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モロッコでラ・リーガ開催？ マイアミでの試合計画が頓挫した後、ハビエル・テバスがカサブランカでのスペイン1部リーグ開催に向けた野心的な計画を明らかに
カサブランカがスペインの強豪を招へい
ラ・リーガの国際戦略転換を示す動きとして、テバス会長はスペイン1部公式戦をモロッコで開催する可能性に言及した。レアル・マドリードやバルセロナを熱狂的に支持するこの北アフリカ国は、地理的に近く、サッカーへの情熱も共有しており、海外開催の候補として最適だと強調した。
テバス氏はMAPのインタビューで「モロッコには多くのリーグファンがおり、移動負担も小さい。新カサブランカスタジアムでの開催も検討すべきだ」と語った。
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マイアミでのプロジェクト失敗による余波
モロッコへの方針転換は、北米開催試案が司法と内部の強い反発を受けたことを受けたもの。テバス会長は、マイアミ開催に反対した選手たちの15秒間静止が合法との判決を受け、困難な時期を過ごした。同判決は、その行動が違法なストライキだという会長の主張を退けた。
この判決を受け、大西洋上で開催予定だったビジャレアル対バルセロナ戦も選手とスペインサッカー連盟の反対で中止に。テバス会長は、計画がよりスムーズに受け入れられる新市場を探している。
2030年ワールドカップに向けた戦略的提携
この議論のタイミングは偶然ではない。スペインとモロッコはポルトガルと共に2030年ワールドカップを共催する予定で、それにより両国のスポーツと政治の絆が深まっている。ラ・リーガはモロッコに拠点を置く絶好の機会と捉えている。テバス氏は中東・北アフリカ（MENA）地域の重要性を強調し、「この地域への進出は極めて重要だ。 イラクからモロッコまで、この地域全体でラ・リーガへの並外れた情熱が存在しています。
データによれば、ファン数はプレミアリーグを上回ります。スポーツ、特にサッカーを通じて、スペインとモロッコは昔から強い絆と理解を共有してきました」
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ラ・リーガに新章到来か？
現時点では公式日程に試合が追加されていないものの、リーグ事務局の意図は明白だ。モロッコで公式戦を開催すれば、欧州サッカーにとって画期的な出来事で、地中海はスペイン国内リーグの障壁ではなく架け橋になる。テバス氏にとっては、国内での長期にわたる法廷闘争や運営上の挫折を経て、リーグの商業的成長を確かなものにする取り組みだ。