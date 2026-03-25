モハメド・サラーは、夏の移籍を円滑に進めるため、リヴァプールからの給与40万ポンドの放棄に同意した

サラーは火曜日の夜、自身の退団を控えて、胸を打つビデオメッセージを公開した。「残念ながら、その日がやってきました。これが私の別れの第一弾です」と彼は述べた。「私は今シーズン終了をもってリヴァプールを去ることになります。このクラブ、この街、そしてここの人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは想像もしていませんでした。リヴァプールは単なるサッカークラブではありません。それは情熱であり、歴史であり、精神そのものです。 このクラブに属していない人には、言葉では説明できません。私たちは勝利を祝い、最も重要なトロフィーを勝ち取り、人生で最も困難な時期を共に戦い抜きました。

「私がここにいる間、このクラブの一員となってくれたすべての人々、特に過去と現在のチームメイトに感謝したい。そしてファンの皆さんには、言葉では言い尽くせない。キャリアの最高の時期には応援を、最も厳しい時期には支えてくれた。それは決して忘れないし、ずっと胸に刻んでいく。去ることは決して容易ではない。 皆さんは私に人生で最高の時間を与えてくれました。私はいつまでも皆さんの一員であり続けます。このクラブは、私にとっても、私の家族にとっても、いつまでも私の「家」です。すべてに感謝します。皆さんがいてくれるからこそ、私は決して一人ぼっちで歩むことはありません。」



