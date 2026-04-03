モロッコとエジプトは辛うじて生き残った……トランプ氏の影響で、ワールドカップにおけるアラブ諸国の代表チームは深刻な苦境に立たされている！

米国政府は、2026年ワールドカップに参加する48カ国の代表チームに授与される賞金や収益について、国際サッカー連盟（FIFA）と何ら合意に達していない。
一部の国は米国と租税協定を結んでいるが、他の国々は大会期間中に受け取る資金に対して多額の税金を支払わざるを得なくなるだろう。
米国政府は、2026年ワールドカップに参加する48カ国の代表チームに授与される賞金や収益について、国際サッカー連盟（FIFA）と何ら合意に達していない。
一部の国は米国と租税協定を結んでいるが、他の国々は大会期間中に受け取る資金に対して多額の税金を支払わざるを得なくなるだろう。
6月11日にメキシコシティの「アステカ」スタジアムで行われるメキシコ対南アフリカの開幕戦まで3ヶ月を切ったが、2026年ワールドカップの準備は依然として完了していない。
大会には史上初めて48カ国が参加するものの、ドナルド・トランプ前米大統領政権下で承認される可能性があった包括的な免税措置が実現しなかったため、全参加国間で経済的な公平性は保たれない見通しだ。
英紙「ガーディアン」によると、包括的な免税措置の合意が成立しなかった結果、出場権を獲得した代表チームの大多数は、FIFAから支給される賞金に対して米国に税金を納めることを余儀なくされる見通しだ。
ジャンニ・インファンティーノ会長率いるFIFAは、参加国に対し総額6億2000万ユーロを超える巨額の賞金を用意したが、一部の連盟は二重課税の対象となる。すなわち、米国での課税に加え、自国での課税も課されることになる。
1位：5,000万ドル（4,260万ユーロ）
準優勝：3,300万ドル（2,810万ユーロ）
3位：2,900万ドル（2,470万ユーロ）
4位：2,700万ドル（2,300万ユーロ）
5位～8位：1,900万ドル（1,620万ユーロ）
9位～16位：1,500万ドル（1,280万ユーロ）
17位から32位：1,100万ドル（940万ユーロ）
33位から48位：900万ドル（770万ユーロ）
世界は2つの経済的スピードでワールドカップに向かっている。1つは米国に税金を支払わない連盟、もう1つは追加の財政負担を負うことになる残りの連盟だ。
1994年のワールドカップ以来、免税措置を受けているFIFAと同様に、ワシントンとの二国間協定のおかげで、48カ国中わずか18カ国だけが、税金の天引きなしに賞金を全額受け取ることになる。
『ガーディアン』紙によると、これらの国々は主にイングランドやフランスといった欧州の代表チームに加え、3つの開催国（米国、カナダ、メキシコ）であり、欧州以外ではオーストラリア、エジプト、モロッコ、南アフリカが含まれる。
小規模な代表チームは代償を払う
一方、ワールドカップ初出場のキュラソーやカーボベルデのような小規模なサッカー連盟は、米国の税金を支払うことを余儀なくされる。
これは、米国との租税条約を結んでいないブラジルやアルゼンチンといった南米の強豪国にも当てはまり、彼らの賞金の一部が米国財務省に納められることになる。
『ガーディアン』紙は、協会や監督に与えられる免税措置は選手には適用されないことを明らかにした。米国の法律では、サッカー選手は芸能人と同様に扱われ、米国内で活動を行うだけで納税義務が生じるからだ。
したがって、キリアン・エムバペを筆頭とするフランス代表のスター選手たちは、大会中に受け取る賞金に対して二重課税の対象となることになる。ただし、フランスサッカー連盟がその差額を負担する場合はこの限りではない。
もしトランプ政権が、カナダやメキシコが自国で開催される試合に出場するチームに対して行ったように、参加する全代表チームに包括的な税制優遇措置を適用していれば、このような複雑な事態は避けられたはずだ。
しかし、この決定がなされなかったため、史上最大かつ最も収益性の高い大会となるはずだった2026年ワールドカップは、代表チーム間で経済的に不平等な大会となってしまった。賞金の全額を手にできるチームがある一方で、他のチームは賞金の大部分を米国の税金として差し引かれることになるからだ。