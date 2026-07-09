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モロッコにとって大きな打撃――エースFWがフランスとのワールドカップ準々決勝を欠場へ
サイバリが怪我で戦線離脱
ワールドカップ準々決勝のフランス戦を控えたモロッコ代表に、大きな打撃が降りかかった。エースFWのサイバリがハムストリングの負傷で欠場することになった。 バイエルン・ミュンヘンが5000万ユーロで獲得したばかりの彼は、カナダを3－0で下した16強戦の開始22分で負傷交代した。ボストンでのMRI検査では重傷ではなかったものの、フランス戦への出場は間に合わなかった。
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ウアビ、フォワードの欠場を確認
モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督は試合前会見で、フォワードの欠場を発表した。同監督は「万全な選手のみ起用する」と強調し、チームが勝ち進めば主力選手が大会中に復帰できると期待を示した。
同監督は「サイバリを除けば全員起用可能だ。彼にとっては試合が早いだけで、大会を欠場するとは思っていない。ただし100％の選手だけを選ぶ」と語った。
モロッコは選手層の厚さを武器にしている
サイバリの欠場は大きい。大会を通じて3ゴールを決め、32強戦ではPKでオランダを破った。現在はスフィアン・ラヒミが代役を務める見込みだが、ウアビ監督はチームの層に自信を示す。
49歳の監督は「大会で遠くまで進みたいなら全員の力が必要だ。先発に入れなくても試合を締めくくるチャンスがあると選手たちは理解している。交代選手もピッチで違いを生み出せる。それがチームの力となり、大きな自信になる」と語った。
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ボストンでの復讐作戦
ボストン・スタジアムでの一戦は、2022年カタールW杯準決勝でフランスに敗れたモロッコにとって、実力を示し雪辱を果たす好機だ。 前節を欠場したセンターバックのチャディ・リアドが復帰し、守備陣の士気は高まっている。しかし「アトラス・ライオンズ」が大会優勝候補の6連勝を阻止するには、キリアン・ムバッペらを抑え込む完璧なプレーが不可欠だ。
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