モハメド・サラーは「全盛期を過ぎた」としてプレミアリーグのクラブが自分を欲しがらないため、選択肢は「サウジアラビア、MLS、イタリア」だけだと語った。

元リヴァプールのディディ・ハマンが、サラーの現状について辛口評価。BetKingの取材に、ハマンは「オープンプレーでの最近のパフォーマンスは落ち、英強豪クラブは手を出さないだろう」と語った。

「プレミアリーグで彼を獲得するクラブがあるかは不明だ」とハマーンは語った。「彼が全盛期を過ぎたのは明白だ。過去18か月、一昨年のクリスマス以降、オープンプレーでの得点はわずか数ゴールしかない。 だから、プレミアリーグで獲得に動くクラブがあれば驚く。サウジアラビア、MLS、イタリアが最も有力な移籍先だ」