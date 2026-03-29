Getty/GOAL
翻訳者：
モハメド・サラーは、リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミへの移籍交渉中なのか？ エジプトのスーパースターがフリーエージェントとしてリヴァプールを去る準備を進める中、MLSの移籍最新情報
リバプールはサラーの契約最終年を無効とした
サラーはアンフィールドで2025-26シーズンを苦難の連続として過ごしており、ある場面ではリヴァプールに向けて激しい怒りを爆発させたり、ベンチで過ごすもどかしい時期を経験したりしていたが、それでも彼の退団が間近であるというニュースは、多くの人々にとって驚きだった。
プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したこのフォワードの、リヴァプールでの契約最終年が破棄されることが確認された。2027年まで現在の環境にとどまるのではなく、数週間以内に新たなスタートを切ることになる。
- Getty
サウジ・プロリーグかMLSか：サラーの今後の選択肢
サラーが突然移籍可能となり、かつ移籍金が発生しないことから、得点力抜群のこの33歳への関心が急上昇しているのは当然のことだ。中東への移籍の可能性については以前から噂されていた。同地域では高額な契約が提示されており、ポルトガルのスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドもすでにアル・ナセルでそのような契約を結んでいる。
しかし、米国のクラブもサラの獲得競争に加わったと報じられている。デビッド・ベッカム卿らが、PFA年間最優秀選手賞を3度受賞したこの選手を南フロリダに引き入れ、アルゼンチンの「史上最高の選手」メッシとコンビを組ませようとしているとの見方もある。
サラーの代理人であるラミー・アッバス・イッサは、クライアントの次なる移籍先に関する噂に対し、ソーシャルメディアに次のように投稿した。「モハメドが来シーズンどこでプレーするかは我々にも分からない。つまり、他の誰も知らないということだ。」
サラーはインテル・マイアミでメッシと共にMLSに加入するのだろうか？
移籍情報の権威であるロマーノ氏は、この見解を裏付けるかのように、自身のYouTubeチャンネルで、メッシが「アメリカン・ドリーム」を追い求める可能性を巡る噂について次のように語った。「インテル・マイアミといえば、モハメド・サラーがレオ・メッシと共に同チームに加入するかもしれないという噂が、イギリスで大きく取り沙汰されています。
「特に、インター・マイアミがスタジアムに『レオ・メッシ・スタンド』を新設するという、信じられないような大発表をした後はなおさらだ。自分の名前が冠されたスタンドがあるスタジアムでメッシがプレーする姿を想像してみてくれ！
「でも皆さん、はっきりさせておきたい。インテル・マイアミはモハメド・サラーの獲得交渉を行っていない。報道や至る所で流れている噂とは裏腹に、それは事実ではない。サラーはインテル・マイアミと交渉を開始していない。
「事実なのは、サラーが今シーズン終了後にフリーエージェントとしてリヴァプールを去るということだ。契約上は2027年まで残っているが、双方の合意のもと、リヴァプールは移籍金なしで彼を放出する。つまり、サラー側はどのクラブとも自由に交渉できる状態にある。様々な報道が出るだろうが、現時点ではどのクラブとも合意は成立していない。
「もちろん、サウジ・プロ・リーグは依然として彼を獲得することを夢見ている。彼らは2年間も獲得を目指してきたが、今回ようやく現実的なチャンスが巡ってきた。だからこの動きには注目してほしい。大きな動きは起こるだろうが、現時点ではインター・マイアミからの動きではない。」
- Getty
サラーのリヴァプールでの記録：ゴールとタイトル
プレミアリーグの得点王を4度獲得したサラーは、リヴァプールで435試合に出場し、255ゴールを記録している。しかし、今シーズンはプレミアリーグでの得点がわずか5ゴールにとどまっており、チーム全体が安定感を欠く中、彼の得点力も低下している。
アーネ・スロット監督率いるチームがFAカップとチャンピオンズリーグでベスト8に進出していることから、彼はさらなるタイトルを手にしてチームを去る可能性も残されている。今後の栄冠をどこで追い求めることになるかはまだ定かではないが、「ガラクティコス」的な補強方針を躊躇することのないインテル・マイアミが、いずれサラーの意向を打診してくる可能性は十分にある。