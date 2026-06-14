モロッコが数的優位で戦う！…ブラジルの新聞がアンチェロッティ監督と選手たちを非難

2026年W杯開幕戦でブラジルはモロッコと1－1で引き分けた。ブラジルメディアは大きな反響と厳しい批判を報じた。

米東部時間土曜の夕方、ニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われた試合では、21分にイスマイル・アル・サイバリがモロッコ代表の先制点を挙げ、32分にヴィニシウス・ジュニオールがブラジル代表の同点弾をマークした。

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