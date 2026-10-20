スポーツ界の最高裁判所は当初、審理から数日以内に判断を下すとしていたが、審理を担当する仲裁人団は、詳細な法的根拠を記した正式な判断書「CAS仲裁判断」を出すことを選んだ。変更後の日程について、月曜日にCASは公式声明で「この手続きには数週間を要し、CAS仲裁判断は2026年11月末に出される見込みだ」と明らかにした。

CASのマチュー・リーブ事務総長は今月初め、審理会場の外でこう述べていた。「セネガルとモロッコによる決勝から数カ月がたち、ファンにとって長い待ち時間になっていることは承知している。判断が出るのは今日でも明日でもなく、その数日後になると思う。事実関係は確定しており、明らかだ。議論は手続き上のいくつかの問題と法的側面をめぐるものになるだろう」