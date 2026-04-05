モロッコの思い出……「ブフォンのキック」の判定が、レアル・マドリード対バイエルンの一戦を左右する

この注目の対戦を巡る緊張感の中、審判には英国の著名なマイケル・オリバー氏が指名された。

この試合は、欧州大会においてオリバーがレアル・マドリードの試合を裁くのは5度目となる。 これまでの対戦結果はまちまちで、特に2017/18シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でユヴェントスに1-3で敗れた試合や、2022年のUEFAスーパーカップでアイントラハト・フランクフルトに2-0で勝利した試合が挙げられる。

また、このイングランド人審判はレアル・マドリードの試合をさらに2試合担当しており、2023/24シーズンのグループステージではスポルティング・ブラガに2-1で勝利し、2025/26シーズンにはオリンピアコスに4-3で勝利している。