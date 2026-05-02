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モハメド・サラーは「全盛期を過ぎた」としてプレミアリーグのクラブが自分を欲しがらないため、選択肢は「サウジアラビア、MLS、イタリア」だけだと語った。
サラーはもはやプレミアリーグで通用しない
元リヴァプールのディディ・ハマンが、サラーの現状について辛口評価。BetKingの取材に、ハマンは「オープンプレーでの最近のパフォーマンスは落ち、英強豪クラブは手を出さないだろう」と語った。
「プレミアリーグで彼を獲得するクラブがあるかは不明だ」とハマーンは語った。「彼が全盛期を過ぎたのは明白だ。過去18か月、一昨年のクリスマス以降、オープンプレーでの得点はわずか数ゴールしかない。 だから、プレミアリーグで獲得に動くクラブがあれば驚く。サウジアラビア、MLS、イタリアが最も有力な移籍先だ」
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欧州主要リーグの選択肢の少なさ
サラーは依然として世界的なスーパースターだが、巨額の移籍金により候補クラブは限られる。ハマンは、金銭面と戦術面の理由から、サラーがブンデスリーガやスペイン強豪へ移籍する可能性は低く、欧州エリートクラブを離れると予測する。
ドイツ人解説者はこう説明した。「彼はイタリアでプレーした経験がある。イタリアではベテランが重用されるため、最終的にイタリアに落ち着く可能性がある。スペインの強豪やドイツのクラブでは、彼の年俸を払えるチームがない」
サラーにとって悔しいシーズン
批判にもめげず、サラーはリヴァプールでのキャリアを最高形で締めくくることに集中している。最近、彼は「常に実力を証明しなければならない」という状況に苛立ちをにじませた。しかしハマーンは、彼のレベルならその考え方は誤りだと指摘する。 「彼のような選手はいつも自分が最高だと示したがる。それなのに『クラブのためにこれだけやったのに、なぜ毎日価値を証明しなければならないのか』と言うので驚いた。証明は必要なのだ。大事なのは過去ではなく、今とこれからだからだ」とハマーンは付け加えた。
- AFP
アンフィールドでの一時代の終わり
サラは9年間のリヴァプール在籍で多くのタイトルを獲得し、アンフィールドのアイコンとなった。ローマから移籍してからは435試合で257得点を挙げ、2019年のチャンピオンズリーグ制覇や2度のプレミアリーグ優勝に貢献した。
来季の去就は不明で、33歳の彼がどこでプレーするかは依然として噂の的だ。今季は39試合12得点にとどまり、チームが低迷したこともあり、欧州最高峰での時代は終焉を迎えつつあるとの声もある。