ミラン元FWで現在コモに所属するアルバロ・モラタは、マリオ・スアレスのポッドキャスト「エル・カミーノ・デ・マリオ」でこう語った。「ミランの入団会見のとき、薬の影響で自分が何をしているのか分からなかった。それでもミランは巨大なクラブだ」
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モラタの衝撃発言：「薬の影響下でミランの練習に参加した」
「アトレティコではどう見られているか分からない。自分を理解し評価してくれたタイミングで去るのは胸が痛む」とモラタは語った。「罪悪感から去ったのだと思う。アトレティコは常に世界トップクラスのクラブだ。後にフリアンが加入すると知っても、私は残っていただろう。以前は街を歩くのも困難だった。 アトレティコサポーターの一部は僕を快く思わず、レアル・マドリードサポーターの一部も僕がアトレティコファンであることを嫌がった。彼らはこれが仕事だと理解していない。レアル・マドリードでプレーしたのはチャンスだったからで、とても感謝している」
誰に対しても憎しみや恨みはありません。カルバハルは友人なので、これからも応援します。スペインではレアルからアトレティコへの移籍は珍しいかもしれませんが、イタリアではミランとインテルでプレーする選手が多いですよね。サッカーではよくあることなので、理解してほしいです。 私はいつも企業の例を挙げる。人はお金や個人的な理由、居心地の悪さから転職する。 それでも私たちは裏切り者扱いされる。良い点は、アトレティコのサポーターに会うと、彼らは親しみを込めて挨拶してくれることだ。それは僕にとって本当に大きな意味がある。アトレティコが何を象徴しているのか、彼らに説明するのが好きだ。質問された時はいつも、彼らが目にしているのは「普通」ではないと答える。普通とは、何かを勝ち取るために一生をかけて戦うことだ。 僕は幸運だったが、それ以上に努力した。だから子どもたちにアトレティコを応援してほしい。人生こそアトレティコに一番近いと信じているから。コケやチョロが長年チャンピオンズリーグを追いかけ、合宿でまた一からやり直す姿を見ると、僕にはできない。それほどの犠牲は払えない。