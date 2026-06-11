モラタの衝撃発言：「薬の影響下でミランの練習に参加した」

誰に対しても憎しみや恨みはありません。カルバハルは友人なので、これからも応援します。スペインではレアルからアトレティコへの移籍は珍しいかもしれませんが、イタリアではミランとインテルでプレーする選手が多いですよね。サッカーではよくあることなので、理解してほしいです。 私はいつも企業の例を挙げる。人はお金や個人的な理由、居心地の悪さから転職する。 それでも私たちは裏切り者扱いされる。良い点は、アトレティコのサポーターに会うと、彼らは親しみを込めて挨拶してくれることだ。それは僕にとって本当に大きな意味がある。アトレティコが何を象徴しているのか、彼らに説明するのが好きだ。質問された時はいつも、彼らが目にしているのは「普通」ではないと答える。普通とは、何かを勝ち取るために一生をかけて戦うことだ。 僕は幸運だったが、それ以上に努力した。だから子どもたちにアトレティコを応援してほしい。人生こそアトレティコに一番近いと信じているから。コケやチョロが長年チャンピオンズリーグを追いかけ、合宿でまた一からやり直す姿を見ると、僕にはできない。それほどの犠牲は払えない。