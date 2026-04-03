モロッコとエジプトは辛うじて生き残った……トランプ氏の影響で、ワールドカップにおけるアラブ諸国の代表チームは深刻な苦境に立たされている！

6月11日にメキシコシティの「アステカ」スタジアムで行われるメキシコ対南アフリカの開幕戦まで3ヶ月を切ったが、2026年ワールドカップの準備は依然として完了していない。

大会には史上初めて48カ国が参加するものの、ドナルド・トランプ前米大統領政権下で承認される可能性があった包括的な免税措置が実現しなかったため、全参加国間で経済的な公平性は保たれない見通しだ。

英紙「ガーディアン」によると、包括的な免税措置の合意が成立しなかった結果、出場権を獲得した代表チームの大多数は、FIFAから支給される賞金に対して米国に税金を納めることを余儀なくされる見通しだ。

ジャンニ・インファンティーノ会長率いるFIFAは、参加国に対し総額6億2000万ユーロを超える巨額の賞金を用意したが、一部の連盟は二重課税の対象となる。すなわち、米国での課税に加え、自国での課税も課されることになる。