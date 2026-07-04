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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

モロッコは、バイエルン・ミュンヘンに新加入したイスマエル・サイバリがカナダ戦で早々に負傷退場し、大きな痛手を受けた。

イスマエル・サイバリ
モロッコ
カナダ
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モロッコがカナダを破りワールドカップで勝利したが、スターMFイスマエル・サイバリが前半早々に負傷し途中交代したことで喜びは影を落とした。ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決定したこの25歳は、ピッチを去る際、落胆した様子だった。

  • サイバリのワールドカップ出場の夢が危ぶまれている

    バイエルン・ミュンヘンに新加入したサイバリは、W杯ベスト16のカナダ戦で開始20分後に右太ももを痛め、途中交代した。

    右太ももを押さえる場面が続き、결국 交代を余儀なくされた。苦痛を浮かべながらロッカールームへ直行し、モハメド・ウアビ監督はスフィアン・ラヒミを投入。ラヒミは試合終盤に3－0となる追加点を奪った。

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バイエルン・ミュンヘン、選手のコンディションに不安

    サイバリの負傷は、選手本人と新クラブにとって最悪のタイミングだ。ドイツ最多優勝クラブは数日前、PSVからサイバリを獲得したと発表。2031年までの長期契約で、移籍金は約5000万ユーロと報じられている。

    サイバリは今大会で「アトラス・ライオンズ」の主力として3得点を挙げていた。彼の欠場はモロッコの優勝の可能性を大きく損なうだけでなく、ブンデスリーガでの活躍を期待するバイエルン関係者の不安材料にもなる。

  • 正式な診断を待っている

    現時点では負傷の詳細は不明だ。数時間以内に予定されている検査の結果次第で、このMFが2026年W杯に引き続き出場できるかどうかが決まる。

    軽度の肉離れなら大会後半の復帰も可能だが、断裂の場合は大会終了となり、ミュンヘンでのプレシーズン準備にも影響する。サイバリ退場後も2アシストを記録したブラヒム・ディアスの好調は、代表チームの戦術的柔軟性を高めるだろう。

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    モロッコが準々決勝へ進出

    サイバリの離脱は痛手だが、モロッコは圧倒的な試合運びで準々決勝進出を決めた。次戦の相手はフランス対パラグアイの勝者だ。この勝利でモロッコは世界屈指の実力を再証明し、カタール2022の快進撃がまぐれではなかったことを示した。

    ウアビ監督のチームは戦術の成熟と粘り強さを示したが、サイバリの離脱は選手層の厚さを試すことになる。次の大舞台へ備える中、ファンやクラブ関係者は医療報告を固唾を呑んで見守るだろう。

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