モロッコでラ・リーガ開催？ マイアミでの試合計画が頓挫した後、ハビエル・テバスがカサブランカでのスペイン1部リーグ開催に向けた野心的な計画を明らかに

ラ・リーガの国際戦略転換を示す動きとして、テバス会長はスペイン1部公式戦をモロッコで開催する可能性に言及した。レアル・マドリードやバルセロナを熱狂的に支持するこの北アフリカ国は、地理的に近く、サッカーへの情熱も共有しており、海外開催の候補として最適だと強調した。

テバス氏はMAPのインタビューで「モロッコには多くのリーグファンがおり、移動負担も小さい。新カサブランカスタジアムでの開催も検討すべきだ」と語った。