フランスのRMCスポーツは日曜、こう報じた。「フランスかモロッコか？なぜアユーブ・ブアディは決断しないのか？

同メディアは「18歳ながら驚異的な成熟度と豊富な経験を持つリールのMFは、リーグ・アン58試合（2アシスト）、チャンピオンズリーグ9試合、ヨーロッパリーグ10試合に出場している」と将来性を強調した。

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リールでの活躍で各年代のフランス代表にも選ばれた。 U-16（8試合）、U-17（5試合）、U-18（3試合）、U-20（1試合）を経て、最近ではU-21代表で10試合1得点を記録している。

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