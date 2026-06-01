モハメド・サラー、ベルナルド・シルバ、ロベルト・レヴァンドフスキなど、2026年夏にフリーエージェントとなる注目の選手20人をランキング

契約満了や自然離脱でフリーになった全盛期選手、最後の挑戦を求めるベテラン、退団を余儀なくされた選手など、賢く補強を図るクラブにとって市場には多くの好機がある。
超大物にはすでに多数のオファーが届いているだろうが、クラブはフリー移籍のリスクを慎重に判断する必要がある。
GOALが、今夏フリーエージェントとなる注目のトップ20選手をご紹介します…
契約満了や自然離脱でフリーになった全盛期選手、最後の挑戦を求めるベテラン、退団を余儀なくされた選手など、賢く補強を図るクラブにとって市場には多くの好機がある。
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万全なら同世代屈指のディフェンダーだが、2021年のバイエルンからレアル・マドリードへの移籍後、デビッド・アラバは怪我に悩まされ続けた。特に2023年の前十字靭帯断裂で約13か月離脱した。
2025-26シーズンにはシャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロア両監督の下でベンチを温めることが多く、2月にクラブが契約延長しないとも報じられた。
それでも怪我のリスクがあるにもかかわらず、獲得に興味を示すクラブは少なくない見込みだ。すでにセリエAのユヴェントスやACミランが、この33歳と微かにリンクされている。
アンフィールドで一つの時代が幕を閉じようとしている。ユルゲン・クロップとアルネ・スロットの下でリヴァプールの守備を支えた左SBアンディ・ロバートソンが、9年の輝かしいキャリアに幕を閉じ、契約満了で退団する。手元にはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝メダルが残っている。
リヴァプールは4月にスコットランド代表DFの退団を発表したが、プレミアリーグでのキャリアは続く見込みだ。2026-27シーズンの降格回避へ、経験とノウハウを求めるトッテナムが32歳の獲得有力候補となっている。
ベルナベウで一つの時代が終わろうとしている。クラブの伝説的キャプテン、ダニ・カルバハルが今夏退団し、13年に及ぶ2度目のマドリードでのキャリアに幕を閉じる。5月上旬、クラブは34歳の彼に契約延長しない意向を伝え、数週間後にはフリーエージェントとなる見込みだ。
今後の去就は不明だが、スペイン代表のW杯メンバーから外れたことで代表キャリアも事実上終了した。彼を獲得するクラブは、豊富な経験と勝利への強いメンタリティを手に入れる。
多くの元バルセロナ選手と異なり、オスカル・ミンゲサはカンプ・ノウを離れても着実にキャリアを築いてきた。セルタ・ビーゴとの契約満了が近づき、この右サイドバックは現状に物足りなさを感じているかもしれない。
この18か月間で存在感を示し、今夏は欧州の強豪からオファーが予想される。アーセナルやユヴェントス、アストン・ヴィラ、ニューカッスルが興味を示すとされるが、ヴィラやニューカッスルへの移籍が現実的な選択肢だ。市場が開いたら、彼の去就に注目したい。
鎌田大地は6月末でクリスタル・パレスとの契約が切れるため、再びオリバー・グラスナー監督の下を離れる可能性がある。2人は2024年夏に再会し、アイントラハト・フランクフルトでの成功を経てラツィオから加入した。
グラスナー監督は2シーズンでFAカップとカンファレンスリーグの2冠を達成し、今夏セルハースト・パークを去る。鎌田も退団が濃厚だが、欧州制覇が去就に影響するとの噂もある。次なる舞台は依然不透明。グラスナー監督を追うか、独自路線を歩むか、注目される。 ACミラン、アストン・ヴィラ、トッテナム、ベシクタシュなどが新天地として噂されている。
ローマ一筋のキャプテン、ロレンツォ・ペッレグリーニが、数週間以内にチームを去る可能性がある。イタリアメディアによると、本人はスタディオ・オリンピコに残りたいと希望し、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督も残留を望んでいる。しかし、提示された契約条件が複雑化している。
クラブ所有者のフリードキン・グループは、ローマに残る条件として大幅な減俸を要求。29歳のペッレグリーニが期限までに受け入れるかは不明だ。合意間近との報道もあるが、契約は未締結のまま。
2022年、アンドレアス・クリステンセンはチェルシーからバルセロナへフリー移籍した。当時、この移籍は賢明だと評価されたが、度重なる怪我で2025-26シーズンを棒に振った。現在30歳のセンターバックは、カタルーニャで飛躍できなかった。
4月には1年契約の延長（減俸伴う）を拒否したと報じられ、残留希望はあるものの今夏以降もカンプ・ノウでプレーできるかは不透明だ。
好調な日には素晴らしいプレーを見せるパウロ・ディバラだが、フィットネス問題でキャリアが阻まれてきたのは残念だ。ローマで不運が続くアルゼンチン代表攻撃的MFは、またも怪我に悩まされたシーズンを終え、32歳で無所属になる可能性に直面している。ヨーロッパを離れる可能性も報じられている。
5月には本人が契約延長の話が出ていないと明かし、4年間愛されたローマが別れの準備をしているとの見方も。ただ、ペジェグリーニ同様、大幅減俸＋インセンティブ付きの1年契約で合意間近との報道もある。
ジョン・ストーンズは10年間マンチェスター・シティに在籍し、献身的にプレーした。しかし長期にわたる怪我に悩まされ、それがエティハド・スタジアムでの将来を左右した。昨季は引退も考えたストーンズは、2025-26シーズンも控えに甘んじていたところ、12月初めに太ももを怪我した。
その後もリーグ戦2試合の出場にとどまり、2月に復帰してもベンチを温める日々が続いた。4月、シティは今月末で契約満了となるストーンズにとって今季が最後のシーズンになると正式発表した。
今後の去就は不明だ。31歳のストーンズには、古巣エバートン復帰や、ユヴェントス、ACミラン、バイエルン・ミュンヘンへの移籍など、可能性は低いものの複数の噂が浮上している。
ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就は依然不透明で、今月末にフリーで移籍する可能性が残っている。調子を回復したことでクラブが新契約交渉を再開したとの報道もあるが、交渉がここまで遅れていることから裏で何らかの事情があると思われる。実際、交渉は再び停滞しているのかもしれない。
バイエルンやレアルからのオファーを期待する彼は、減俸を受け入れる契約に難色を示しているという。また、内転筋の怪我でシーズンを棒に振ったことで、ユヴェントスは彼の長期的なコンディションに不安を抱いている。
そのため、双方が合意すれば移籍も選択肢だ。アトレティコ・マドリードやニューカッスルが現実的な行き先として挙げられている。
才能は疑いがないが、ユリアン・ブラントにとってボルシア・ドルトムントでの7シーズンは波乱万丈だった。パフォーマンスの波と怪我に悩まされ、シグナル・イドゥナ・パークでの契約満了は双方にとって自然な別れだ。退団は3月に決定していた。
それでも最終シーズンは15ゴールに絡むなど存在感を示し、FA市場で注目されることは確実だ。アトレティコ・マドリードはすでに代理人と交渉、アーセナルも経験豊富な30歳にオファーする可能性があると報じられている。
40歳のルカ・モドリッチにとって、セリエAは理想的な舞台だった。レアル・マドリードを退団した彼はACミランで中盤の要となり、8月から2月まで続いたリーグ無敗記録に貢献した。
しかし1年契約は残りわずか。将来は、シーズン終盤の失速で優勝を逃し、CL圏外で終えた責任を問われて解任されたマッシミリアーノ・アッレグリ監督の去就次第だという。
昨シーズン半ばまではフリーエージェント候補だったカゼミーロは、マンチェスター・ユナイテッドで再起し、ジェイミー・キャラガーに才能が衰えていないことを証明した。彼は中盤の活力と闘志を取り戻し、数多くの決定的な得点をマークしてチームのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。
ユナイテッドは1月、マイケル・キャリック暫定監督の下で彼が復活する前に契約満了による退団を発表しており、早計だったと悔やんでいるかもしれない。 ファンは残留を望み「あと1年」とチャントするが、34歳の本人は3月に「すでに決着がついている」と語った。 now, リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミへの移籍が現実味を帯びている。
ハリー・ウィルソンにとって、今シーズンはまさにキャリアベスト。29歳にして潜在能力を開花させ、フルハムで19ゴール関与（うち16はプレミアリーグ）を記録した。
ただし、契約延長は未決定で、移籍も選択肢の一つだ。
次なる舞台としてアストン・ヴィラが有力視されるが、クレイヴン・コテージに残る選択肢も残っている。彼の去就は未だ決まっていない。
新契約のオファーがあったが、フェラン・トーレスにスタメンの座を奪われたベテランFWロベルト・レヴァンドフスキは、バルセロナでの輝かしいキャリアに幕を閉じた。 37歳のレヴァンドフスキは新たな舞台を求めて去るが、双方にとって妥当な決断だ。それでも2025-26シーズンに公式戦19得点を挙げた実績が示すように、彼はまだ脅威だ。
次なる舞台としてセリエAのACミランが有力視される。ミランはベテランスターの獲得に定評がある。ポルトガル王者のポルトも候補で、代表チームメイト3人が所属している。 MLSやサウジ・プロリーグも選択肢で、本人もレベルが低いリーグでもプレーする用意があるという。
リヴァプールは今夏、イブラヒマ・コナテを無償で失う可能性について、他のフリーエージェント選手ほど心配していない。昨季プレミアリーグ制覇の立役者だったフランス代表CBも、今季は目立つミスを連発し評価が急落。タイトル防衛失敗の要因となった。 それでも過去の実績と26歳という年齢を考えると、FA市場では still 魅力的な補強だ。
パフォーマンス低迷により、レアル・マドリード移籍は白紙に。4月には新契約合意間近と語っていたが、交渉は停滞し、今夏退団が確定した。
マルコス・セネシは昨季、ボーンマスの「もう一人の」センターバックに過ぎなかった。負傷で離脱していた間に、ディーン・ホイセンとイリヤ・ザバルニがアンドニ・イラオラ監督の下で台頭し、レアル・マドリードとパリ・サンジェルマンへ高額移籍したためだ。しかし2025-26シーズン、このアルゼンチン人選手は失った時間を見事に取り戻した。
冷静さとパス能力で、チームをCL圏へ導いた。 しかしクラブは契約満了に伴う退団を発表。最終節で残留を決めたトッテナムが獲得レースを制したとの報道もある。
バイエルン・ミュンヘンで長年活躍したレオン・ゴレツカは、昨季チームから外れると見られていたが、ヴィンセント・コンパニ監督の下で戦列に復帰し、国内リーグでレギュラーを維持した。しかしクラブは1月、「建設的で率直な話し合い」の結果、このドイツ代表が今夏契約満了で退団すると発表した。
31歳のゴレツカには多くのオファーが届いており、ACミランへのフリー移籍が目前と報じられている。イタリアのゆったりしたペースが彼に合うとの見方もあるが、プレミアリーグのアーセナルも興味を示しており、その経験はチームに役立つはずだ。
本人は3月、スカイ・ドイツに「海外移籍の最後のチャンスかもしれない」と語っており、海外挑戦に前向きだ。
ベルナルド・シルバは、バルセロナや古巣ベンフィカへの移籍噂が絶えなかった。マンチェスター・シティ退団が取り沙汰されてきたが、ついにその時が迫り、エティハド・スタジアムでの9年間のキャリアに幕を下ろす。 ペップ・グアルディオラ監督の信頼厚い31歳は、序盤苦戦しながらも新戦力の加入でポジションを失った後、中盤で「ボックス・トゥ・ボックス」として再起し、高い適応力を示した。
まだ可能性は高く、今夏32歳になる。古巣ベンフィカへの感情的な復帰も考えられるが、本人は減俸も辞さずカンプ・ノウへのフリー移籍を強く希望しているという。ユヴェントス、アトレティコ・マドリード、PSGも関心を示している。
2026年のこのリストに名前が挙がるとは予想されていなかった選手、 昨夏に高額な2年契約延長を結んだものの、リヴァプールを去る。原因は、アルネ・スロット前監督との深刻な関係悪化。サラーが「クロップ時代のような『ヘビーメタル』サッカーに戻すべき」と衝撃発言し、スロットは解任された。
9年間の輝かしい在籍中、442試合257得点を挙げ、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。新契約前にサウジアラビアから巨額オファーを受けており、同国が移籍先と噂される。 33歳のサラーは、北米開催のW杯にエジプト代表として臨むにあたり、「すべてはW杯後に明らかになる」と語っている。