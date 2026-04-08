アル・アハリ・ジャディーダのセネガル人GKエドゥアルド・メンディは、水曜日のサウジアラビア・ロシェンリーグ第29節アル・ファイハ戦で失点し、今季のキャリアに新たな打撃を受けた。

長年のブランクを経てアル・アハリをロシェン・リーグ優勝に導いたベテランGKは、「アル・ラキー」でのキャリアに新たなタイトルを加えたいと意気込んでいる。

しかし今季はアル・ヒラル、アル・ナスル、アル・カディシアなどとの熾烈な優勝争いが続き、アハリの道は厳しい。