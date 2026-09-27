モハメド・サラー、人工芝への懸念から南スーダン戦に臨むエジプト代表メンバー外に

エジプトサッカー協会は、今週火曜日にエジプト代表が南スーダン代表と対戦する試合で、サラーがメンバーを外れることを確認した。この決定は、トラブゾンスポルの象徴的存在である同選手の長期的なコンディションを確保するための予防措置として下されたものであり、同選手は引き続き代表チームの目標における中心的存在であり続けている。関係者は、今後の一戦から同選手を外した主な理由として、会場の特定の条件を挙げている。

エジプトサッカー協会は公式チャンネルを通じて発表した声明で、状況について次のように説明した。 「エジプト代表の技術スタッフは、ホッサム・ハッサン監督の下、南スーダン戦でモハメド・サラーを休養させることを決定した。その理由は、試合が行われるピッチが人工芝だからだ」