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モハメド・サラー、アンフィールドでの別れはなし？ アーネ・スロット監督は、リヴァプールの「極めて重要な」最終戦でのスター選手の役割について沈黙。
最終戦の先発は不透明
リヴァプールで441試合257得点を挙げるベテランFWがSNSで戦術変更を要求し、クラブ運営を巡る論争が勃発。彼はシーズン序盤のインテル戦でメンバー外となり、スロット監督との不和を公に認めていた。
その結果、ヘッドコーチは、日曜日のブレントフォード戦でこのベテランに引退試合としての出場機会を与えるかについて、メディアの追及を一切避けている。リヴァプールは、アンフィールドで行われるこの試合で来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を目前に控えている。
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スロットの概要：優先順位
最終戦でのフォワードの先発起用を問われたスロット監督は、チーム編成は明かさないと強調し、欧州の目標達成へ集中すると語った。 個人の意見は重要ではない。日曜にチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、モ・サリとチームを最高の状態で試合に臨ませることが大切だ。
アストン・ヴィラ戦で勝てばCL権を得られただけに、敗れたときはとても落胆した。今は残り1試合に集中し、クラブのため、選手のため、勝利を目指す。
今と夏、来シーズンに向けてチームを進化させ、再び成功を収め、私が好きなサッカーをプレーしたい。私が気に入ればファンも満足するはずだ。今シーズンの多くの試合は私自身も気に入らなかった。 それでも、競争力を保ちながら、ファンや私が、たとえモが別の場所にいても気に入るようなサッカーをプレーできるようチームを進化させたい」と語った。
ソーシャルメディアで権威が問われている
サラーのオンライン批判に数名の選手が反発し、戦術的な溝が拡大。監督は自身の権威と長期ビジョンを擁護した。スロットは哲学を弁護し、こう語った。「皆さんは推測ばかりしている。まず『彼はあのスタイルでプレーしたい』と言い、次に『それは私のスタイルではない』と言う。
モは昨季のスタイルに満足していたはずだ。そのサッカーが優勝をもたらした。サッカーは進化するが、私とモはリヴァプールのためを思っている。目標はトロフィーだ。今季は届かなかったが、昨季は成し遂げた。
彼とチーム――私も含まれるが――は5年ぶりにリーグタイトルを取り戻した。来季もタイトルを争い、チームを進化させたい。それが私の考えだ。」
チームメイトが投稿に「いいね」をした件については、「SNSが広まったのは私がもう少し年を取ってからなので、私はあまり使わない」と語った。 投稿に「いいね」をする行為が何を意味するのか、正直分からない。私が注目するのは、彼らがトレーニングでどう取り組んでいるかだ。今シーズン他の時期と比べて、特別な変化は感じない」
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チャンピオンズリーグの目標が目前に迫る
リヴァプールはホームでブレントフォードを迎え、重要な戦術的試練に直面する。欧州トップリーグ出場権を確定させるにはあと1ポイントが必要だ。スロット監督率いる不安定なチームは、夏の補強戦略を台無しにする失速を避けるため、守備の脆弱さを早急に解消しなければならない。
一方、サラーは国内リーグ戦で自己最低の7得点にとどまる見込みで、アンフィールドを離れる夏の移籍が最終段階を迎え、大きな環境変化が待ち受ける。