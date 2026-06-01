契約満了や自然離脱でフリーとなった全盛期選手、最後の挑戦を求めるベテラン、退団を余儀なくされた選手まで、賢い補強を狙うクラブにとって市場には多くのチャンスがある。
超大物にはすでに多数のオファーが届いているだろう。それでも各クラブは、フリー移籍というリスクを冒す価値があるかを慎重に判断しなければならない。
GOALが、今夏フリーエージェントとなる注目のトップ20選手を紹介する。
契約満了や自然離脱でフリーとなった全盛期選手、最後の挑戦を求めるベテラン、退団を余儀なくされた選手まで、賢い補強を狙うクラブにとって市場には多くのチャンスがある。
超大物にはすでに多数のオファーが届いているだろう。それでも各クラブは、フリー移籍というリスクを冒す価値があるかを慎重に判断しなければならない。
GOALが、今夏フリーエージェントとなる注目のトップ20選手を紹介する。
万全なら同世代屈指のディフェンダーであるダヴィド・アラバは、2021年のバイエルンからレアル・マドリーへの移籍以降、ケガに悩まされ続けている。特に2023年の前十字靭帯断裂で約13か月離脱した。
2025-26シーズンもシャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロア両監督の下でベンチを温めることが多く、2月にクラブが契約延長しないとの報道も驚きではなかった。
ケガのリスクがあるにもかかわらず、獲得に興味を示すクラブは少なくない見込みだ。すでにセリエAのユヴェントスやACミランが、この33歳と微かにリンクされている。
アンフィールドで一つの時代が幕を閉じようとしている。ユルゲン・クロップ、アルネ・スロットの下でリヴァプールの守備を支えた左SBアンディ・ロバートソンが、9年間で多くのトロフィーを獲得し、契約満了でチームを去る。手元にはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝メダルが残る。
リヴァプールは4月にスコットランド代表DFの退団を発表したが、プレミアリーグでのキャリアは続く見込みだ。2026-27シーズンの降格回避へ、経験とノウハウを求めるトッテナムが32歳の獲得有力候補となっている。
ベルナベウで一つの時代が終わろうとしている。クラブの伝説的キャプテン、ダニ・カルバハルが今夏退団し、13年に及ぶ2度目のマドリーでのキャリアに幕を閉じる。5月上旬、クラブは34歳の彼に契約延長しない意向を伝え、数週間後にはフリーエージェントとなる見込みだ。
今後の去就は不明だが、スペイン代表のW杯メンバーから外れたことで代表キャリアも事実上終了した。彼を獲得するクラブは、豊富な経験と勝利への強いメンタリティを手にするだろう。
多くの元バルセロナ選手と異なり、オスカル・ミンゲサはカンプ・ノウを離れても着実にキャリアを築いてきた。セルタ・ビーゴとの契約満了が近づき、右サイドバックの彼は現状に手狭さを感じているかもしれない。
この18か月間で存在感を示し、今夏は欧州の強豪が獲得に動くとの噂もある。アーセナルやユヴェントス、アストン・ヴィラ、ニューカッスルが興味を示すが、ヴィラやニューカッスルへの移籍の方が現実的だ。市場が開いたら、彼の去就に注目したい。
鎌田大地は、6月末でクリスタル・パレスとの契約が切れるため、再びオリヴァー・グラスナー監督の足跡をたどる可能性がある。2人は2024年夏に同クラブで再会。グラスナー監督はアイントラハト・フランクフルトで鎌田と成功を収め、ラツィオとの契約満了後にパレスへ迎え入れた。
グラスナー監督は2シーズンでFAカップとカンファレンスリーグの2冠を達成し、今夏セルハースト・パークを去る。鎌田も退団が濃厚だが、欧州制覇が去就に影響するとの噂もある。次なる舞台は不明。グラスナー監督を追うか、独自路線を歩むか、注目される。 ACミラン、アストン・ヴィラ、トッテナム、ベシクタシュなどが新天地候補に挙げられている。
ロレンツォ・ペッレグリーニはローマ一筋だが、数週間以内にチームを去る可能性がある。イタリアメディアによると、本人はスタディオ・オリンピコに残りたいと希望し、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督も残留を望んでいる。しかし提示された契約条件が複雑化している。
クラブ所有者のフリードキン・グループは、ローマに残る条件として大幅な減俸を要求。29歳のペッレグリーニがフリーエージェントとなる期限が迫る中、彼がこの条件を受け入れるかはまだ不明だ。最新の報道では合意間近とされるが、現時点で契約は締結されていない。
2022年、アンドレアス・クリステンセンはチェルシーからバルセロナへフリー移籍した。当時、この移籍は賢明とされたが、度重なるケガで2025-26シーズンを棒に振った。現在30歳のセンターバックは、カタルーニャで飛躍できなかった。
4月には1年契約の延長（減俸伴う）を拒否したと報じられ、残留希望はあるものの今夏以降もカンプ・ノウでプレーできるかは不透明だ。
好調な日には素晴らしいプレーを見せるパウロ・ディバラだが、フィットネス問題でキャリアが阻まれてきたのは残念だ。アルゼンチン代表の攻撃的MFはローマで不運続きであり、またケガに悩まされたシーズンが終わり、32歳で無所属になる可能性に直面している。ヨーロッパを離れる可能性も報じられている。
5月にはローマから契約延長打診がなく、4年間のローマ生活が終わる可能性が示された。だが最近は、ペッレグリーニ同様、大幅減俸＋インセンティブ付き1年契約で合意間近とも報じられている。
ジョン・ストーンズは10年間マンチェスター・シティに尽くしてきたが、度重なるケガで出番が減り、来季の契約延長はなし。昨季は引退も検討し、2025-26シーズンも控えに甘んじていたところ、12月に太ももを痛めた。
その後もリーグ戦2試合の出場にとどまり、2月に復帰してもベンチを温める日々が続いた。4月、シティは今月末で契約満了となるストーンズにとって今季が最後のシーズンになると正式発表した。
31歳の今後については、エヴァートン復帰やユヴェントス、ACミラン、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されているが、まだ不透明だ。
ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就は依然不透明で、今月末にフリーで移籍する可能性が残っている。調子を回復したことでクラブが新契約交渉を再開したとの報道もあるが、交渉がここまで遅れていることは舞台裏で何らかのトラブルが発生していることを示唆する。
バイエルンやレアルからのオファーを期待する彼は、減俸を受け入れる気はないという。また、内転筋のけがで長期離脱したことで、ユヴェントスは彼の将来的なコンディションに不安を感じている。
双方が合意すれば別れも選択肢だ。より現実的な移籍先としてはアトレティコ・マドリーやニューカッスルが挙げられている。
才能は疑いがないが、ユリアン・ブラントにとってボルシア・ドルトムントでの7シーズンは波乱万丈だった。パフォーマンスの波とケガに悩まされ、シグナル・イドゥナ・パークでの契約満了は双方にとって自然な別れだ。3月には退団が確定していた。
それでも最終シーズンは15ゴールに絡むなど、その成績はFA市場で多くのビッグクラブの関心を集めるだろう。アトレティコ・マドリーはすでに代理人と交渉しており、アーセナルも厚みと経験をもたらす30歳にオファーする可能性があると報じられている。
40歳のルカ・モドリッチにとって、セリエAは理想的な舞台だった。レアル・マドリーを退団した彼はACミランで中盤の要となり、8月から2月まで続いたリーグ無敗記録に貢献した。
しかし1年契約は残りわずか。将来は、シーズン終盤の失速で優勝争いから脱落し、CL圏外で終えた責任を問われて解任されたマッシミリアーノ・アッレグリ監督の去就次第だという。
昨シーズン半ばまではフリーエージェント候補だったカゼミーロは、マンチェスター・ユナイテッドで復活し、ジェイミー・キャラガーに才能が衰えていないことを証明した。彼は中盤でエネルギーと闘志を取り戻し、数多くの決定的な得点をマーク。チームをチャンピオンズリーグ復帰へ導いた。
ユナイテッドは、マイケル・キャリック暫定監督の下で彼が復活する前に、1月に契約満了で退団すると発表したことを後悔しているかもしれない。 ファンは残留を望み「あと1年」とチャントするが、本人は3月に「決断は済んだ」と表明。次はリオネル・メッシが所属するインテル・マイアミへの移籍が有力だ。
ハリー・ウィルソンにとって、今シーズンはまさにキャリアベスト。29歳にして潜在能力を開花させ、フラムで19ゴール関与（プレミアリーグ16）を記録した。
ただし、契約延長は未決定で、移籍も選択肢の一つだ。
アストン・ヴィラへの移籍が有力視されているものの、退団は未確定であり、契約延長も依然として選択肢だ。
新契約のオファーがあったが、フェラン・トーレスにスタメンの座を奪われたベテランFWロベルト・レヴァンドフスキは、バルセロナを去ることを決めた。 37歳のレヴァンドフスキは新たな舞台を求めて去るが、双方にとって妥当な決断だ。それでも2025-26シーズンに公式戦19得点を挙げた実績が示すように、彼はまだ脅威だ。
次なる舞台としてセリエAのACミランが有力視される。ミランはベテラン獲得に定評がある。ポルトガル王者のポルトも選択肢だ。同クラブには代表チームメイトのピエトゥシェフスキ、ベドナレク、キヴィオルが所属している。 MLSやサウジ・プロリーグも選択肢で、本人もレベルが低いリーグでもプレーする意思を示している。
リヴァプールは今夏、イブラヒマ・コナテをフリーで失う可能性を他のFAほど深刻に見ていない。タイトル防衛に失敗したチームでは、このセンターバックの評価が急落しているからだ。昨季プレミア制覇の立役者だったフランス代表も、今季は目立つミスを連発し、王者の苦戦に拍車をかけた。 それでも過去の実績と26歳という年齢を考えると、魅力的な補強だ。
パフォーマンス低迷により、一度は確実視されたレアル・マドリー移籍も白紙に。4月には新契約合意間近と語っていたが、交渉は停滞し、今夏退団が決定的となった。
マルコス・セネシは昨季、ボーンマスの「もう一人の」センターバックだった。負傷で離脱していた間に、ディーン・ハウセンとイリヤ・ザバルニーがアンドニ・イラオラ監督の下で台頭し、レアル・マドリーとパリ・サンジェルマンへ高額移籍した。しかし2025-26シーズン、このアルゼンチン人選手は失った時間を見事に取り戻した。
冷静さとパス能力で、チームを予想外のCL圏へ導いた。 しかしクラブは契約満了に伴う退団を発表。最終節で残留を決めたトッテナムが獲得競争を制したとの報道もある。
バイエルン・ミュンヘンで長年活躍したレオン・ゴレツカは、昨季チームから外れると見られていたが、ヴァンサン・コンパニ監督の下で再起し、国内リーグではレギュラーを維持した。しかしクラブは1月、「建設的で率直な話し合い」の結果、今夏契約満了で退団すると発表した。
31歳のゴレツカには多くのオファーが届いており、ACミランへのフリー移籍が目前と報じられている。イタリアのゆったりしたペースは彼に合うかもしれないが、プレミアリーグのアーセナルも興味を示しており、その経験はチームに役立つはずだ。
本人は3月、『スカイ・ドイツ』に「国外移籍の最後のチャンスかもしれない」と語っており、国外挑戦に前向きだ。
ベルナルド・シウヴァはバルセロナや古巣ベンフィカへの移籍が噂されてきた。マンチェスター・シティを退団し、9年間過ごしたエティハド・スタジアムを離れる日が近づいている。 ペップ・グアルディオラ監督の信頼厚い31歳は、序盤苦戦しながらも新戦力の加入で攻撃陣の定位置を失った後、中盤で疲れ知らずのボックス・トゥ・ボックスとして生まれ変わり、見事に適応した。
今夏32歳になる彼はまだ可能性に満ち、去就は不透明だ。ベンフィカへの復帰も有力だが、本人は減俸も辞さずバルセロナへのフリー移籍を望んでいるという。ユヴェントス、アトレティコ、PSGも関心を示している。
2026年のこのリストに名前が挙がるとは予想されていなかった選手、 昨夏に高額な2年契約延長を結んだものの、リヴァプールを去る。原因は、アルネ・スロット前監督との不仲。サラーは「ヘビーメタル」サッカーへの回帰を主張し、クラブはスロットを解任した。
9年間の輝かしい在籍中、442試合257得点を挙げ、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。新契約前、サウジアラビアから巨額オファーを受けており、同国が移籍先候補とされている。 33歳のサラーは、北米開催のW杯にエジプト代表として臨むにあたり、「すべてはW杯後に明らかになる」と語っている。