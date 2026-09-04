サラーがリバプールを去ってから2カ月あまり。クラブはいまなお、エジプトの象徴を欠いた新たな日々への適応を続けている。 新監督イラオラは現在、その巨大な穴を埋めるべく、新たな戦術的アプローチを導入している。

右サイドで左利きの直接的な後継者を補強するのではなく、リバプールは攻撃のバランスそのものを大きく変える道を選んだ。クラブはバルコラを歴代屈指の高額補強の一人として迎え入れ、攻撃の中心的役割を託した。 バルコラはパリ・サンジェルマンから加入。昨季は13ゴール7アシストという見事な数字を記録した。ただ、右利きのフランス人である同選手は、左サイドから中へ切れ込む形で最も力を発揮するタイプで、事実上サラーの以前の役割を左右逆にした存在だ。