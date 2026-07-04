モロッコは、バイエルン・ミュンヘンに新加入したイスマエル・サイバリがカナダ戦で早々に負傷退場し、大きな痛手を受けた。

バイエルン・ミュンヘンに新加入したサイバリは、W杯ベスト16のカナダ戦で開始20分後に右太ももを痛め、途中交代した。

右太ももを押さえる場面が続き、결국 交代を余儀なくされた。苦痛を浮かべながらロッカールームへ直行し、モハメド・ウアビ監督はスフィアン・ラヒミを投入。ラヒミは試合終盤に3－0となる追加点を奪った。