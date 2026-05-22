サラーのオンライン批判に数名の選手が反発し、戦術的な溝が拡大。監督は自身の権威と長期ビジョンを擁護した。スロットは哲学を弁護し、こう語った。「皆さんは推測ばかりしている。まず『彼はあのスタイルでプレーしたい』と言い、次に『それは私のスタイルではない』と言う。

モは昨季のスタイルに満足していたはずだ。そのサッカーが優勝をもたらした。サッカーは進化するが、私とモはリヴァプールのためを思っている。目標はトロフィーだ。今季は届かなかったが、昨季は成し遂げた。

彼とチーム――私も含まれるが――は5年ぶりにリーグタイトルを取り戻した。来季もタイトルを争い、チームを進化させたい。それが私の考えだ。」

チームメイトが投稿に「いいね」をした件については、「SNSが広まったのは私がもう少し年を取ってからなので、私はあまり使わない」と語った。 投稿に「いいね」をする行為が何を意味するのか、正直分からない。私が注目するのは、彼らがトレーニングでどう取り組んでいるかだ。今シーズン他の時期と比べて、特別な変化は感じない」