モハメド・サラーは、リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミへの移籍交渉中なのか？ エジプトのスーパースターがフリーエージェントとしてリヴァプールを去る準備を進める中、MLSの移籍最新情報

移籍情報の権威であるロマーノ氏は、この見解を裏付けるかのように、自身のYouTubeチャンネルで、メッシが「アメリカン・ドリーム」を追い求める可能性を巡る噂について次のように語った。「インテル・マイアミといえば、モハメド・サラーがレオ・メッシと共に同チームに加入するかもしれないという噂が、イギリスで大きく取り沙汰されています。

「特に、インター・マイアミがスタジアムに『レオ・メッシ・スタンド』を新設するという、信じられないような大発表をした後はなおさらだ。自分の名前が冠されたスタンドがあるスタジアムでメッシがプレーする姿を想像してみてくれ！

「でも皆さん、はっきりさせておきたい。インテル・マイアミはモハメド・サラーの獲得交渉を行っていない。報道や至る所で流れている噂とは裏腹に、それは事実ではない。サラーはインテル・マイアミと交渉を開始していない。

「事実なのは、サラーが今シーズン終了後にフリーエージェントとしてリヴァプールを去るということだ。契約上は2027年まで残っているが、双方の合意のもと、リヴァプールは移籍金なしで彼を放出する。つまり、サラー側はどのクラブとも自由に交渉できる状態にある。様々な報道が出るだろうが、現時点ではどのクラブとも合意は成立していない。

「もちろん、サウジ・プロ・リーグは依然として彼を獲得することを夢見ている。彼らは2年間も獲得を目指してきたが、今回ようやく現実的なチャンスが巡ってきた。だからこの動きには注目してほしい。大きな動きは起こるだろうが、現時点ではインター・マイアミからの動きではない。」