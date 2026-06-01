モハメド・サラー、ベルナルド・シルバ、ロベルト・レヴァンドフスキなど、2026年夏にフリーエージェントとなる注目の選手20人をランキング

契約満了や自然離脱でフリーになった全盛期選手、最後の挑戦を求めるベテラン、退団を余儀なくされた選手など、賢く補強を図るクラブにとって市場には多くの好機がある。

超大物にはすでに多数のオファーが届いているだろうが、クラブはフリー移籍のリスクを慎重に判断する必要がある。

GOALが、今夏フリーエージェントとなる注目のトップ20選手をご紹介します…