フランス代表の全ユースカテゴリーでプレーしたリール所属の18歳MFアイユーブ・ブアディは、2026年W杯を目指すモロッコ代表からも注目されている。
両国による説得が続く中、本人はまだ選択していない。
フランス代表の全ユースカテゴリーでプレーしたリール所属の18歳MFアイユーブ・ブアディは、2026年W杯を目指すモロッコ代表からも注目されている。
両国による説得が続く中、本人はまだ選択していない。
フランスのRMCスポーツは日曜、こう報じた。「フランスかモロッコか？なぜアユーブ・ブアディは決断しないのか？
同メディアは「18歳ながら驚異的な成熟度と豊富な経験を持つリールのMFは、リーグ・アン58試合（2アシスト）、チャンピオンズリーグ9試合、ヨーロッパリーグ10試合に出場している」と将来性を強調した。
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リールでの活躍で各年代のフランス代表にも選ばれた。 U-16（8試合）、U-17（5試合）、U-18（3試合）、U-20（1試合）を経て、最近ではU-21代表で10試合1得点を記録している。
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彼女は「セニリス生まれのこの選手は、両親の故郷モロッコで大きな注目を集めている」と強調した。
さらに彼女は「アトラスの黒豹軍は、2ヶ月後に迫った2026年ワールドカップを見据え、ブアディの代表入りを強く働きかけている」と続けた。
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一方、リールの若手選手は日曜の番組「テレフット」で「両国からオファーをいただくのは大きな名誉だ」と語った。
続けて「新しいスポーツ国籍を持つことは利点だ。代表チームはキャリアの重要選択肢であり、急ぐべきでも強要されるべきでもなく、自発的に決まるべきだ」と語った。