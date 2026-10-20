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モロッコに授与されたアフリカネーションズカップ優勝タイトルをめぐるCASの裁定、セネガルは11月下旬まで待つことに
法的審議で最終判断が遅れる
セネガルサッカー連盟（FSF）は、スポーツ仲裁裁判所がモロッコに授与されたアフリカ・ネイションズカップの優勝タイトルを復活させるかどうかが分かるまで、11月末まで待たなければならない。両国とアフリカサッカー連盟による法的主張は、10月8日にローザンヌで審理された。この上訴は、1月18日にラバトで行われた決勝を受けたもので、その試合ではアウェーチームがホームチームを延長戦の末に1-0で下した。
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迅速な判定に代わり、総合的な判断へ
スポーツ界の最高裁判所は当初、審理から数日以内に判断を下すとしていたが、審理を担当する仲裁人団は、詳細な法的根拠を記した正式な判断書「CAS仲裁判断」を出すことを選んだ。変更後の日程について、月曜日にCASは公式声明で「この手続きには数週間を要し、CAS仲裁判断は2026年11月末に出される見込みだ」と明らかにした。
CASのマチュー・リーブ事務総長は今月初め、審理会場の外でこう述べていた。「セネガルとモロッコによる決勝から数カ月がたち、ファンにとって長い待ち時間になっていることは承知している。判断が出るのは今日でも明日でもなく、その数日後になると思う。事実関係は確定しており、明らかだ。議論は手続き上のいくつかの問題と法的側面をめぐるものになるだろう」
ピッチからの引き揚げでタイトルを失う
騒動の発端は、規定時間終盤に起きた14分間の試合中断だった。セネガルの選手数人が、自分たちに不利なPK判定に抗議してピッチを離れ、ロッカールームに戻った。試合再開後、モロッコはPKを失敗し、アウェーのセネガルが延長戦で決勝点を挙げた。
しかし、CAFの上訴委員会は3月、ピッチを離れた行為は試合放棄に当たると判断し、セネガルから優勝を剥奪。ホームのモロッコに3-0の不戦勝を与えた。セネガル代表は3月25日に上訴し、主審の判断が最終的なものであり、主審は試合の続行を認めたと主張した。
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拘束力のある仲裁が大陸王者を決定
3人で構成される仲裁委員会は、フランスのスポーツ法専門家ジェラルド・シモンが委員長を務め、イタリアの国際法教授ルイジ・フマガッリと、ハンブルクを拠点とする弁護士でチューリヒ大学教授のウルリヒ・ハースが加わる。最終的な仲裁判断は、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）の下で、国内裁判所の判決と同等の法的効力を持つ。その拘束力のある判断は、スポーツ団体または各国の裁判所によって執行され得る。
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