Getty Images Sport
翻訳者：
モハメド・サラーは、夏の移籍を円滑に進めるため、リヴァプールからの給与40万ポンドの放棄に同意した
契約の変更が合意された
talkSPORTによると、33歳の同選手は、現在の契約の最終年を「修正」するという画期的な合意に達した。これは、2024年にユルゲン・クロップが退任する前に行われた合意と類似した内容である。 昨シーズンに2年契約の延長にサインしたにもかかわらず、サラーは2年目を全うすることはなく、円満な退団を確実にするため、週給40万ポンドを事実上放棄することになる。彼の将来に関する話し合いは12月に始まったと報じられているが、アルネ・スロット監督との公然の確執が、このプロセスを加速させたとみられている。リーズ・ユナイテッドとの引き分け後、サラーは驚くべきことにスロット監督が自分をチームから追い出そうとしていると非難し、両者のプロフェッショナルな関係に亀裂が生じていることを示唆した。
- Getty Images Sport
感極まる別れ
サラーは火曜日の夜、自身の退団を控えて、胸を打つビデオメッセージを公開した。「残念ながら、その日がやってきました。これが私の別れの第一弾です」と彼は述べた。「私は今シーズン終了をもってリヴァプールを去ることになります。このクラブ、この街、そしてここの人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは想像もしていませんでした。リヴァプールは単なるサッカークラブではありません。それは情熱であり、歴史であり、精神そのものです。 このクラブに属していない人には、言葉では説明できません。私たちは勝利を祝い、最も重要なトロフィーを勝ち取り、人生で最も困難な時期を共に戦い抜きました。
「私がここにいる間、このクラブの一員となってくれたすべての人々、特に過去と現在のチームメイトに感謝したい。そしてファンの皆さんには、言葉では言い尽くせない。キャリアの最高の時期には応援を、最も厳しい時期には支えてくれた。それは決して忘れないし、ずっと胸に刻んでいく。去ることは決して容易ではない。 皆さんは私に人生で最高の時間を与えてくれました。私はいつまでも皆さんの一員であり続けます。このクラブは、私にとっても、私の家族にとっても、いつまでも私の「家」です。すべてに感謝します。皆さんがいてくれるからこそ、私は決して一人ぼっちで歩むことはありません。」
エージェントの厳しい警告
大局的に見れば、サラーがマージーサイドに与えた衝撃的な影響は明らかだ。彼は255ゴールを挙げ、チャンピオンズリーグを含む主要なタイトルをすべて制覇した。 伝説的な存在であるにもかかわらず、サウジ・プロリーグやMLSからの関心が高まる中、彼の次の移籍先は依然として謎に包まれている。高まる憶測に対し、代理人のラミー・アッバス・イッサはファンに向けて率直な警告を発した。「モハメドが来シーズンどこでプレーするかは我々にも分からない。つまり、他の誰も知らないということだ。クリックを稼ぐことしか考えていない注目集め屋には注意してほしい。」
- Getty Images Sport
最後のトロフィーハンティング
2025-26シーズンも終盤に差し掛かる中、サラーはアンフィールドでのキャリアをさらなるタイトル獲得で締めくくることに、依然として強い意欲を示している。リヴァプールのリーグ戦でのタイトル防衛は期待外れに終わったものの、クラブはチャンピオンズリーグとFAカップの両方で準々決勝に進出しており、依然として健在だ。サラーは今シーズン、全大会通算でわずか10得点にとどまるなど調子が上がらないが、リヴァプールがトップ4入りを目指し、より具体的な成果を追い求める上で、彼の存在は依然として不可欠である。