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モハメド・サラー時代後、アンドニ・イラオラはいかにしてリヴァプールの攻撃陣を再構築しようとしているのか
アンフィールドのレジェンドなき後の人生
サラーがリバプールを去ってから2カ月あまり。クラブはいまなお、エジプトの象徴を欠いた新たな日々への適応を続けている。 新監督イラオラは現在、その巨大な穴を埋めるべく、新たな戦術的アプローチを導入している。
右サイドで左利きの直接的な後継者を補強するのではなく、リバプールは攻撃のバランスそのものを大きく変える道を選んだ。クラブはバルコラを歴代屈指の高額補強の一人として迎え入れ、攻撃の中心的役割を託した。 バルコラはパリ・サンジェルマンから加入。昨季は13ゴール7アシストという見事な数字を記録した。ただ、右利きのフランス人である同選手は、左サイドから中へ切れ込む形で最も力を発揮するタイプで、事実上サラーの以前の役割を左右逆にした存在だ。
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イラオラが右ウイングの解決策を説明
バルコラが左サイドを支配する中、リヴァプールは反対側のサイドで戦術的なジレンマに直面している。現在のスカッドには左ウイングが4人いる一方で、夏の移籍市場閉幕後は本職の右ウイングが不在となっている。
10代の有望株リオ・ングモハはニューカッスル戦で右サイドに入り苦戦し、コーディ・ガクポもノッティンガム・フォレスト戦ではそれよりわずかに効果的だった程度だった。しかし、イラオラは新戦力のビクトル・ムニョスがワイドで完璧な解決策になり得ると考えている。
「ビクトルはキャリアの中で左でプレーした試合数の方が多いが、おそらく右でもそれ以上に良いプレーをしてきた」と、イラオラはリヴァプールのプレミアリーグ、イプスウィッチ・タウン戦を前に説明した。
ングモハ、新たな役割の習得に期待
ムニョスがその役割にすぐ適応できるとしても、イラオラ監督は右サイドで若い才能を育てる考えを崩していない。指揮官は、ンゴモハが不慣れなそのポジションでも経験を積めば成長すると確信している。
「リオが左でプレーできることは分かっているし、その能力も示した」とイラオラ監督は述べた。「彼には右で成長する必要がある。そうすれば、プレーするための選択肢が増える。彼はとても若い。だが、右での最初の試合が信じられないほど良くなかったからといって、もう二度と右でプレーできないとは言えない」
- AFP
イサクに合わせた攻撃の適応
リヴァプールは金曜日、プレミアリーグでイプスウィッチ・タウンと対戦し、この進化しつつある戦術的布陣を試すことになる。イラオラは、自身のチームが敵陣深くでの鋭さを維持できるよう、迅速に適切なバランスを見いださなければならない。右サイドにより伝統的なウインガーを置くことは、FWアレクサンダー・イサクに大きな恩恵をもたらす可能性がある。屈強なフィジカルを持つスウェーデン人FWは、ペナルティーエリア内で力を発揮するストライカーであり、得点の脅威を最大化するにはダイレクトなボール供給を必要とする。
一方、ガクポは夏の移籍市場終盤にマンチェスター・シティとトッテナムから関心を寄せられた後も、依然としてチームの重要な一員である。オランダ人FWは、リヴァプールがこの新たな戦術時代を進む中で、今後も出場機会を争い続けることになる。
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