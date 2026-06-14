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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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モロッコが数的優位で戦う！…ブラジルの新聞がアンチェロッティ監督と選手たちを非難

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イタリア人監督がエンドリックをめぐって批判を受けた。

2026年W杯開幕戦でブラジルはモロッコと1－1で引き分けた。ブラジルメディアは大きな反響と厳しい批判を報じた。

米東部時間土曜の夕方、ニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われた試合では、21分にイスマイル・アル・サイバリがモロッコ代表の先制点を挙げ、32分にヴィニシウス・ジュニオールがブラジル代表の同点弾をマークした。

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    「期待外れ」なスタート

    多くのコメントは、前半のブラジル代表のチームプレーの弱さを指摘し、カルロ・アンチェロッティ監督の采配や試合運びに疑問を投げかけた。一方で、チームの敗戦を防いだヴィニシウスの活躍は称賛された。

    『ランス』紙はブラジルの大会スタートを「期待外れ」と評価。チームはパフォーマンスに波があり、試合の流れを支配できなかったと指摘した。

    特にガブリエル・マガリャエスのミスからモロッコに得点を許したと批判し、ルーカス・パケタとラフィーニャのパフォーマンス低下も指摘した。

    さらに、アンチェロッティ監督の交代策も効果を示さず、チームは敗戦を免れたものの、勝利を逃した悔しさが残ったと結論づけた。

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    「均衡状態」

    一方、「グローボ」紙は、この結果はモロッコの組織的なプレーとブラジルの個人技が拮抗した結果だと論じた。

    前半はブラジルにとって不本意だったが、アンチェロッティ監督の交代策で後半は改善されたと指摘した。

    同紙は代表選手らのコメントも紹介した。アリソン・ベッカーは失点前に「連鎖的なミス」があったと認め、カシミーロは「試合のペースに乗るのが遅かった」と語った。ダニーロは追加失点を免れたのは「運が良かった」と振り返った。

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    「アンチェロッティは勇敢ではない」

    一方、『フォーリャ・デ・サンパウロ』紙は、試合の多くの時間帯でモロッコが優位だったと伝え、ブラジル代表が序盤に苦戦したと報じた。

    同紙はモロッコが「数的有利かのように」試合を支配したと指摘し、ブラジルの前半を「極めて悪かった」と評した。

    アンチェロッティ監督の采配を一部評価しつつも、タイトル争いに残るには大幅な改善が必要と指摘した。

    UOL番組「Posse de Bola」では、元ブラジル代表のヴァルテル・カザグランデがイタリア人監督に直接批判を浴びせた。

    カザグランデは「私にとって失望だったのはカルロ・アンチェロッティだ。ブラジル代表のひどいプレーは彼の責任だ」と語った。

    さらに交代が遅かったこと、若手FWエンドリクを起用しなかったことも批判し、「19歳の選手を先発させる勇気がアンチェロッティには欠けている。エンドリクがベンチにいたまま出場せず、絶望した」と語った。

    さらに、パフォーマンスが落ちたままだったラフィーニャを最後まで交代しなかったことにも疑問を投げかけた。

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