契約満了や自然離脱でフリーとなった全盛期選手、最後の挑戦を求めるベテラン、退団を余儀なくされた選手まで、賢い補強を狙うクラブにとって市場には多くのチャンスがある。

超大物にはすでに多数のオファーが届いているだろう。それでも各クラブは、フリー移籍というリスクを冒す価値があるかを慎重に判断しなければならない。

GOALが、今夏フリーエージェントとなる注目のトップ20選手を紹介する。