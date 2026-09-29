一方、ユヴェントスは2025-26会計年度の決算を6600万ユーロの赤字で終えた。 この財務諸表は本日、ユヴェントスの取締役会で承認され、さらに11月3日に招集される株主総会に対し、2億5000万ユーロの増資を提案することも決議された。





クラブの発表によると、この施策は財務基盤の強化と競技力向上の後押し、アリアンツ・スタジアムをはじめとする戦略的な不動産資産への必要に応じた対応、ブランド価値の向上、そして財務・経済面での持続可能性の確保を目的としている。筆頭株主のエクソールは、すでに自らの割当分を引き受けること、そして前払いとして直ちに6000万ユーロを拠出することを確認している。





ユヴェントスにとっては、これで9期連続の赤字決算となる。 2024-25会計年度の赤字は5800万ユーロで、終了したばかりのシーズンについてもマイナス決算はすでに見込まれていた。





経営面では、クラブはチームの競争力に向けた投資を維持しながら、運営コストを4200万ユーロ削減したと強調している。スポンサー収入は再び安定して1億2000万ユーロを上回り、負債の財務構造も、償還期限12年の1億5000万ユーロの社債発行などによって再均衡が図られた。





その一方で、ユヴェントスは事業計画も更新した。新たな見通しでは、2026-27会計年度も赤字となる見込みで、これは主にチャンピオンズリーグ不参加の影響によるものだが、その後の2会計年度では段階的な改善が見込まれている。







