倒的な試合運びで準々決勝進出を決めた。次戦の相手はフランス対パラグアイの勝者だ。この勝利でモロッコは世界屈指の実力を再証明し、カタール2022の快進撃がまぐれではなかったことを示した。
ウアビ監督のチームは戦術の成熟と粘り強さを示したが、サイバリの離脱は選手層の厚さを試すことになる。次の大舞台へ備える中、ファンやクラブ関係者は医療報告を固唾を呑んで見守るだろう。
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