アル・アハリ・ジャディーダのセネガル人GKエドゥアルド・メンディは、水曜日のサウジアラビア・ロシェンリーグ第29節アル・ファイハ戦で失点し、今季のキャリアに新たな打撃を受けた。
長年のブランクを経てアル・アハリをロシェン・リーグ優勝に導いたベテランGKは、「アル・ラキー」でのキャリアに新たなタイトルを加えたいと意気込んでいる。
しかし今季はアル・ヒラル、アル・ナスル、アル・カディシアなどとの熾烈な優勝争いが続き、アハリの道は厳しい。
アル・アハリ・ジャディーダのセネガル人GKエドゥアルド・メンディは、水曜日のサウジアラビア・ロシェンリーグ第29節アル・ファイハ戦で失点し、今季のキャリアに新たな打撃を受けた。
長年のブランクを経てアル・アハリをロシェン・リーグ優勝に導いたベテランGKは、「アル・ラキー」でのキャリアに新たなタイトルを加えたいと意気込んでいる。
しかし今季はアル・ヒラル、アル・ナスル、アル・カディシアなどとの熾烈な優勝争いが続き、アハリの道は厳しい。
メンディが今シーズン最初に受けた衝撃は、アフリカサッカー連盟（CAF）がアフリカネイションズカップの優勝タイトルをセネガルから剥奪し、モロッコに授与すると決定したことだ。
この決定は、数か月前にセネガルがモロッコで行われた決勝で1-0で勝利し優勝した直後に下された。
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その後、セネガルが優勝辞退を表明したことでモロッコが異議を申し立て、承認されてタイトルが剥奪された。
メンディはセネガルとモロッコの危機とは別に、ロシェンリーグ史上1シーズン最多無失点試合記録を目指していた。しかしアル・ファイハ戦で思わぬ打撃を受けた。
現在12試合無失点のメンディは、残り7試合も零封すれば、マルセロ・グロエの持つ記録を更新できるところだった。
グロエはアル・イッティハドで18試合無失点を達成し、1シーズン最多無失点記録保持者である。
それでも残り6試合すべてで無失点なら、グロエの記録に並ぶ。
メンディは2023年夏にチェルシーからアル・アハリへ移籍。AFCチャンピオンズリーグと国内スーパーカップの2冠に貢献した。
メンディはアル・アハリで106試合に出場し、103失点、47試合で無失点を記録した。