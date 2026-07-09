モロッコにとって大きな打撃――エースFWがフランスとのワールドカップ準々決勝を欠場へ

モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督は試合前会見で、フォワードの欠場を発表した。同監督は「万全な選手のみ起用する」と強調し、チームが勝ち進めば主力選手が大会中に復帰できると期待を示した。

同監督は「サイバリを除けば全員起用可能だ。彼にとっては試合が早いだけで、大会を欠場するとは思っていない。ただし100％の選手だけを選ぶ」と語った。