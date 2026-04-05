欧州サッカー連盟（UEFA）は、来週火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの試合の主審を発表した。
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モロッコの思い出……「ブフォンのキック」の判定が、レアル・マドリード対バイエルンの一戦を左右する
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この注目の対戦を巡る緊張感の中、審判には英国の著名なマイケル・オリバー氏が指名された。
この試合は、欧州大会においてオリバーがレアル・マドリードの試合を裁くのは5度目となる。 これまでの対戦結果はまちまちで、特に2017/18シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でユヴェントスに1-3で敗れた試合や、2022年のUEFAスーパーカップでアイントラハト・フランクフルトに2-0で勝利した試合が挙げられる。
また、このイングランド人審判はレアル・マドリードの試合をさらに2試合担当しており、2023/24シーズンのグループステージではスポルティング・ブラガに2-1で勝利し、2025/26シーズンにはオリンピアコスに4-3で勝利している。
忘れられない思い出
前述のユヴェントス戦では、試合終了間際にオリバー主審がレアル・マドリードに物議を醸すPKを宣告し、ユヴェントスのモロッコ人DFメフディ・ベン・アッティアがファウルを犯したと判定されたほか、抗議したレジェンドGKジャンルーイジ・ブッフォンが退場処分となった。
クリスティアーノ・ロナウドがPKを成功させ、レアル・マドリードは2試合合計4-3で準決勝に進出し、優勝への道を歩み続けた。
バヴァリの成績は良好だ
オリバーはバイエルン・ミュンヘンにおいて比較的良好な実績を残しており、同クラブの様々な大会で数多くの試合を指揮し、そのたびに好成績を収めている。
特に注目すべき試合としては、2025年のクラブワールドカップでのフラメンゴ戦（4-2）での勝利に加え、2024/25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグにおけるバイエル・レバークーゼン戦（3-0）での勝利が挙げられる。
また、このイングランド人審判は、2022/23シーズンのパリ・サンジェルマン戦でのバイエルンの重要な勝利（1-0）、2021/22シーズンのレッドブル・ザルツブルク戦での引き分け（1-1）、そして2017/18シーズンのバルセロナ戦での大勝（3-0）も裁いた。