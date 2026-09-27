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モハメド・サラー、人工芝への懸念から南スーダン戦に臨むエジプト代表メンバー外に
エジプト代表、トラブゾンスポルのスターに関して慎重姿勢を選択
エジプトサッカー協会は、今週火曜日にエジプト代表が南スーダン代表と対戦する試合で、サラーがメンバーを外れることを確認した。この決定は、トラブゾンスポルの象徴的存在である同選手の長期的なコンディションを確保するための予防措置として下されたものであり、同選手は引き続き代表チームの目標における中心的存在であり続けている。関係者は、今後の一戦から同選手を外した主な理由として、会場の特定の条件を挙げている。
エジプトサッカー協会は公式チャンネルを通じて発表した声明で、状況について次のように説明した。 「エジプト代表の技術スタッフは、ホッサム・ハッサン監督の下、南スーダン戦でモハメド・サラーを休養させることを決定した。その理由は、試合が行われるピッチが人工芝だからだ」
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事前に取り決められた合意がサラーの安全を確保する
今回の決定は土壇場での反応ではなく、選手本人とコーチングスタッフの間で事前に計画されていた戦略の一環である。連盟は、人工芝がサラーの関節や全体的なコンディションに及ぼし得る影響を考慮し、同選手を保護していると強調した。チームの前回のアフリカ・ネーションズカップ予選アンゴラ戦の前に、こうした取り決めはすでに話し合われ、合意に至っていたとみられている。この試合でFWは大きな役割を果たした。
金曜日に行われたアンゴラとのその一戦で、サラーは60分間プレーし、試合は最終的に0-0の引き分けに終わった。予選が本格化する中、ハッサンとそのスタッフは、34歳の出場時間を管理することが重要だと考えている。
守備の補強も欠けている
大陸をまたぐ遠征に向けて準備を進めるエジプト代表にとって、注目度の高い欠場者はサラーだけではない。ニース所属DFモハメド・アブデルモネムも遠征メンバーから外れており、クラブと代表は回復過程に関して最大限の慎重姿勢を取ることを選んだ。同選手は過去に深刻な膝の問題を抱えており、医療専門家は、従来の芝ピッチにある自然な衝撃吸収性を欠く人工芝の厳しさに関節をさらすべきではないと助言している。
サラーとアブデルモネムの両者が帯同しない中、エジプトは独特の環境的な難しさを伴うこの一戦を乗り切るため、選手層の厚さに頼ることになる。テクニカルスタッフは、過密な世界のフットボール日程の中で欧州組スター選手の当面の身体的な必要性とのバランスを取りつつ、2027年大会出場権獲得に焦点を合わせている。
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今後の試合を見据えて
エジプトは、目前に迫るアフリカネイションズカップ予選という課題に加え、10月4日に行われる南アフリカとの国際親善試合も見据えている。バファナ・バファナは北アフリカ勢にとって厳しい試金石となる見通しで、とりわけ同国がワールドカップで比較的成功を収めた直後だけに、その意味は大きい。南アフリカは最終的に、カナダに敗れてベスト16で大会を去ったものの、ハイレベルな相手とも十分に渡り合えることを示した。こうした試合は、今後控える主要大会に向けた重要な準備の場となり、コーチングスタッフが異なる戦術的な布陣を試す機会にもなる。
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