一方、ユヴェントスは2025-26会計年度の決算を6600万ユーロの赤字で終えた。この決算は本日、ユヴェントスの取締役会で承認され、さらに11月3日に招集される株主総会に対し、2億5000万ユーロの増資を提案することも決議された。





クラブの発表によると、この施策は財務基盤の強化とスポーツ面での競争力向上を支えることを目的としており、アリアンツ・スタジアムをはじめとする戦略的な不動産資産への対応、ブランド価値の向上、そして経済・財務面での持続可能性にもつなげるものだという。筆頭株主のエクソールは、すでに自らの持ち分を引き受けること、そして前払いとして直ちに6000万ユーロを拠出することを確認している。





ユヴェントスにとっては、これで9期連続の赤字決算となる。2024-25会計年度の赤字は5800万ユーロで、今季終了直後のシーズンについてもマイナス決算はすでに見込まれていた。





経営面では、クラブはチームの競争力に向けた投資を維持しつつ、運営コストを4200万ユーロ削減したと強調している。スポンサー収入は再び安定して1億2000万ユーロを上回り、負債の財務構造も、償還期限12年の1億5000万ユーロの債券発行などによって再均衡が図られた。





その一方で、ユヴェントスは事業計画も更新した。新たな見通しでは、2026-27会計年度も再び赤字になるとされている。とりわけチャンピオンズリーグ不参加の影響が大きく、その後の2会計年度では段階的な改善が見込まれている。







